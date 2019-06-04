 مدرب ليفركوزن يحيي آمال كبار أوروبا في الظفر بكاي هافيرتز | عالم الرياضة | DW | 16.10.2019

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عالم الرياضة

مدرب ليفركوزن يحيي آمال كبار أوروبا في الظفر بكاي هافيرتز

بعدما عبر بايرن ليفركوزن في أكثر من مرة عن تشبثه الكبير بنجمه كاي هافيرتز، فتح بيتر بوس مدرب الفريق الباب أمام رحيل نجمه. فيما يتوقع أن تحتدم المنافسة بشدة على ضم هافيرتز، الذي ينتظره مستقبل كبير للغاية، حسب عدة مراقبين.

Fußball Bundesliga Bayer Leverkusen - RB Leipzig (AFP/L. Kuegeler)

صورة أرشيفية.

في وقت قصير للغاية، نجح نجم بايرن ليفركوزن كاي هافيرتز في إسالة لُعاب أكبر الأندية الأوروبية، فالدولي الألماني الشاب يتمتع بموهبة كبيرة تُمكنه من خلق الفارق في أكثر من مباراة ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصار تلو الآخر.

وبحسب تقارير صحفية مُتطابقة، تتصارع عدة أندية للظفر بخدمات الدولي الألماني الموهوب في أقرب وقت ممكن على غرار: بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، وريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا ويوفنتوس الإيطالي، فضلاً عن عمالقة إنجلترا.

ويبدو أن آمال هذه الفرق الأوروبية الكبيرة قد تلقت دفعة قوية، فقد أوضح بيتر بوس مدرب فريق ليفركوزن أنه لا يتوقع بقاء نجمه الشاب كاي هافيرتز مع الفريق الألماني، وفق ما أشار إليه موقع "شبورت" الألماني.

وقال بيتر بوس "بطبيعة الحال أرغب في الاحتفاظ به. كاي يبلغ من العمر 20 فقط وما يزال أمامه مجال للتحسن. لذلك، أستطيع مساعدته". وأضاف المدرب الهولندي: "لكن في النهاية، يتعين على اللاعب أن يشعر بنفسه عندما يكون مستعداً للخطوة التالية". وأردف: "لا أحد يستطيع أن يُقرر (بالنيابة عنه)، فهو الوحيد القادر على فعل ذلك".

وواصل بيتر بوس حديثه عن كاي "إنه يلعب بطريقة جيدة، ففي مباراتنا على سبيل المثال أمام يونيون برلين قام بعملية قوية للغاية إلاّ أن الكرة اصطدمت بالعارضة. كان ينقص الكرة فقط سنتمترين من أجل الدخول للمرمى". وأضاف: "لكن هل يعني هذا أن سنتمترين سيحددان ما إذا انخفض مستواه؟ لا، لا أعتقد ذلك".

في المقابل، كان بايرن ليفركوزن قد أبدى تشبثه الكبير بخدمات كاي هافيرتز، لاسيما وأن الفريق الألماني يعول كثيراً على هذا النجم الشاب بهدف الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة على الدوري الألماني لكرة القدم.

الجدير ذكره أن كاي هافيرتز يرتبط بعقد مع بايرن ليفركوزن يمتد إلى صيف 2022. أما عن القيمة المالية لهذا اللاعب فإنها تبلغ حالياً حوالي 90 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".

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