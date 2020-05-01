 مدرب فرنسا السابق يطالب بمنح لقب الدوري الانجليزي لصلاح ورفاقه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.05.2020

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رياضة

مدرب فرنسا السابق يطالب بمنح لقب الدوري الانجليزي لصلاح ورفاقه

طالب المدير الفني السابق لفريق ليفربول والمنتخب الفرنسي جيرار أولييه بمنح لقب الدوري الانجليزي الممتاز لنادي ليفربول في حال عدم إتمام الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا. وهذه هي الأسباب التي ساقها لتبرير ذلك.

Club World Cup - Final - Liverpool v Flamengo | Pokalsieger (REUTERS)

لمدير الفني السابق لفريق ليفربول جيرار أولييه يطالب بمنح لقب الدوري الانجليزي الممتاز لنادي ليفربول

يعتقد جيرار أولييه مدرب ليفربول السابق أنه يتعين على سلطات كرة القدم الانجليزية منح لقب الدوري الانجليزي الممتاز إلى ناديه السابق حتى في حالة عدم إتمام الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا. وينفرد ليفربول وبكل جدارة بصدارة الترتيب متفوقا بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

وتوقفت مباريات الدوري في التاسع من مارس آذار الماضي بسبب جائحة كورونا. ويرى أولييه، الذي سبق أن قاد ليفربول للفوز بكأس الاتحاد الانجليزي وبكأس الاتحاد الأوروبي في 2001 خلال ستة أعوام أمضاها على رأس الجهاز الفني في أنفيلد، أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يستحق التتويج باللقب عن جدارة.

المدرب الألماني يورغن كلوب

أولييه يرى أن كلوب يستحق التتويج بلقب الدوري هذا الموسم

وردا على سؤال عن أحقية ليفربول في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990 قال مدرب منتخب فرنسا السابق لمحطة توكسبورت الإذاعية "نعم. هذا ما فعلوه في فرنسا. لقد منحوا اللقب لباريس سان جيرمان الذي كان يتفوق في الصدارة بفارق 12 نقطة، وأعتقد أن ليفربول يحتاج للفوز بمباراتين فقط لضمان الفوز باللقب."

مختارات

لا يمانع نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون في قيام الفريق بعقد صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند، يحصل من خلالها الفريق الألماني، على محمد صلاح. وقد وجه هاتشيسون انتقادات لاذعة لطريقة لعب صلاح. (21.03.2020)

مع تزايد اهتمام عمالقة إسبانيا برشلونة وريال مدريد بخدمات نجم ليفربول محمد صلاح، يرى تقرير صحفي أن هناك قائمة من الأسماء المرشحة بقوة لتعويض رحيل محتمل للنجم المصري الهداف في المستقبل القريب. (31.03.2020)

وأضاف المدرب الفرنسي "لو كان الفارق نقطتين أو ثلاث نقاط لكان من الممكن القول أن هناك فرص أمام الفرق التالية لكن في ظل وجود 25 نقطة فهو بالتأكيد سيحصد اللقب. وهو يستحق ذلك." ويعمل أولييه حاليا مستشارا لرئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولا.

وقال أولييه أيضا إنه يتعين على رابطة الدوري الانجليزي الممتاز الالتزام بتعليمات الحكومة فيما يتصل باستئناف النشاط الرياضي من عدمه. وأوضح قائلا "أعتقد أنه يتعين عليهم اتباع تعليمات الحكومة. فإذا ما قررت الحكومة التوقف فلابد لنا الالتزام بذلك. "وثانيا ربما يتعين علينا الانتظار قليلا لأننا لا نعلم كيف سيكون الحال في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع."

ع.ش/م.س (رويترز)

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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