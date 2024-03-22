مدينة للملاهي في السعودية مستوحاة من سلسلة "دراغون بول"

في خطوة تعكس من جديد تطورالسياحة والترفيه في السعودية، تستعد المملكة لاستضافة أول مدينة ملاه في العالم مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "دراغون بول".

تُقام في السعودية أول مدينة ملاهٍ في العالم مستوحاة من عالم سلسلة شرائط المانغا اليابانية المصوّرة والرسوم المتحركة "دراغون بول" Dragon Ball، على ما أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع مدينة "القِدّيَّة"، المخصصة للترفيه، التي سيكون المتنزه ضمنها.

ولم يُحدَّد تاريخ افتتاح المتنزه الذي ستبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ولا تكلفته، كما هي عموماً الحال بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة العربية السعودية.

واختيرت القِدّيَّة بالقرب من العاصمة الرياض موقعاً للمتنزه، الذي سيضم سبع مناطق مختلفة من عالم "دراغون بول" تحوي نحو ثلاثين نشاطاً ترفيهياً، بالإضافة إلى فنادق ومطاعم، وفق بيان صادر عن شركة القدية للاستثمار، نشره أيضاً الاستوديو الياباني "توي أنيميشن" منتج الرسوم المتحركة "دراغون بول".

وتوفي أكيرا تورياما، مؤلف "دراغون بول"، في الأول من آذار/ مارس الجاري عن 68 عاماً تاركاً وراءه سلسلة لا تزال تحظى بشعبية واسعة.

وبدأ نشر شرائط "دراغون بول" عام 1984، وهي من أكثر قصص المانغا مبيعاً على الإطلاق، واقتُبس منها عدد كبير من الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو. وتروي السلسة حياة ومغامرات سون جوكو، وهو شاب معجزة في الفنون القتالية.

وتُعدّ مدينة القدية الجديدة أحد المشاريع الضخمة ضمن برنامج "رؤية 2030" السعودية لتطوير قطاع السياحة على أراضيها والحد من اعتماد اقتصادها الكبير على النفط.

وستضم القدية لدى إنجازها عدداً من المتنزهات والمرافق الرياضية والمواقع الثقافية. وبدأت أعمال البناء في المدينة عام 2019. لكن تاريخ الانتهاء منها غير معروف.

ر.م (أ ف ب)