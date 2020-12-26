 مدير عام منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2020

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أخبار

مدير عام منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

أن العالم قرية صغيرة، ذلك من أهم الدروس ربما التي استخلصتها البشرية خلال جائحة كورونا التي قلبت العالم رأسا على عقب، ومدير عام منظمة الصحة العالمية يحذر من أنها "لن تكون الأزمة الأخيرة" من نوعها.

2020 بات عام كورونا بامتياز

2020 بات عام كورونا بامتياز

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2020) من أن جائحة كوفيد-19 لن تكون آخر أزمة من نوعها سوف يواجهها العالم.

وقال تيدروس في تسجيل فيديو صدر بمناسبة اليوم العالمي الأول للتأهب للأوبئة اليوم الأحد: "يخبرنا التاريخ أن هذه لن تكون آخر جائحة وأن الأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة".

مختارات

يعتبر عام 2020 من أصعب السنوات بقسوته وأزماته، بدءا بجائحة كورونا ووصولا إلى الأزمة المالية. مهاجر نيوز ومع بدء العد التنازلي رصد قصص نجاح عديدة لبعض المهاجرين ننشر بعضها لبث الفرحة وللتفاؤل بالعام المقبل.

بتزامن مع انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في معظم بلدان الإتحاد الأوروبي، حذرت الشرطة الأوروبية (يوروبول) من خطورة لقاحات وهمية محتملة للفيروس، في ظل مؤشرات لوجود خطط لدى مجموعات إجرامية تريد بيعها عبر الإنترنت.

أطلقت ألمانيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والبداية كانت من هالبرشتات في ولاية ساكسونياـ أنهالت، بسيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عاما. وبحسب مراقبين، فقد تعاملت مع وخز إبرة اللقاح بهدوء وابتسامة من خلف كمامتها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن العمل بشكل أفضل في الاستثمار بالصحة العامة بدعم من الحكومات والمجتمع يمكنه ضمان "إرث لأطفالنا وأطفالهم في عالم أكثر أمانا ومرونة واستدامة".

وقال تيدروس إن فيروس كورونا المستجد قلب العالم "رأسا على عقب" خلال الاثني عشر شهرا الماضية وكان له عواقب ذات تأثير بعيد المدى على المجتمعات والاقتصاديات. غير أنه استطرد قائلا: "الوباء نفسه لم يكن مفاجأة، خاصة في ظل التحذيرات من هذا الاحتمال، ومن عدم استعداد العالم له".

وقال تيدروس: "يجب علينا جميعا أن نعي الدروس التي تعلمنا إياها الجائحة". وهذا يشمل الاستثمار في قدرات الاستعداد المسبق ليس فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا في وجود "نهج شامل للحكومة وكل المجتمع".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "لقد سلطت الجائحة الضوء على الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب"، الأمر الذي يتطلب نهجا مشتركا.

و.ب/م.س (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:08

المقارنة بين اللقاحات

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