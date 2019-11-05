 مدينة تنتفض ضد مسلسل لنتفليكس عن ″مؤثري إنستغرام″! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.04.2021

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منوعات

مدينة تنتفض ضد مسلسل لنتفليكس عن "مؤثري إنستغرام"!

يحقق من يطلق عليهم وصف ”المؤثرين" شهرة كبيرة على مواقع التواصل. ومع الإعلان عن عمل تليفزيوني كامل يسلط الضوء على نشاطهم، تجدد الحديث عن المضمون الذي يقدمه هؤلاء "المؤثرين"، بعدما احتج الآلاف على إنتاج هذا العمل الفني.

يحتج الآلاف على إنتاج مسلسل عن المؤثرين على مواقع التواصل.

يحتج الآلاف على إنتاج مسلسل عن "المؤثرين" على مواقع التواصل. فلماذا يثير عمل تليفزيوني عن مشاهير الإنترنت كل هذه الضجة؟

وقع الآلاف على شكوى عبر الإنترنت ضد قيام شركة نتفيلكس،المتخصصة في إنتاج وعرض الأعمال الدرامية، بإنتاج عمل جديد من المقرر تصويره بمدينة بايرون باس الساحلية في أستراليا.

وصرحت الشركة، في بيان صحفي صادر عنها بمطلع الشهر الجاري، بأن مدينة بايرون باي بمثابة "المحيط المثالي" للعمل الذي يتابع ”مستخدمي إنستغرام المؤثرين وهم يعيشون أفضل حياة"، على حد قول البيان. 

ولكن بإعلان الشركة العالمية عن نيتها تصوير العمل، والذي يحمل اسم نفس المدينة، اعترض السكان المحليين على الأمر وتجاوز عدد الموقعين على الشكوى ضده حتى الآن 6700 شخص، وفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي.

ويطالب الموقعون على الشكوى السلطات في المدينة برفض منح التصاريح اللازمة لتصوير العمل وإبطال أي موافقات سابقة صدرت بالفعل.

ويرجع سبب الاعتراض على هذا العمل، والذي يمزج ما بين الدراما والعرض الوثائقي، لما سيترتب عليه من آثار مجتمعية وبيئية ”ضارة". ويتحدث المعترضون عن ”التحديات التي يواجها المجتمع بسبب ثقافة المؤثرين التي تغير بسرعة خصائص السكان"،وفقا لنص الشكوى الموجهة ضد العمل التليفزيوني.

ويرفض عدد كبير من سكان المدينة ”قدوم هؤلاء المؤثرين ورسم صورة خيالية بأن كل شئ على ما يرام في بايرون باي"، وفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.

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كليك - الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي

وفي المقابل، آثار الموقعون على الشكوى ما تعانيه المدينة من مشاكل ودعوا السلطات إلى ”التعامل مع الأمور المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، وتآكل الشواطئ، وزيادة البطالة، وتحديات إدارة المرور، وانخفاض معدلات استكمال التعليم بالمرحلة الثانوية، والمعدلات المرتفعة للعنف الأسري".

وكانت الشركة المنتجة قد تواصلت مع سلطات المدينة وممثلين عن الحكومة الفيدرالية، وفقا للغارديان. كما أن العمل التليفزيوني الجديد سيسمح لعدد كبير من السكان المحليين بالعمل في فريق الإنتاج، فضلا عن العمل بخدمات تقديم الطعام والتوصيل والإقامة.

وأوضح مدير المحتوى في نتفليكس لمنطقتي أستراليا ونيوزيلندا، كيو مينالو، أن سبب اختيار مدينة بايرون باي كموقع للتصوير هو كونها مركز ”لريادة الأعمال والممارسات الصحية". وأكد أن الهدف من العمل هو "رفع الستار عن ثقافة المؤثرين لفهم الدافع والرغبة والألم خلف تلك الرغبة الإنسانية في تلقي الحب".

د.ب/ع.ش

  • A couple sits with a selfie stick in a field of bright orange poppies

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    من تفتح الزهور إلى الدمار

    بعد فصل الشتاء الذي كان غنياً بهطولات الأمطار، جاء الربيع في جنوب ولاية كاليفورنيا مع مساحات كبيرة من الأزهار البرية الرائعة، والتي تشكل خلفية مثالية لاتفوت للصور، الأمر الذي كان سبباً في تدفق حوالي 50 ألف شخص إلى المنطقة بحثاً عن الصورة المثالية. ولكن عندما تداس هذه الزهور وتقطف وتسحق من قبل الأشخاص الذين يجوبون المكان لالتقاط الصور، فإنها لن تنمو مرة أخرى.

  • A deep canyon, at the bottom of which a river runs around a large rock

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    عندما تنتشر صور الطبيعة

    ما اعتاد أن يكون مكاناً لعطلة عائلة محلية على نهر كولورادو بالقرب من غراند كانيون، أصبح أحد أكثر الأماكن شهرة على الإنستغرام في الولايات المتحدة. وتحولت منطقة " Horsehoe Ben" من جذب بضعة آلاف زائر إلى ملايين الزوار سنوياً. يتم توسيع مواقف السيارات لاستيعاب الحشود التي تسد الممرات وتسبب الازدحام المروري.

  • A beautiful still lake with mountains rising in the background

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    دون قصد

    بعد وقت قصير من نشر المصور المحلي يوهانس هولزر صورة لبحيرة بافارية بالقرب من المكان الذي نشأ فيه، انطلق رواد إنستغرام لالتقاط صور في المكان نفسه. في مقابلة مع قناة BR الألمانية، قال إن الطريق إلى البحيرة يبدو الآن وكأنه قد تعرض لهجوم جيش كبير. كما أن المكان أصبح مليئا بأعقاب السجائر والقمامة، ولم يعد مكاناً مناسباً للعزلة كما كان.

  • A collection of snow-covered rooftops nestled on the side of a mountain next to a lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    بلدة صغيرة يجتاحها ملايين الزوار سنويا

    عندما اكتشفت قرية نمساوية صغيرة يبلغ عدد سكانها 700 نسمة فقط كخلفية مثالية لصور إنستغرام، بدأت حوالي 80 حافلة سياحية، و10 آلاف زائر بالتدفق إليها يومياً. ويشكو السكان المحليون من أن السياح يتجولون في ممتلكاتهم للعثور على أفضل زاوية ممكنة لصورهم، ويتركون المخلفات وراءهم، ويصورون بـ"درونز" طائرات بدون طيار التي بدورها تخيف الطيور، وتدمر السلام والهدوء بشكل عام.

  • A small tower of five stones on a pebble beach

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أبراج حجرية

    يعتبر شاطئ "بلايا جاردان" في جزيرة تينيريفي الإسبانية مكاناً شهيراً بين المصورين الذين يبنون أبراجاً صغيرة بالحجارة التي جمعت من الشاطئ. قد تشكل تصميماتهم صوراً رائعة، غير أنها من ناحية أخرى تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي، لأن العناكب والحشرات والسحالي التي تعيش تحت الحجارة تفقد ملجأها عند إزالة الأحجار من الشاطئ.

  • Tiny stone towers as far as the eye can see

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    لا تترك أثراً

    علاوة على ذلك، تقتلع الكائنات الحية النباتية الضرورية لصحة الأرض عندما يتم تغيير موضع الحجارة. الأمر الذي قاد علماء البيئة إلى تفكيك التكوينات الصخرية في وقت سابق من هذا العام، ونشر تفسيرات على إنستغرام تحت هاشتاغ (#Pasasinhue) ويعني"لا تترك أثراً". بعد أيام قليلة من الحملة، بدأ رواد الإنستغرام بإعادة بناء الأبراج الحجرية.

  • Two photos, one holding dead algae that looks like popcorn, the other holding rubbish

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    ليس تذكاراً!

    أطلق على هذا الشاطئ اسم "شاطئ بوبكورن" لوجود الطحالب الميتة التي تشبه وجبة الـ"البوبكرون" الفوشار في جزيرة فويرتيفنتورا، حيث اكتسب هذا النوع من الطحالب اهتمام رواد إنستغرام. غير أن العديد من الأشخاص يأخذون بعض الطحالب معهم إلى المنزل كتذكارات. إذ هناك حوالي 10 كيلوغرامات تختفي كل شهر. وبناء على ذلك، انطلق مشروع "تنظيف المحيط" في مشاركة صور مثل هذه على إنستغرام.

  • Mountains rise from a serene lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أيسلندا

    بوجود أكثر من 10 مليون صورة على إنستغرام، أصبحت أيسلندا وجهة شهيرة للغاية للشخصيات المؤثرة. ولكن للحصول على الصورة المثالية، يقودون على الطرقات الوعرة الأمر الذي يلحق الضرر بالريف. ويجلسون على الأنهار الجليدية، ويمشون على الطحالب التي قد تموت جراء ذلك، وتحلق كاميرات "الدرونز" فوق الحيوانات البرية. أطلقت هيئة السياحة "Visit Iceland " الآن العديد من المبادرات لتعزيز السلوك المسؤول للسياح.

  • Screenshot from Instagram account Publich Lands Hate You

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    "الأماكن العامة تكرهك"

    "الأماكن العامة تكرهك" - حساب مجهول على إنستغرام يهدف إلى تسليط الضوء على السلوك المهمل لبعض السياح. إذ يعيد هذا الحساب نشر صور لأشخاص ينتهكون القواعد في الطبيعة، مما دفع العلامات التجارية إلى إنهاء العمل مع بعض المؤثرين، وحتى إجراء تحقيقات من قبل خدمات المتنزهات القومية الأمريكية. غير أن الحساب قد تعرض لانتقادات لتسمية أشخاص دون موافقتهم. آن صوفي براندلين/ ريم ضوا.


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