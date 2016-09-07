"مدينة للأكل" في ألمانيا!

تسير المرشدة السياحية سيلفيا شفيتالا بضعة خطوات فقط على طول خندق مدينة أندرناخ الألمانية مع مجموعة الزائرين التي ترافقها ثم تتوقف عند مكان أخضر: أعشاب برية تنمو على المنحدرات وتضيف لها زهور الأقحوان البري أشرطة من الألوان.

وعلى طول 800 متر من الأسوار المحيطة بالبلدة القديمة لمدينة أندرناخ، والتي تعود إلى القرون الوسطى، يجري الآن زراعة هكتار واحد من الأرض بالفاكهة والخضروات الصالحة للأكل: الفراولة والطماطم والكمثرى والتفاح والخس والملفوف والعنب.

وتقول شفيتالا: "هناك بعض أشجار الموز، حيث أن الجدار يشعّ الكثير من الحرارة في الصيف". ومن ناحية أخرى، تنمو الأعشاب مثل النعناع والمريمية والزعتر في أكثر من 40 صندوقاً نباتياً تم تركيبها في الشوارع والأزقة وسط المدينة القديمة.

طماطم تتسلق الأسوار

تستعيد شفيتالا ذكرياتها قائلة: "على طول جدار المدينة، اعتدنا على وجود أعشاب من الطراز الإنجليزي". كان السير عليها ممنوعاً بشكل صارم. كان هذا قبل ثمانية أعوام. ولكن في عام 2010، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إطلاق "عام التنوع الحيوي"، في نداء عالمي من أجل الحفاظ على أصناف وأنواع النباتات والأشجار على كوكب الأرض. والسؤال هو: كيف يمكن لمدينتنا أن تقدم شيئا لهذا النداء العاجل؟

تمكن لوتز كوساك، المسؤول عن المناظر الطبيعية والتخطيط الحضري في مجلس مدينة أندرناخ، من الإجابة: عبر زراعة 101 نوع مختلف من الطماطم على طول أسوار المدينة. في البداية، لم يكن الجميع في المدينة، التي يقطنها 30 ألف نسمة، مسرورين بالفكرة. وأعرب المنتقدون عن قلقهم من أن المخربين قد يدمرون كل شيء سريعاً. ويقول المحاضر الجامعي كوساك متحدثاً عن مبادرة "أندرناخ مدينة صالحة للأكل" إنه: "بعد كل ذلك، لا يوجد أي سياج، والخضروات والفاكهة في متناول الجميع". ويضيف أنه بدلاً من رفع شعار "عدم التعدي"، كان الشعار هو "مرحباً بالجميع لقطف الفواكه والخضروات".

مكافحة للبطالة وجذب للسياح

تحت رعاية أحد كبار خبراء زراعة البساتين ، يقوم نحو 20 شخصاً من العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بزراعة وغرس أشجار الفواكه والخضروات والأعشاب بعناية في وسط المدينة القديمة. ويتم تنظيم هذا من قبل شركة الرعاية الاجتماعية "بيرسبيكتف" التي تديرها المدينة.

وفي عام 2010، تم إرشاد عشر مجموعات من الزوار إلى الفواكه والخضروات على طول سور المدينة. أما هذا العام، من المتوقع أن يصل العدد إلى 100 مجموعة. ويبدو الملفوف والجزر مستهدفات تماماً. ولكن في غمضة عين، تبنى سكان أندرناخ شعاراً آخر عام 2018: "نحن في مأزق حقيقي".

تاريخ وخضار وفواكه

تقضي المجموعات الزائرة ساعة ونصف الساعة تقريباً في جولتها في المدينة "الصالحة للأكل"، بدءاً من نزهة على ضفاف نهر الراين إلى أسوار المدينة القديمة وحدائق الخضراوات والفاكهة، إلى كاتدرائية سانت ميري الرومانية التي تعود للقرن الثالث عشر.

تتطور المدينة بشكل مستمر. وفي مجلس المدينة، يشير أخصائي التخطيط الحضري كوساك إلى التماس يحمل 300 توقيع وضع على مكتبه: "السكان في ساحة السوق يطالبون بمزيد من الخضرة". الآن يعمل مديرو المدينة على تحقيق رغبات المواطنين.

وفي شارع "كيرش شتراس" على بعد بضعة زوايا من ساحة السوق، تجري زراعة حديقة مناظر طبيعية تحمل طابع التاريخ الروماني والعصور الوسطى. وسوف تفتح الحديقة أبوابها عام 2019، لتقدم المزيد من الجذب البستاني للسكان المحليين والزوار.

خ.س/ ي.أ (د ب أ)