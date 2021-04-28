 مدير بيونتيك ″واثق″ من فعالية لقاحه ضد ″المتحور الهندي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.04.2021

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مدير بيونتيك "واثق" من فعالية لقاحه ضد "المتحور الهندي"

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

أوغور شاهين، مدير شركة بيونتيك

شركة بيونتيك متفائلة بشأن فعالية لقاحها ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا

قال مدير مختبر بيونتيك أوغور شاهين الأربعاء (28 نيسان/أبريل 2021) إنه "واثق" من فعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأمريكية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا التي تثير المخاوف. وتوقع شاهين الذي أسس المختبر رفقة زوجته، أن تحقق أوروبا مناعة جماعية "في آب/أغسطس على أقصى تقدير". 

مختارات

تعيش الهند وضعا وبائيا غير مسبوق بعد ارتفاع صاروخي لعدد الإصابات والوفيات بسبب نسخة متحورة من كورونا، ما دفع دولا غربية عديدة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة. بينما يثير تحقيق شكوكا حول حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس.

ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.

وقد تم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا في الهند الأربعاء 200 ألف وفاة مع بدء وصول الدعم الدولي.

وتابع شاهين أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك". وأوضح أن شركة بيونتيك اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".

كما أعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل والتي أصبحت رائدة عالميًا في التلقيح، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، سيحصل قريبًا على موافقة السلطات الصحية الصينية. وتابع "لا تزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عليها" و "من المحتمل جدًا الحصول على تصريح بحلول تموز/يوليو".

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الرئيس الألماني يمنح وسام الدولة لمؤسسي شركة بيونتيك تقديراً لجهودهم في تطوير لقاح كوفيد

وأعرب عن تأييده لتخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن "لا ينبغي أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة" حتى لا يحصل تباين يثير استياء الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا. واعتبر شاهين إنه عندما يتم تطعيم 50 إلى 60% من الأوروبيين بحلول نهاية أيار/مايو أو خلال حزيران/يونيو فإن مثل هذا التخفيف "المنطقي علميًا" سوف "يمتد إلى جزء كبير من السكان".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأسبوع الماضي أنها متفائلة لامتلاك الاتحاد الأوروبي جرعات كافية "لتلقيح 70 في المئة من السكان الراشدين بحلول تموز/يوليو".

واعتبر شاهين أن المفوضية أنجزت "عملا جيدا جدا" في المفاوضات حول تسليم شحنات اللقاحات، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه "كان لكل واحدة من الدول الـ27 رأي".

وأوضح قائلا "أجد أنه من الجيد أن يقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتصدير اللقاحات، لأنه سيتم الوصول إلى المناعة الجماعية في أوروبا في تموز/يوليو، أو في آب/أغسطس على أقصى تقدير".

وأردف "إنها مهمة للإنسانية، لأنه لن يكون من المجدي أن يتم تأمين الأوروبيين في حين تأتي المتحورات من البلدان التي لا يزال الفيروس ينتشر فيها".

هـ.د/خ.س (أ ف ب)

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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