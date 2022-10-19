مدينة ألمانية تستغني عن اللحوم والأسماك في رياض الأطفال!

قريباً ستستغني مدارس ورياض للأطفال في مدينة فرايبورغ الألمانية عن تقديم اللحوم والأسماك للأطفال. ومن العام الدراسي المقبل، سيتم تقديم الأطباق النباتية فقط . قرار اتخذه مجلس المدينة وتمت الموافقة عليه بأغلبية 27 صوتاً مقابل 14 صوتاً.

حتى هذه اللحظة يتم تقديم اللحوم والأسماك في رياض ومدارس الأطفال بالمدينة. لكنها تضع بعض القيود على اختيار وجبات الغداء الدافئة لأسباب تتعلق بالتكلفة بشكل أساسي. كما أن أسعار اللحوم الجيدة مرتفعة .بالإضافة إلى ذلك، سترتفع أسعار الوجبات المدرسية تدريجياً اعتباراً من العام الدراسي المقبل في ألمانيا.

هذا القرار تلقى انتقادات شديدة، بما في ذلك من مجالس الآباء. ونقلاً عن موقع "دي فيلد" الألماني، انتقدت وزارة الزراعة والأغذية في شتوتغارت قرار مدينة فرايبورغ الألمانية، وقالت إن "النظام الغذائي المتوازن يجب أن يشمل اللحوم أيضاً". لذلك لا تدعم الوزارة اتباع نظام غذائي نباتي صرف. كما "يجب أن تتاح للأطفال فرصة تطوير ذوقهم وتجربة الأشياء خلال هذه المرحلة العمرية. وقالت الوزارة إن هذا يشمل أيضا استهلاك اللحوم. وبدل الاستغناء الكلي، أوصت الوزارة بخفض الكمية.

ما مبررات القرار؟

من جانبه لم يبدي المجلس الاستشاري للآباء وأولياء الأمور في الولاية الألمانية، حماسه للقرار الذي اتخذه مجلس المدينة. وانتقد رئيس مجلس الإدارة، ميشائيل ميتلشتات، هذا القرار بلهجة من السخرية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما هو التبرير؟ هل الطعام النباتي أكثر تكلفة من الأطعمة القائمة على اللحوم؟ ختم المنتج العضوي؟ أم ماذا؟. مضحك ".

لم يعد اتباع نظام غذائي نباتي في بعض المدارس ورياض الأطفال أمراً غير معتاد كما كان قبل بضع سنوات. فالعديد من المؤسسات في مدن من ولاية شمال الراين وستفاليا مثل آخن، كولونيا، ومونستر، استغنت عن اللحوم والأسماك. هذا ما أكده ميشثيلد تام من مؤسسة Parity Welfare Association، المسؤولة عن أكثر من ألف من رياض الأطفال في ولاية شمال الراين وستفاليا. فقد لوحظ منذ فترة طويلة أن الاهتمام بالطعام الصحي عالي الجودة يتزايد في رياض ودور رعاية الأطفال. ونقلاً عن موقع قناة (WDR) الألمانية، أوضح تام قائلاً: "وليس فقط من قبل من يقدمون طعاماً نباتياً فقط. بل الإهتمام زاد من قبل جميع رياض ودور رعاية الأطفال".

من جهة أخرى كشف عن أن الميزانية، تلعب أيضاً دوراً في هذا التطور. وفق تام، غير أن هذا لا يعني أن الاهتمام بالأطعمة النباتية جاء على حساب اللحوم من هذا المنطلق فحسب. إذ أن "تكلفة الغذاء النباتي العضوي لا تقل عن تكلفة اللحوم عالية الجودة"، عل حد قوله.

توجهات غذاء مستدامة لعام 2022 خالية من اللحوم

ماذا يقول الأطباء وخبراء التغذية؟

من جهة أخرى يرى خبراء أن إنتاج اللحوم يضع عبئًا على توازن ثاني أكسيد الكربون. وفق معهد أبحاث الطاقة والبيئة (Ifeu) ينتج كيلوغرام واحد من لحم البقر ما يعادل اثني عشر كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في المتوسط، بينما يسبب كيلوغرام واحد من البطاطس 400 غرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج.لكن الموضوع لا يتعلق فقط بالعواقب على المناخ والبيئة.

لا يزال العديد من الآباء يعتقدون أن اتباع نظام غذائي صحي غير ممكن بدون اللحوم. وهو ما يعد "مغالطة"، كما يوضح مركز استشارات المستهلك في شمال الراين وستفاليا في بيان صادر عنه: "يوصى بتناول الطعام النباتي في رياض ودور رعاية الأطفال ". وفق الدراسات، تقدم حالياً الكثير من اللحوم والقليل للغاية من الخضار في رياض مدارس الأطفال.

توصي الجمعية الألمانية للتغذية (DGE)، بتقديم طبق واحد من اللحم وطبق واحد من السمك كحد أقصى في الأسبوع.

لا يرى طبيب الأطفال في دوسلدورف، فلوريان بابور، حرجاً في إطعام الأطفال طعاماً نباتياً. فقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتجنبون اللحوم يستهلكون كميات أقل من السكر المكرر والمزيد من الألياف. ويستدرك الطبيب: " لكن مع الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن. والأمر نفسه ينطق على النظام الغذائي القائم على اللحوم للأطفال".

من جانبها تنصح الوكالة الفيدرالية للزراعة والتغذية بالحرص على وجود الفاكهة والخضروات والخبز والحبوب والأطباق الجانبية مثل الأرز أو المعكرونة غالبية ضمن النظام الغذائي اليومي. إلى جانب منتجات الألبان والبيض وبدائل اللحوم والزيوت والدهون".

إ.م/خ.س