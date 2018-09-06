مديح للكرة الألمانية..ورسالة دعم من غوارديولا ليواخيم لوف

"إنه دوري منظم بشكل كبير، الملاعب رائعة جدا. نهاية الأسبوع الجميع يتابعون كرة القدم، وفي منتصف الأسبوع يذهبون إلى المسرح أو السينما. إنها الثقافة، هذه هي الحياة!"، إنها شهادة مدرب مانشستر سيتي الحالي، الإسباني بيب غوارديولا حول الدوري الألماني لكرة القدم والحياة في ألمانيا.

وردّا على كل من يدعي أن سيطرة بايرن ميونيخ جعلت من هذا الدوري دوري ممل، يتابع غوارديولا في حوار مع موقع "موفيستار" أنه وبالنسبة له كانت بالعكس "لحظة استمتاع كبيرة" حين كان مدربا لثلاث سنوات (2013-2016) للفريق البافاري.

الانضباط العالي الذي يتمتع به الألمان، ترك بصمة لدى غواريديولا على ما يبدو، فهو يذكر وبإعجاب "حتى التفاصيل الصغيرة يتم الاعداد لها، والألمان لا يصرفون فلسا وحدا فوق الميزانية المخصصة". ليس هذا فقط، بل هناك نقاط "تقاطع كثيرة" بين الدوري الألماني والانجليزي إذ "ترى بين أدراج الملعب قميص بايرن ميونيخ إلى جانب قميص دورتموند على سبيل المثال، الآباء ينفقون عند كل مرة ستة أو سبعة يورو من أجل تذاكر أطفالهم لمتابعة المباريات من أدراج الملاعب".

دعم ليؤاخيم لوف

وتعمّد غوارديولا في هذا الحوار أيضا توجيه رسالة دعم لزميله المدير الفني للمنتخب الألماني يؤاخيم لوف في أسوأ مراحل يمر بها الأخير في مهمته داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم إثر الخروج المذل من الدور الأول في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! بين صعود وهبوط نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! ثورة تقنية على مقاعد المدربين نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! تقنية الفيديو المساعدة للحكام تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! بونديسليغا يسحر الجماهير المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"! ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.



واعتبر المدرب الإسباني والأب الروحي لتقنية "الاستحواذ على الكرة" أن لوف وسلفه يورغن كلينسمان قادا في مونديال 2006 الكرة الألمانية إلى عصر ذهبي جديد كان "الأكثر" إشعاعا على الإطلاق، بحيث أن "المانشافت حصل على المركز الثالث. ولم يخرج عن مصاف الكبار أبدا". لكن هذا غير صحيح، فبعد اللقب العالمي في مونديال البرازيل، واجه هذه السنة نكسة مدوية لا زالت ارتداداتها تعصف بالمدرب الحالي الذي كان مدرب مساعدا في مونديال ألمانيا.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال خروج من الباب الضيق أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال صدمة كبيرة عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال خيبة أمل خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال رصاصة الرحمة قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال صرخة يائسة طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال دموع لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال تشجيع من نوع خاص حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال هجوم خارج الخدمة فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال أوزيل الغائب الحاضر لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال حسرة كبيرة فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي الكاتب: مهدوي رضوان



يذكر أن لوف قرر بعد مشوار روسيا المخيب الاحتفاظ بمنصبه متعهدا بالنهوض بالمانشافت من كبوته الحالية. وقد اجتاز الاختبار الأول حين واجه مطلع الشهر بطل العالم فرنسا ضمن منافسات الدور الأول من النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، واستطاع المانشافت الحفاظ على شباكه خاليا من الأهداف (التعادل السلبي).

وبعد ذلك بأيام (العاشر من الشهر الجاري) فاز وديا على بيرو بهدفين مقابل هدف.

معلوم أن فلسفة يواخيم لوف لا تختلف كثيرا عن فلسلفة غوارديولا في السيطرة على الكرة واللعب على الفضاء أكثر منه من اللعب على الكرة، كما يقول بيب نفسه.

و.ب