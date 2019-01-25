 ″مدى الحياة″... التشبث بالكرسي دَيدن معظم الرؤساء العرب! | سياسة واقتصاد | DW | 05.02.2019

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سياسة واقتصاد

"مدى الحياة"... التشبث بالكرسي دَيدن معظم الرؤساء العرب!

التمسك بتلابيب الحكم والتشبث بكرسيه حتى آخر نفس ظاهرة عربية تنتعش هذه الأيام بعد كل الظن أنها أصبحت من الماضي. ما المسوغات التي يسوقها مروجوها؟ وما تبعاتها على الديمقراطية والتنمية السياسية وفكرة التداول السلمي للسلطة؟

Bildkombo | Umar al-Baschir | Abd al-Fattah as-Sisi | Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/epa/abaca/K. E. Fiqi/R. Meigneux/M. Messara)

نجح "الربيع العربي" في إنهاء حلم كان يراود العديد من الرؤساء العرب: التوريث. إلا أن ظاهرة أخرى، تعود لزمن ما قبل "الربيع العربي"، عادت لتطل برأسها من جديد: تأبيد الرئاسة. آخر الأخبار في هذا الصدد جاءت من مصر، حيث قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية. وحسب مصادر إعلامية فإن هذه التعديلات تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاماً بعد ولايته الحالية، أي إلى عام 2034.

"الربيع العربي" أم "الفوضى العربية"؟

يقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد. وقال المحامي أيمن عبد الحكيم "هو بيعمل مشاريع كثيرة والناس بتحاربه من كل ناحية". ورفع عبد الحكيم دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في كانون الأول/ديسمبر تطالب بأن يناقش البرلمان القيد الذي يحدد فترات الرئاسة باثنتين ويبحث تغييره. وانتُخب السيسي رئيساً عام 2014، وأُعيد انتخاب قائد الجيش ووزير الدفاع السابق لأربع سنوات أخرى العام الماضي.

مختارات

دخلت الجزائر مرحلة من الترقب عقب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية. ورغم تكاثر الترشيحات، إلا أن الغموض لا يزال سيد الموقف بشأن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة وبالدور الذي سيلعبه الجيش في هذا الاستحقاق الانتخابي. (24.01.2019)

في ذكرى ثورتها، تشهد تونس احتجاجات وصل بعضها حد أعمال عنف. فما هو واقع البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي"؟ وما هي أسباب الوضع المتأزم؟ وهل يؤدي الاحتقان الحاصل إلى رحيل الحكومة الحالية وحتى الرئيس الباجي قايد السبسي؟ (27.12.2018)

خبير العلاقات الدولية في الأهرام الدولي، أيمن سمير، يؤكد في حوار مع DW عربية على أن تعديل الدستور "ضرورة ملحة للغاية"، ويفسر ذلك بأن مصر نجت بأعجوبة من آثار الفوضى التي أصابت كل البلدان العربية جراء ما أطلق عليه "الفوضى العربية"، وما يسميه غيره "الربيع العربي". ويضيف الخبير المصري أنه ومنذ مجيء السيسي (63 عاماً) للحكم "تم وضع حد للعمليات الإرهابية وتراجعت البطالة وبالمثل العجز في الميزانية وارتفعت معدلات النمو". ويبرر التعديلات بأنها تأتي لإتاحة الفرصة للسيسي "للمضي قدماً في الحفاظ على الإنجازات ومراكمة النجاحات وتحقيق مزيداً من الاستقرار".

أستاذ القانون الدستوري بجامعة تونس، جوهر بن مبارك، يرجع في حوار خاص مع DW عربية السبب الحقيقي لعودة فكرة "تأبيد" الرئاسة إلى عدم دخول البلدان العربية إلى ما أسماه "عصر الحداثة السياسية" وبقائها مسكونة بالفكر "السلطاني" وفكر "القائد الواحد"، مضيفاً أن ذلك ينسحب على النخب وعلى الشارع أيضاً.

"الكل في التأبيد عرب"

في الثاني من شباط/فبراير الجاري، رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً) للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل، في خطوة  تسبق على الأرجح تقديم بوتفليقة ترشيحه شخصياً. وجاء في بيان صدر بعد اجتماع قادة أربعة تشكيلات سياسية "إن أحزاب التحالف الرئاسي ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديراً لسداد حكمة خياراته وتثميناً للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته الرشيدة واستكمالاً لبرنامج الإصلاحات" التي بدأها.

ولم يعلن بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 ويستخدم كرسياً متحركاً للتنقل ونادراً ما شوهد علناً منذ تعرضه لجلطة في الدماغ عام 2013، إلى الآن قراره بالترشح. إلا أنه بالنسبة للأمين العام لحزب التّجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى "لا يوجد أي شك" بخصوص ترشحه، كما أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي.

Tunesien Präsident Beji Caid Essebsi (DW/F. Quenum)

الباجي قايد السبسي لم يعلن نيته عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية

وقبل أسبوع وفي تونس الخضراء، قال رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال إن الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي (92 عاماً) يحظى بالأولوية من قبل الحزب لترشيحه إلى ولاية رئاسية ثانية في 2019 "إذا ما كانت له أي نية لذلك (...) مقترحنا اليوم (في الحزب) في ظل ما تعيشه البلاد أنه لا يمكن أن يكون على رأس الدولة سوى الباجي قايد السبسي".

ومن جهته وحتى الآن لم يعلن السبسي عن نيته رسمياً خوض السباق الرئاسي من أجل ولاية ثانية غير أنه ترك الباب مفتوحاً لذلك. جوهر بن مبارك، رئيس "شبكة دستورنا"، يؤكد على "خصوصية" التجربة التونسية: "التجربة الديمقراطية في تونس صمدت وتتجذر مع مرور الوقت". ويذهب إلى أنه: "على عكس الحال في باقي الجمهوريات العربية، الرئيس السبسي منتخب من الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وإن عاد ورشح نفسه الشعب هو من له الكلمة". ويرجّح الأستاذ الجامعي التونسي عدم نجاح الرئيس السبسي في حال رشح نفسه، وهذا هو السبب الذي قد يدفعه لعدم الترشح. والجدير ذكره أن تونس هي من بدأت "سنة" تأبيد الرئاسة، عندما عُدل الدستور في عام 1975 بما يسمح ببقاء الرئيس التونسي حبيب بورقيبة رئيساَ مدى الحياة.

وفي السودان لم تثنِ الاحتجاجات الرئيس عمر حسن البشير الذي تولى السلطة بانقلاب مدعوم من الإسلاميين في عام 1989 عن الترشح لولاية ثالثة. ففي الثالث من شباط/فبراير الجاري نفي القيادي بالمؤتمر الوطني السوداني عباس عبد السخي وجود أي اتجاه داخل الحزب لعدم إعادة ترشيح رئيس الجمهورية البشير (75 عاماً) في الانتخابات المقررة العام المقبل على خلفية اتساع حدة الاحتجاجات التي تطالب بتنحي الرئيس. 

أما في سوريا، التي تشهد حرباً ضارية منذ 2011 أوقعت أكثر من 350 ألف قتيل وأسفرت عن ملايين النازحين واللاجئين، فقد كان، وما يزال، مصير الرئيس بشار الأسد (53 عاماً) عقدة المنشار التي تواجه أي جهود لحل الملف سياسياً. وشهدت البلاد أول "انتخابات" رئاسية في عام 2014. ومنذ عام 1971 وحتى 2014 كان يجري استفتاء على منصب الرئيس، الذي بقي فيه حافظ الأسد حتى وفاته في عام 2000 ثم نجح الأسد الابن بالاحتفاظ به حتى اليوم. وتنتهي الولاية الحالية للأسد في عام 2021.

Syrien Hafez al-Assad und Baschar al-Assad (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

سوريا تقترب من نصف قرن تحت حكم الأسد الأب والابن

موقف الغرب؟

رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية، أيمن سمير، يرى أن "الغرب لا يريد معاودة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بعد أن عاد عليه ذلك بالوبال: وصول الإرهاب إلى أوروبا وموجات اللاجئين". وأضاف أن الغرب يدعم الوضع القائم في البلدان العربية، مستشهداً بزيارتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر قبل أسبوع ووزير الاقتصاد الألماني المقرب من المستشارة أنغيلا ميركل على رأس وفد اقتصادي كبير.

أما جوهر بن مبارك فيذهب إلى أن السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية "يغلب عليها الواقعية ولغة المصالح، لا القيم والمبادئ. ومن جهة أخرى فهم الغرب أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل ومن الشعوب تحديداً وأن تغيير عقليتها يحتاج لوقت طويل".

ولكن هل من تأثيرات لتأبيد السلطة على الديمقراطية كمفهوم وممارسة في العالم العربي؟ المحلل السياسي المصري أيمن سمير لا يرى فيها أي خطر لها على الديمقراطية: "الشعب له الكلمة الأخيرة وهو من سيقرر من يحكمه ما دام السيسي أو بوتفليقة لن يدخلا الانتخابات وحدهما". أما المحلل السياسي التونسي جوهر بن مبارك فيجزم بـأنها مدمرة: "تأبيد الرئاسة تضرب مفهوم سيادة الشعب وتزور إرادته وتحول الانتخابات لعملية شكلية".

خالد سلامة

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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