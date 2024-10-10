مديرة "برليناله" تريد جذب جمهور أصغر سنا لمهرجان السينما

في أبريل، تولت تريشيا تاتل منصب مديرة مهرجان برلين السينمائي. والآن تريد المديرة الأمريكية أن تضفي لمسة من الهواء المنعش على المهرجان، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالجمهور.

قالت مديرة مهرجان برلين السينمائي الجديدة، تريشيا تاتل، إنها تهدف إلى جذب جمهورا أصغر سنا للفعالية. وأكدت تاتل لصحيفة "دي تسايت" على حاجة المهرجان المعروف باسم برليناله، لخلق شعور أن العاصمة الألمانية هي مركز عالم السينما في كل شباط/فبراير.

وقالت تاتل /54 عاما/ التي تولت المسؤولية عن المهرجان في نيسان/أبريل، "هذا الشعور من شأنه أن يجذب في النهاية جمهورا جديدا يافعا".

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وأضافت أن المهرجان السينمائي يهدف إلى أن يكون له تواجد أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل مع الشركاء الذين يصلون بالفعل للشباب. ويمكن أيضا اللجوء لمحفزات مثل خفض أسعار التذاكر.

وترى تاتل، وهي من الولايات المتحدة، أن برليناله لديه قدرات غير مستغلة. وقالت "نفكر في كيفية إنعاش الاسم وهذا يمكن أن يؤثر على الاتصالات، وببساطة الطريقة التي نتحدث بها عن المهرجان والأفلام". وللمرة الأولى، تتولى امرأة بمفردها المسؤولية عن المهرجان. ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة من 13 إلى 23 شباط/فبراير 2025 .

ف.ي/ع.ش (د ب ا)