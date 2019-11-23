 مدى مصر ـ آخر موقع إعلامي مصري مستقل في خطر! | سياسة واقتصاد | DW | 26.11.2019

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سياسة واقتصاد

مدى مصر ـ آخر موقع إعلامي مصري مستقل في خطر!

تحركت السلطات الأمنية في مصر وزادت ضغطها على "مدى مصر" آخر وسيلة إعلامية مستقلة تعمل باحترافية وتنتقد الحكومة. العمل الصحافي أصبح أكثر خطورة والعداء للصحافيين يزداد، كما يقول المحرر في الموقع، شريف قدوس، في حوار مع DW.

الصورة من مظاهرة للصحافيين في مصر بالقاهرة عام 2016

بات الخطر يهدد "مدى مصر" آخر موقع إعلامي مصري مستقل يعمل بمهنية

منذ عام 2013 يقوم الموقع الإخباري "مدى مصر" بتغطية الإعلامية بأسلوب ناقد للموضوعات السياسية والاجتماعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، باللغتين العربية والانجليزية. ويعد آخر وسيلة إعلامية مستقلة تعمل باحترافية في مصر وتمثل منذ مدة شوكة في عين حكومة السيسي.

ومنذ مايو/ أيار 2017 لا يمكن الدخول إلى موقع مدى مصر من داخل البلاد. وقبل يومين قامت السلطات المصرية بمداهمة مكاتب الموقع، واعتقال رئيسة التحرير لينا عطالله والمحررين محمد حمامة ورانة ممدوح. وقبلها بيوم تم اعتقال الصحافي المعروف في مدى مصر، شادي زلط في بيته وأخذه إلى مركز الشرطة دون ذكر الأسباب، لكن فيما بعد تم إطلاق سراح المعتقلين الأربعة جميعهم.

مختارات

ولا يعرف سبب اعتقال هؤلاء، لكن بعض المراقبين يعتقدون أن مقالا في مدى مصر حول ابن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو سبب الاعتقالات والمداهمة. وحسب تحريات مدى مصر فإن محمود السيسي سيُنقل من منصبه في المخابرات المصرية إلى السفارة في موسكو. وكسبب للانتقال إلى موسكو، من دون أن يسمي الموقع مصادره، فإنه أشار إلى أن محمود السيسي خلال موجة احتجاج قصيرة لم يكن متحكما في الوضع تماما، وهذا أضر بسمعة والده. ومنذ الصيف تم إبعاد أمريكي يعمل لحساب مدى مصر خارج البلاد. أما وزارة الخارجية الألمانية فتعتبر الاعتقال المؤقت ومداهمة مكاتب التحرير "تدهورا مقلقا إضافيا لحرية الصحافة في مصر"، ولا يوجد لهذا التحرك أي مبرر واضح. وخرجت الحكومة في القاهرة عن صمتها وعللت تحركها بالقول إن تنظيم الإخوان المسلمين المحظور يستخدم الموقع لنشر معلومات زائفة. وشرف عبد القدوس يعمل منذ سنة ونصف كمحرر لدى مدى مصر وعايش المداهمة وكذلك اعتقال زملائه.

شريف عبد القدوس محرر في مدى مصر

شريف عبد القدوس محرر في مدى مصر: التضامن العالمي الواسع معنا كان له تأثير كبير

DW: السيد عبد القدوس أنت محرر لدى مدى مصر وكنت حاضرا وقت المداهمة. ماذا حصل بالضبط؟

شرف عبد القدوس: في حوالي الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي دخل تسعة من رجال الأمن بالزي المدني إلى مكاتبنا. وانتشروا بسرعة في الغرف وكانوا عنيفين في سلوكهم وصادروا فورا الهواتف والكومبيوترات النقالة للعاملين الـ 16 الحاضرين. وعندما سألناهم عن هويتهم رفضوا الرد وكانوا غاضبين. وهذا التحرك كان مخيفا. ودفعوا بنا جميعا إلى حجرة واحدة وأمرونا بالوقوف أمام الجدار وعدم التحدث إلى بعضنا البعض. ثم دعونا متفرقين كي يتعرف كل واحد منا على هاتفه والكومبيوتر المحمول والكشف عن كلمة السر. وتم تفتيش بعض الهواتف ودونوا بعض المعلومات وحولونا بعدها جميعا إلى غرفة الأخبار. وطوال ثلاث ساعات خضعت رئيسة التحرير لينا عطالله للتحقيق من قبل رجال أمن مختلفين وكذلك المحرر محمد حمامة وصحفي أمريكي وبريطاني وفرنسيان. والصحفيان من France 24 قدما لإجراء مقابلة مع لينا عطالله. وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف أخذوا لينا عطالله ومحمد حمامة ورانة ممدوح معهم. كانت لحظة مثيرة، كنا واقفين هناك ونشاهد كيف يتم اقتيادهم دون معرفة ما الذي سيحصل معهم.

المراسل شادي زلط ألقي القبض عليه قبلها بيوم ـ ولا أحد يعرف لماذا. هل تعرف لماذا اعتقل هؤلاء الصحافيون الثلاثة الآخرون؟

لينا عطالله هي رئيسة التحرير وشاركت في تأسيس مدى مصر. وقالت باستمرار للموظفين إنها تتحمل المسؤولية، وبالتالي واضح لماذا وقع عليها الاختيار. وفيما يخص الاثنين المتبقيين لا يمكن لنا إلا التكهن. كلاهما يكتبان في الغالب نصوصا منتقدة وقد يكون هذا هو السبب. تم نقلهم أولا إلى مركز شرطة وتم تكبيل أياديهم ونقلهم بعدها إلى ضاحية القاهرة لنقلهم مجددا إلى مركز شرطة قريب من قسم التحرير. وبعدها بقليل كان بإمكانهم الانصراف. وزميلنا شادي زلط أخبر بعدها بقليل محامينا بأنه هو الآخر أُطلق سراحه. وكنا مرتاحين لعدم احتجاز أحد أو سجنه.

اعتقال زلط يأتي ضمن أكبر موجة اعتقالات منذ أن استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه عام 2014، كما جاء في أحد مقالاتك. ونحو 4000 من النشطاء والأساتذة والمحامين والصحفيين والمعارضين المعروفين تعرضوا للاعتقال منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر/ أيلول، وقد اعتمد موقع مدى مصر في ذلك على معلومات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. هل كنت تتوقع مع زملائك الآخرين أن يحصل هذا الأمر؟

الأجواء التي نعمل فيها باتت منذ الـ 20 من سبتمبر/ أيلول بالفعل أكثر عدوانية. فمنذ هذه الاعتقالات أصبح جليا بالنسبة إلينا أن دورنا قادم. قمنا بنشر نصوص دون معرفة أنه ستكون لها عواقب، لم نكن نعلم بأن مكاتبنا ستخضع للتفتيش. وبعض زملائنا كانوا قلقين. ولم نكن نعلم في الشهور الأخيرة بأننا سنستيقظ مرة أخرى في بيوتنا. في مثل هذه الأجواء نحن نشتغل. ونحن لا نعرف لماذا حصل هذا كله، لكنه جزء من الأجواء العدوانية التي نعيشها.

مدى مصر، موقع موجود منذ عام 2013 لكنه محجوب في مصر منذ مايو/ أيار 2017. لماذا تعتقد أن الحكومة في هذه الفترة بالذات وجهت سهامها بقوة إلى مدى مصر؟

لا نعرف لماذا تركونا رغم حجب الموقع نواصل العمل. لقد قاموا ببعض الأعمال لمنع ظهورنا. وزميل أمريكي مُنع الصيف الماضي من السفر إلينا. مدى مصر هي القلعة الأخيرة لصحافة جيدة ومنتقدة ومهنية في مصر. ونحن لنا صدى حتى على المستوى الدولي. وقد يكون هذا هو سبب عدم تعرضنا للتفتيش من قبل، لأن الحكومة بذلك ستخاطر سياسيا ببعض الأمور. هيئات التحرير المحلية والدولية بذلت الجهد لكي يتم إطلاق سراح زملائنا.

لينا عطالله رئيسة تحرير موقع مدى مصر

لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر كانت من بين صحافيي الموقع الذين تم اعتقالهم وأطلق سراحهم فيما بعد

تعتقد أن الضغط الخارجي كان له تأثير على تغيير موقف حكومة السيسي؟

كل صحيفة معروفة في الخارج قامت بتغطية خبر المداهمة والاعتقالات، وحتى المفوضية الأوروبية أصدرت بيانا. وقد يثير ذلك موجة سياسية من الغضب لو اعتقلوا شخصا مثل لينا عطالله. الحكومة ربما لم تشأ المغامرة. أعتقد أن لحظة التضامن في جميع أنحاء العالم كان لها تأثير كبير جدا، بحيث أنه تم إطلاق سراح جميع الصحفيين.

ماذا تعني هذه الأحداث بالنسبة إلى مستقبل موقع مدى مصر والصحفيين العاملين فيه؟

هذه الحادثة بدون شك كانت تصعيدا لا مثيل له على مدى مصر. لكننا سنواصل عملنا ـ وهذا التضامن يقوي موقفنا حتى لو أننا لا نعرف ماذا يخفيه المستقبل. نحن مجموعة من الأشخاص الذين يتعاونون ويجب أن يقرروا كيف سيعملون في المستقبل. لكننا لن نتوقف بالتأكيد.

وماذا يعنيه هذا الحدث بالنسبة إلى حرية الصحافة في مصر؟

الكثير من المنظمات وثّقت بأن مصر واحدة من أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين. وليس هناك بلد آخر يوجد فيه هذا العدد من الصحفيين المعتقلين. إن أجواء العمل صعبة جدا للصحفيين. الصحافة تخضع لمراقبة الحكومة التي تملك في الأثناء حيزا كبيرا من وسائل الإعلام. لقد اشتروا صحفا ومحطات تلفزيونية، وعندما نقوم أحيانا بالمقارنة بين الصحف، فإنه يكون لديها نفس الافتتاحية. ووسيلة إعلام مثل مدى مصر في هذا المحيط تكون مهمة، لأنها من بين وسائل الإعلام الأخيرة التي تعمل باحترافية.

أجرت المقابلة ديانا هودالي

  • Tunesien begeht Jahrestag der Revolution (picture-alliance/dpa)

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    تونس: الأولى عربياً

    وفقاً لمؤشر حرية الصحافة لعالم 2019 القائم على التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وحققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة إذ تقدمت بخمسة وعشرين مركزاً لتحتل المركز الـ 72.

  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    لبنان: تسييس واستقطاب

    رغم أن وسائل الإعلام اللبنانية تعمل في جو من الحرية، كما تقول مراسلون بلا حدود، إلا أنها "تتميز بالتسييس وبحدة الاستقطاب". وقد تراجعت لبنان مرتبة واحدة في التقرير السنوي لحرية الصحافة لتصبح في المرتبة 101. وبحسب التقرير فإنه "غالباً ما يحكم على الصحفيين بدفع غرامات أو بالسجن الغيابي".

  • Doha - Eröffnungsfeier der 15. Asienspiele (picture-alliance/dpa)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    قطر: ترسانة قانونية قمعية

    تراجعت قطر في مؤشر حرية الصحافة في عام 2019 ثلاث مراتب لتصبح في المركز 128. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين المحليين يواجهون "ترسانة قانونية قمعية إضافة إلى نظام رقابة صارم". وتضيف بأن الصحفيين الذين يقتربون من "الخطوط الحمراء لدول الخليج (الحكومة والعائلة الحاكمة والدين) يكون مصيرهم السجن".

  • Marokko, Fes: Arabische Schriftzeichen - Presse (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    المغرب: عرقلة عمل الإعلام

    بقيت المغرب في المرتبة 135 في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كما كانت في عام 2018. وتقول مراسون بلا حدود إن "السلطات المغربية تتعمد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا".

  • Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika (Reuters/Z. Bensemra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    الجزائر: حرية الإعلام مهددة

    تراجعت الجزائر خمسة مراكز في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 لتحتل المرتبة 141. وتقول مراسلون بلا حدود إن حرية الإعلام في الجزائر "مهددة"، مضيفة أن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين". وبحسب المنظمة "لا شيء يؤشر إلى تحسن وضع حرية الإعلام (في الجزائر) خلال سنة 2019".

  • Irak Pressefreiheit Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    العراق: اعتقالات وتخويف في مناخ مسيّس

    رغم تقدم العراق أربعة مراكز في المؤشر السنوي لحرية الصحافة ليصبح في المرتبة 156، إلا أن الصحفيين "مازالوا ضحايا الهجمات المسلحة والاعتقالات والتخويف من طرف ميليشيات مقربة من الحكومة أو حتى من قوات نظامية"، كما تقول صحفيون بلا حدود، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس "خطيرة" على الصحفيين.

  • Ägypten Protest für Pressefreiheit (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Sayed)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    مصر: محاكمات جائرة للصحفيين

    تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر "أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم" في عام 2018، مضيفة أن بعضهم "يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة". وتراجعت مصر في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة نقطتين لتحتل المرتبة 163.

  • Jemen Kameramann während einer Protest für Pressefreiheit in Sanaa (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    اليمن: تهديدات بشكل يومي

    تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة 168. ويتعرض الصحفيون في اليمن للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات "بشكل يومي، هذا إذا لم يكونوا ضحية المواجهات التي يقومون بتغطيتها"، كما تقول مراسلون بلا حدود. وتشير المنظمة إلى أن الإعلام المستقل حول الصراع نادر، ووسائل الإعلام مراقبة من قبل كل الأطراف المتدخلة في الصراع.

  • Leute halten Bilder von Jamal Khashoggi während der Demonstration vor dem saudi-arabischen Konsulat (imago/Depo Photos)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    السعودية في المرتبة 172 بعد مقتل خاشقجي

    تراجعت مرتبة السعودية بحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي ثلاثة مراكز أخرى لتحل هذا العام في المرتبة 172، وقد أثر على ذلك بشكل خاص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وجاء في التقرير أنه "لا وجود لوسائل إعلام حرة في السعودية"، كما أشار إلى أن الصحفيين "يخضعون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج".

  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane (picture alliance/abaca)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    سوريا: ظروف عمل لا تحتمل

    احتلت سوريا المركز 174 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة في عام 2019. وبحسب المؤشر فإن الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات المتواصلة تجعل العمل الصحفي في سوريا خطيراً وصعباً. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين يعانون من "الترهيب سواء من القوات السورية أو باقي المجموعات المسلحة بما في ذلك المتطرفون كالدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام أو القوات التي تدعمها القوات التركية أو الكردية".

  • Afrika Pressefreiheit l Sudan (Getty Images/AFP/O. Kose)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    السودان: مضايقات ورقابة

    خلال عهد الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به الجيش مؤخرا "أصبحت السودان من أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة"، كما يقول تقرير مراسلون بلا حدود، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام في السودان "يرزح تحت وطأة المضايقات والرقابة ومصادرة الصحف وإغلاق وسائل الإعلام وقطع خدمة الإنترنت". وقد تراجعت السودان مرتبة واحدة في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المركز 175. إعداد: م.ع.ح/أ.ح


مختارات

ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

يحتفل العالم منذ عام 1993 باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو. فما هي حال حرية الصحافة في الدول العربية؟ في صور، ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019. (02.05.2019)  

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