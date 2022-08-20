 ″مدينة الضباب″ ـ ملاذ بارد في صيف السعودية الحار | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.08.2022

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ثقافة ومجتمع

"مدينة الضباب" ـ ملاذ بارد في صيف السعودية الحار

مع تساقط الأمطار باستمرار، باتت الأشجار والنباتات تغطي "مدينة الضباب" في مشهد غير مألوف في مدن السعودية، البلد الصحراوي. ويتعلق الأمر بمدينة تقع شمال أبها جنوب غرب المملكة، في مشهد أقرب الخيال العلمي.

النماص، مدينة الضباب السعودية ـ مطر في عز الصيف الحار (16 أغسطس / آب 2022)

النماص، مدينة الضباب السعودية ـ مطر في عز الصيف الحار (16 أغسطس / آب 2022)

يرتدي السعودي عبدالله العنيزي سترة ثقيلة فوق ثوبه وهو يجلس رفقة أصدقائه تحت الضباب الكثيف ورذاذ المطر في مدينة النماص جبلية جنوبا، التي هربوا إليها من حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض ومدن المملكة صيفا.

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ويقضي العنيزي (45 عاما) إجازته في النماص المعروفة "بمدينة الضباب" والواقعة على بعد 120 كلم شمال مدينة أبها في جنوب غرب السعوديةحيث تتسبب الرياح الموسمية الرطبة بانخفاض درجات الحرارة خلال الصيف.

ويقول العنيزي، بينما يفترش مع أصدقائه السبعة الأرض في متنزه بين الأشجار: "درجة الحرارة في الرياض 46 وهنا 20، الفرق 26 درجة". وتبعثر نسمة هواء منعش بعض أغراضهم. ويتابع العسكري المتقاعد الذي قطع نحو 850 كلم بسيارته في رحلة استغرقت 12 ساعة "نهرب من الأجواء الحارة والشمس الحارقة إلى هنا حيث الأجواء باردة والأمطار شبه مستمرة والضباب".

 

النماص ـ موقع جغرافي استثنائي

ترتفع النماص نحو 2.800 متر فوق سطح البحر، وتحجب الغيوم والضباب فيها الشمس معظم فترات النهار صيفا وكذلك رؤية قمم جبالها الخضراء. ولا تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة خلال النهار في فصل الصيف فيما تهبط إلى ما دون 17 درجة ليلا. ومع تساقط الأمطار باستمرار، باتت الأشجار والنباتات تغطي أراضيها في مشهد غير مألوف في مدن البلد الخليجي الصحراوي.

النماص تقع على ارتفاع 2500 الى 3000 متر فوق سطح البحر

النماص تقع على ارتفاع 2500 الى 3000 متر فوق سطح البحر

وتقصد الأسر السعوديةالمتنزهات ومعها أطعمة وألعاب للصغار. وفور بدء المطر، تخرج الأمهات المظلات الملوّنة وسترات بلاستيكية لمنع تبلّل الأطفال. وتقول السعودية المنتقبة نوف ضاحكة وهي تحكم إغلاق سترة طفلتها "قبل القدوم إلى هنا نعدّ كافة أدوات الشتاء" في عزّ فصل الصيف.

وشيدت السلطات "ممشى الضباب"، وهو طريق للمشاة والدراجات فوق قمة مرتفعة يمكن منه رؤية الضباب الكثيف والمناظر الجبلية الجميلة. وخصصت عربات طعام متنقلة تبيع مشروبات وأطعمة ساخنة لرّواد معظمهم يرتدون معاطف وسترات ثقيلة، فيما تصدح الأغاني السعودية في الأرجاء.

 

أجواء باردة في عز الصيف

ويقول الموظف خلف الجهيري (33 عاما) إنه أتى الى المكان برفقة زوجته وأسرته من تبوك (شمال) للاستمتاع "بالأجواء الباردة في الصيف". ويتابع الرجل الذي ارتدى كنزة خضراء وغطى رأسه لتفادي قطرات المطر "نفتقد هذه الأجواء في مدينتنا حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة يوميا بالصيف".

وتسجل المدن السعودية درجات حرارة مرتفعة جدا في فصل الصيف تصل إلى 50 درجة مئوية. وفي 2020، كشفت دراسة نُشرت في مجلة "ساينس ادفينسز" أن منطقة الخليج تسجّل أكثر الأجواء حرارة ورطوبة مقارنة بأي مكان آخر على وجه الأرض.

ويشير المسؤول في مركز "وسم" للأرصاد الجوية حسن عبدالله الى أن اعتدال الطقس في جنوب غرب السعودية يعود إلى "الرياح الموسمية العالية الرطوبة". ويضيف "المنطقة مرتفعة عن مستوى سطح البحر بحدود 2500 الى 3000 متر، وتتعرض لرياح موسمية عالية الرطوبة محملة بالغيوم الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة التي تبرّد الطقس".

السياح السعوديين يهبون من كل حدب وصوب إلى النماص هربا من الحر

السياح السعوديين يهبون من كل حدب وصوب إلى النماص هربا من الحر

 سياسة الترفيه في عهد الأمير بن سلمان

ومنذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط. وأطلقت المملكة برنامجا سياحيا تحت اسم "روح السعودية" يهدف لدفع مواطنيها للإنفاق على الترفيه في بلدهم عوضا عن السفر الى الخارج.

وباتت أسر سعودية عديدة تقضي إجازاتها الصيفية في المملكة على خلفية ارتفاع كلفة السفر الى الخارج، منفقة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) على رحلات المبيت الداخلية في 2021، حسب أرقام وزارة السياحة، في زيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بعام 2019.

ويقول محمد النهاري الذي ارتدى كنزة رمادية فوق ثوبه الأبيض إنّه قرر قضاء إجازة هذا الصيف في "مدينة الضباب" السعودية. ويتابع الموظف الجامعي أنّ "مرافق السياحة باتت مهيئة وتعطيني دافعا لعدم السفر للخارج وقضاء إجازتي داخل المملكة".

ويتفق معه في ذلك المتقاعد مشبب العمري (57 عاما) الذي قال إنّ المنطقة باتت على خريطة "المنافسة السياحية" مقارنة بالأماكن التي كان يقصدها خارج البلاد صيفا. ويؤكّد أنّ السفر داخل البلاد "أفضل ماديا".

ويقول عبدالله الشهري، مالك فندق الجهوة الذي يضم 62 غرفة في النماص، "الصيف هو ذروة الموسم السياحي من أيار/ مايو إلى تشرين الأول / أكتوبر"، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالتراجع بشكل كبير. ويشير إلى أنّ زوار المدينة تجتذبهم أنشطة تسلق الجبال وتفقد الغابات والقرى التراثية القديمة.

فوق تل عالٍ يعلو الضباب ويطل على واد أخضر، يجلس العمري أرضا على فرشة رفقة زوجته مستندين الى سيارته الأميركية الرباعية الدفع. ويقول "أنا هنا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وعندي استعداد أن أبقى أربعة أو خمسة أشهر إذا بقي الجو (البارد والممطر) هكذا".

ح.ز/ أ.ح (أ.ف.ب)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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