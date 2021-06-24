مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران لـ"تخفيف التوتر"

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت (11 سبتمبر/أيلول 2021) في بيان تسلمته وكالة فرانس برس إن رافاييل غروسي يزور إيران ويلتقي نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.

وكان دبلوماسيون قد كشفوا في وقت سابق اليوم أن غروسي سيسافر إلى طهران لإجراء محادثات قد تسهم في تخفيف حدة المواجهة بين إيران والغرب والتي تنذر بالتصعيد مما يهدد بتقويض المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وكشف ثلاثة دبلوماسيين يتابعون أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب أن زيارة غروسي ستأتي قبل الاجتماع المقرر هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.



وأكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن غروسي سيسافر إلى طهران، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي ونائبه، وأضاف أنه سيكون هناك بيان مشترك.





وقالت الوكالة للدول الأعضاء قبل أيام إنه لم يتم تحقيق تقدم في قضيتين رئيسيتين هما تفسير عن وجود آثار اليورانيوم التي عثر عليها في العديد من المواقع القديمة وغير المعلنة والحصول على بعض أجهزة المراقبة على وجه السرعة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع أجزاء برنامج إيران النووي.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)