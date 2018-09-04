مدينة كيمنتس مجددا والضحية هذه المرة مطعم تركي!

قالت الشرطة في مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا إن مجهولين أضرموا النار في مطعم تركي، فيما يبدو أنه اعتداء على خلفية معاداة الأجانب في المدينة التي شهدت اضطرابات كبيرة في الأسابيع الماضية بسبب الظهور القوي للنازيين الجدد واليمين المتطرف والشعبوي على خلفية اعتداء وقع ضحيته مواطن ألماني من أصل كوبي.

وقالت الشرطة إن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تولت التحقيق في الحادث لكونه على خلفية معاداة الأجانب، حيث أوضحت الشرطة أنها لا تستبعد أن يكون الحادث اعتداء على صلة بمعاداة المهاجرين.

وتابعت الشرطة أن المنزل الذي يقع فيه المطعم التركي يقطنه أيضا 17 شخصا الذين اضطروا إلى مغادرة شققهم بسبب الحريق في المطعم. لكن ولحسن الحظ لم يتعرض أحد من السكان للضرر، فيما كان المطعم مغلقا وقت الحادث.

وكان سكان المبنى قد استيقظوا برعب قرابة الساعة الثانية ليلا بعد سماعهم لصوت انفجار وتصاعد الدخان من المطعم في اسفل ا

لمبنى. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق فورا، فيما تم إجلاء سكان المنزل، لكنهم عادوا إلى بيوتهم فجرا.

وقال المحققون إن المجهولين قد تسللوا إلى داخل المطعم وأضرموا النار فيه، فيما قال سكان في المنزل إنهم لا حظوا ثلاثة اشخاص يهربون من مكان الحادث. وتتواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل الجريمة.

يذكر أن مدينة كمنيتس شهدت اعتداءات أكثر من مرة على مطاعم أجنبية. وكان مجهولون هاجموا صاحب محل إيراني وأصابوه مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. كما هاجم ملثمون مطعما يهوديا في إطار مظاهرة يمينية بالمدينة

في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي وأصابوا صاحبه.



وكانت مدينة كمنيتس قد شهدت مقتل مواطن ألماني 35/ عاما/ إثر طعنات بسكين خلال شجار مع أشخاص من جنسيات مختلفة على هامش مهرجان بالمدينة يوم 26 آب/أغسطس الماضي. وتسببت الواقعة في سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات المعادية للأجانب بالمدينة من جانب جماعات يمينية متشددة.



ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)