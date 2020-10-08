مدن ألمانية كبرى تلجأ لتشديد القيود لاحتواء كورونا

في العاصمة الألمانية برلين، على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها اعتباراً من مساء السبت (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بين الساعة 23:00 والساعة 06:00، وهي فترة زمنية تشهد غالباً خلال عطل نهاية الأسبوع تدفق عشرات آلاف الأشخاص إلى حانات العاصمة التي تبقى مفتوحةً طوال الليل.
ويشمل حظر التجول هذا كافة المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضاً على الأقل حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر. كما سيمنع بيع الكحول في محطات التزود بالوقود.
واتخذت مدينة فرانكفورت أكبر مدن ولاية هيسن تدابير مماثلة، دخلت حيز التنفيذ مساء أمس الجمعة، مع إغلاق الحانات والمطاعم ومنع بيع الكحول بين الساعة 22:00 و06:00. كما أعلنت مدينة كولونيا الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، صباح السبت أيضاً عن تدابير إغلاق مماثلة اعتباراً من الساعة 22:00. وبدورها قررت مدينة هامبورغ فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من يوم الإثنين.
في غضون ذلك تجاوزت مدينة شتوتغارت عاصمة ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا مستوى النقطة الحرجة التي تقاس
ببلوغ عدوى فيروس كورونا مستوى خمسين شخصا لكل مئة ألف من السكان، خلال سبعة أيام. وتتأهب المدينة حاليا لإجراءات إغلاق واسعة مثل تطبيق حظر تجوال جزئي والحد من استهلاك المشروبات الكحولية، وفرض ارتداء قناع الفم داخل وسط المدينة.
وقد تشكل التدابير الجديدة ضربة قاسية لاقتصاد هذه المدن، الذي سبق وأن تضرر كثيراً من إغلاق الحانات والنوادي الليلية لعدة أشهر. وتشكل الحياة الليلية في العاصمة الألمانية برلين مثلا أحد أبرز مكونات اقتصادها، حيث عادت النوادي الليلة على المدينة بعائدات قيمتها 1.5 مليار يورو في عام 2018.
في سياق متصل، ذكرت بلدية أوسنابروك أن فيروس كورونا تفشى في دار للمسنين وبين متلقي الرعاية بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا. وأعلنت الدائرة اليوم السبت أن سيدة في الخامسة والثمانين توفيت داخل الدار، وأصيب 27 شخصا آخرين بالإضافة إلى 13 موظفا بمنتزه فيتاليس السكني بمدينة باد إسن انتقلت إليهم العدوى بحسب الفحص الذي أجري لهم.
وأضافت الدائرة أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الخدمة الصحية لديها يتمثل في إبلاغ العدد الكبير الذي كان بالمنتزه السكني خلال هذا الوقت، ويجب على نحو 200 زائر التوجه لإجراء اختبار الفيروس بمدرسة قريبة.
وكانت أوسنابروك قد سجلت اليوم 8.28 إصابة لكل مائة ألف نسمة، لتكون بذلك تكون بعيدة عن النقطة الحرجة المتمثلة في خمسين إصابة بالعدوى لكل مائة ألف نسمة خلال سبعة أيام.
ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.