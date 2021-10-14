مدعون عامون يسائلون فيسبوك حول منشورات مضللة عن لقاحات كورونا

بعث المدعون العامون في 14 ولاية أمريكية برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يسألون فيه عما إذا كان كبار ناشري المعلومات المغلوطة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على منصة الشركة قد تلقوا معاملة خاصة.



وأنشئ خط الاستفسار بعد أن استخدمت فرنسيس هوغين الموظفة السابقة في فيسبوك مستندات داخلية للكشف عن أن منصة التواصل الاجتماعي أقامت نظاماً يعفي المستخدمين البارزين من بعض قواعدها أو كلها.

وفي الخطاب الذي أُرسل يوم الأربعاء (15 تشرين الأول/أكتوبر 2021) قال 14 مدعياً عاماً ينتمون للحزب الديمقراطي إن لديهم "قلقاً بالغاً" إزاء أنباء ترددت في الآونة الأخيرة بأن فيسبوك تحتفظ بقوائم أعضاء تلقوا معاملة خاصة ويريدون معرفة ما إذا كان "ناشرو المعلومات المغلوطة" جزءاً من تلك القوائم. ويصف مركز مكافحة الكراهية الرقمية "قائمة المعلومات المغلوطة" بأنها تضم 12 مناهضاً للتطعيم مسؤولين عن نشر نحو ثلثي المحتوى المشكك في اللقاحات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم فيسبوك أليكس بورغوس إلى تصريحات سابقة للشركة مفادها أنها أزالت أكثر من 35 من الصفحات والمجموعات والحسابات على فيسبوك أو إنستغرام مرتبطة بهؤلاء الإثني عشر شخصاً، بما في ذلك شخص واحد على الأقل يرتبط بكل منهم وذلك لانتهاك سياساتها. كما فرضت عقوبات على بعض نطاقات مواقع الإنترنت الخاصة بهم.

وانتشرت معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر وموقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت. ويتهم باحثون ومشرعون شركة فيسبوك منذ فترة بالإخفاق في مراقبة المحتوى الضار على منصاتها. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تموز/يوليو إن منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك "تقتل الناس" حيث تسمح بنشر معلومات مضللة حول لقاحات فيروس كورونا على منصتها.



وتؤكد فيسبوك دائماً أنها تتخذ "إجراءات مناسبة" ضد المعلومات غير الصحيحة حول لقاحات كورونا. لكن المدعين العامين أشاروا إلى حالات لم يتم فيها حذف منشورات لمستخدمين بارزين شككوا في فائدة لقاحات كورونا، مطالبين فيسبوك بتوضيح فيما إذا كانت "الاعتبارات المالية" لعبت دوراً في ذلك.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)