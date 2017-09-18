الخليل مدينة فلسطينية تقع في الضفة الغربية وتبعد عن القدس حوالي 35 كم، وتعتبر أكبر المدن الفلسطينية من حيث عدد السكان والمساحة بعد مدينة غزة.

تعود تسمية مدينة الخليل بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم الخليل، الذي يعتقد أتباع الديانات السماوية بأنه أبو الأنبياء. وعرفت مدينة الخليل قبل ذلك بأسماء مختلفة منها قرية أربع نسبة إلى ملك كنعاني اسمه أربع، سميت بعدها بحبرون قبل أن تسمى فيما بعد بالخليل. يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة. يتحدث سكان مدينة الخليل اللهجة الخليلية المميزة والتي لا تختلف كثيراً عن اللهجة الفلسطينية وأقرب إلى اللهجة السورية. تشتهر مدينة الخليل بكروم العنب فضلا عن أن أهلها يعتبروا من أن أمهر التجار في فلسطين.