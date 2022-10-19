 مدينة ألمانية تستغني عن اللحوم والأسماك في رياض الأطفال! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.10.2022

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صحة

مدينة ألمانية تستغني عن اللحوم والأسماك في رياض الأطفال!

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت مدارس ورياض للأطفال في مدينة ألمانية الاستغناء عن أطباق اللحوم والأسماك من العام الدراسي المقبل. فهل السبب تقشفي أم صحي؟ وهل تتعارض هذه الخطوة مع توصيات الأطباء و خبراء التغذية؟

صورة رمزية لطعام نباتي صرف

هل تفضل الطعام النباتي الصرف أم المتورازن لأطفالك؟

قريباً ستستغني مدارس ورياض للأطفال في مدينة فرايبورغ الألمانية عن تقديم اللحوم والأسماك للأطفال. ومن العام الدراسي المقبل، سيتم تقديم الأطباق النباتية فقط . قرار اتخذه مجلس المدينة وتمت الموافقة عليه بأغلبية 27 صوتاً مقابل 14 صوتاً.

مختارات

يجادل يعض النباتيين بأن الاستغناء عن اللحوم والمنتجات الحيوانية يقي من الأمراض والنوبات القلبية، بيد أن دراسات بينت مخاطر كبيرة أخرى ظهرت على من يعتمدون على عناصر غذائية نباتية خاصة، خالية حتى من منتجات اللحوم و الأسماك.

لمواجهة مشكلة تراجع الثروات المائية وارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع، يعمل علماء على تربية أسماك تقتات على طعام نباتي بعد أن كانت تقتات على أسماك صغيرة. الأبحاث لا تزال طور التجربة، ولكن النتائج الأولية تبدو واعدة!

اتباع نظام عذائي يعتمد على الطعام النباتي غير المطهي، له الكثير من الفوائد. لكن هل هذا النظام الغذائي يناسب الجميع؟ وما الأثار السلبية على الصحة التي قد يتسبب فيها؟ باحثون يقدمون الإجابة.

 حتى هذه اللحظة يتم تقديم اللحوم والأسماك في رياض ومدارس الأطفال بالمدينة. لكنها تضع بعض القيود على اختيار وجبات الغداء الدافئة لأسباب تتعلق بالتكلفة بشكل أساسي. كما أن أسعار اللحوم الجيدة مرتفعة .بالإضافة إلى ذلك، سترتفع أسعار الوجبات المدرسية تدريجياً اعتباراً من العام الدراسي المقبل في ألمانيا.

هذا القرار تلقى انتقادات شديدة، بما في ذلك من مجالس الآباء. ونقلاً عن موقع "دي فيلد" الألماني، انتقدت وزارة الزراعة والأغذية في شتوتغارت قرار مدينة فرايبورغ الألمانية، وقالت إن "النظام الغذائي المتوازن يجب أن يشمل اللحوم أيضاً". لذلك لا تدعم الوزارة اتباع نظام غذائي نباتي صرف. كما "يجب أن تتاح للأطفال فرصة تطوير ذوقهم وتجربة الأشياء خلال هذه المرحلة العمرية. وقالت الوزارة إن هذا يشمل أيضا استهلاك اللحوم. وبدل الاستغناء الكلي، أوصت الوزارة بخفض الكمية.

ما مبررات القرار؟

من جانبه لم يبدي المجلس الاستشاري للآباء وأولياء الأمور في الولاية الألمانية، حماسه للقرار الذي اتخذه مجلس المدينة. وانتقد رئيس مجلس الإدارة، ميشائيل ميتلشتات، هذا القرار بلهجة من السخرية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما هو التبرير؟ هل الطعام النباتي أكثر تكلفة من الأطعمة القائمة على اللحوم؟ ختم المنتج العضوي؟ أم ماذا؟. مضحك ".

لم يعد اتباع نظام غذائي نباتي في بعض المدارس ورياض الأطفال أمراً غير معتاد كما كان قبل بضع سنوات. فالعديد من المؤسسات في مدن من ولاية  شمال الراين وستفاليا مثل آخن، كولونيا، ومونستر، استغنت عن اللحوم والأسماك. هذا ما أكده ميشثيلد تام من مؤسسة Parity Welfare Association، المسؤولة عن أكثر من ألف من رياض الأطفال في ولاية شمال الراين وستفاليا. فقد لوحظ منذ فترة طويلة أن الاهتمام بالطعام الصحي عالي الجودة يتزايد في رياض ودور رعاية الأطفال.  ونقلاً عن موقع قناة (WDR) الألمانية، أوضح تام قائلاً: "وليس فقط من قبل من يقدمون طعاماً نباتياً فقط. بل الإهتمام زاد من قبل جميع رياض ودور رعاية الأطفال".

من جهة أخرى كشف عن أن الميزانية، تلعب أيضاً دوراً في هذا التطور. وفق تام، غير أن هذا لا يعني أن الاهتمام بالأطعمة النباتية جاء على حساب اللحوم من هذا المنطلق فحسب. إذ أن "تكلفة الغذاء النباتي العضوي لا تقل عن تكلفة اللحوم عالية الجودة"، عل حد قوله.

توجهات غذاء مستدامة لعام 2022 خالية من اللحوم

ماذا يقول الأطباء وخبراء التغذية؟

من جهة أخرى يرى خبراء أن إنتاج اللحوم يضع عبئًا على توازن ثاني أكسيد الكربون. وفق معهد أبحاث الطاقة والبيئة (Ifeu)  ينتج كيلوغرام واحد من لحم البقر ما يعادل اثني عشر كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في المتوسط، بينما يسبب كيلوغرام واحد من البطاطس  400 غرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج.لكن  الموضوع لا يتعلق فقط بالعواقب على المناخ والبيئة.

لا يزال العديد من الآباء يعتقدون أن اتباع نظام غذائي صحي غير ممكن بدون اللحوم. وهو ما يعد "مغالطة"، كما يوضح مركز استشارات المستهلك في شمال الراين وستفاليا في بيان صادر عنه: "يوصى بتناول الطعام النباتي في رياض ودور رعاية الأطفال ". وفق الدراسات، تقدم حالياً الكثير من اللحوم والقليل للغاية من الخضار في رياض مدارس الأطفال.

توصي الجمعية الألمانية للتغذية (DGE)، بتقديم طبق واحد من اللحم وطبق واحد من السمك  كحد أقصى في الأسبوع.

لا يرى طبيب الأطفال في دوسلدورف، فلوريان بابور، حرجاً في إطعام الأطفال طعاماً نباتياً. فقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتجنبون اللحوم يستهلكون كميات أقل من السكر المكرر والمزيد من الألياف. ويستدرك الطبيب: " لكن مع الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن. والأمر نفسه ينطق على النظام الغذائي القائم على اللحوم للأطفال".

من جانبها تنصح الوكالة الفيدرالية للزراعة والتغذية بالحرص على وجود الفاكهة والخضروات والخبز والحبوب والأطباق الجانبية مثل الأرز أو المعكرونة غالبية ضمن النظام الغذائي اليومي. إلى جانب منتجات الألبان والبيض وبدائل اللحوم والزيوت والدهون".

إ.م/خ.س

  • Beyond Meat Burger, at Dodger Stadium

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    يحاول كثير من الناس تجنب إلحاق الضرر بالبيئية وخاصة تلك الأضرار لناتجة عن اعتمادهم على اللحوم كمصدر غذائي رئيسي وما ينتج عنه من أضرار للبيئة. الميل السائد حاليا هو تعويض اللحوم ببدائل اللحوم أو ما يطلق عليها "اللحوم النباتية".

  • A herd of cows in Brazil

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    تناول القليل من اللحوم لم يعد مجرد قرار مرتبط بصحة الجسم، بل أسلوب للحفاظ على البيئة. فوفقا لتقرير صادر عن "الصندوق العالمي للطبيعة" فإن التخلي عن المنتجات الحيوانية "طريقة سهلة ورخيصة نسبيا" لمعالجة تغيرات المناخ. لأن الثروة الحيوانية تولد كميات كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة وتستهلك عشر احتياطات العالم من المياه العذبة وتساهم في إزالة الغابات في أمريكا الجنوبية.

  • An Original Impossible Burger, left, and a Cali Burger, from Umami Burger, are shown in this photo in New York (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    أصبحت بدائل اللحوم مثل "بايوند ميت" و"إمبوسيبل برغر" ممكنة بفضل التقنيات الغذائية الجديدة. وتحتوي هذه البدائل على فول الصويا والفول والبازلاء. وهذه الأغذية، وهي على عكس البرغر النباتي الشائع حاليا يشبه طعمها اللحم الأصلي ولها رائحة ولون وحتى "دم" شبيه باللحوم، بفضل عصير الشمندر الأحمر الذي يوحي بأنه دم. وغالبا ما تكون هذه البدائل صحية أكثر من اللحوم الحيوانية العادية.

  • Veganer Burger Hamburger mit Ziegenkäse (Imago)

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    تباع منتجات "بايوند ميت" في آلاف المتاجر والمطاعم الأمريكية، ما شجع ماركات أخرى على الاستثمار في هذا المجال، مثل شركة "نيستله" التي قدمت كرات اللحم التقليدية "فريكاديله" خالية من اللحوم. فيما قدمت سلسلة مطاعم "برغر كنغ" وجبات من منتجات "بيوند ميت" في الولايات المتحدة. أما مطاعم ماكدونالدز فتجرب حاليا البرغر النباتي.

  • A shopper chooses a package of Beyond Meat brand Beyond Sausage from a cooler in a supermarket in New York

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    هذا التحول شجع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال. وعندما دخلت شركة "بايوند ميت" بورصة "وول ستريت" في أوائل شهر مايو/ ايار 2019 استطاعت أن تضاعف قيم أسهمها في اليوم الأول. وقال بروس فريدريش رئيس مؤسسة "غود فود" لوكالة فرانس برس إن "المستثمرين يرون فرصة تجارية كبيرة" في مجال اللحوم النباتية.

  • Large fields of soy are seen near the city of Santarem in the Brazilian state of Para

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    لكن يقال إن نباتات فول الصويا الصناعية تساهم هي أيضا في إزالة الغابات وعلى نطاق واسع، وكذلك زيوت النخيل التي يتم استخدامها في بعض بدائل اللحوم. وذكرت منظمة "فيرن" البلجيكية للمحافظة على البيئة أن هناك حاجة لأكثر من مليون كيلومتر مربع من الأراضي لزراعة فول الصويا. ويتم استخدام نسبة قليلة من الأراضي لبدائل اللحوم بينما يتم استخدام المساحات الواسعة لإنتاج أعلاف الحيوانات.

  • Packages of Beyond Meat brand in a supermarket freezer

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    هناك أيضا مخاوف غذائية من بدائل اللحوم، إذ يمكن أن تحتوي شطيرة البرغر النباتي على نسبة دهون مضاعفة وسبعة أضعاف نسبة الصوديوم الموجودة في البرغر التقليدي. وتشعر مجموعات مهتمة بحماية البيئة بالقلق حيال "إمبوسيبيل برغر" الذي يحتوي على خمائر معدلة جينيا التي تعطي طعما مشابها للحوم. والاستهلاك المفرط لهذه المواد المعدلة وراثيا يمكن أن يسبب السرطان، أي نفس أعراض الاستهلاك المفرط للحوم.

  • A plate full of white sausage and pretzel in Bavaria (picture-alliance/dpa)

    "اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟

    قررت لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي مؤخرا منع تسمية بدائل اللحوم النباتية بأسماء توحي بأنها لحوم، مثل البرغر أو النقانق أو شريحة لحم "ستيك". وهو ما يعني أن هذه المنتجات البديلة ستنزل إلى الأسواق بأسماء أخرى. الكاتب: زمن البدري/DW