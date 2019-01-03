مدرب عملاق يتصدر أولويات باريس سان جيرمان

رغم تأكيده في أكثر من مرة، رغبته الكبيرة في الابتعاد مؤقتاً عن عالم الساحرة المستديرة، تواصل تقارير صحفية مختلفة الحديث عن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاد ناديه السابق ريال مدريد إلى السيطرة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن اسم زين الدين زيدان، سيطفو على السطح في كل مرة يواجه فيها فريق أوروبي كبير أزمة نتائج، ويحتاج إلى قائد جديد يقود سفينة الفريق بنجاح في الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن رئيس فريق باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يضع زين الدين زيدان على رأس قائمة المدربين، الذين يسعى النادي الفرنسي إلى التعاقد معهم.

وأضافت الصحفية الإيطالية أن فشل مدرب باريس سان جيرمان الحالي توماس توخل في قيادة نادي العاصمة الفرنسي إلى منصات التتويج نهاية الموسم، سيدفع بناصر الخليفي إلى التعاقد مع زين الدين زيدان.

وقد يُغري مشروع باريس سان جيرمان الكروي زين الدين زيدان بخوض هذه التجربة الجديدة، إذ تعج تشكيلة الفريق الباريسي بأحسن اللاعبين في العالم، فضلاً عن هيمنة الفريق على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة ووصوله بشكل دائم إلى الأدوار المتقدمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن فريق جانجون، ألحق هزيمة مفاجئة أمس الأربعاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019) بفريق باريس سان جيرمان في كأس رابطة المحترفين بعدما تغلب عليه بـ2-1 في مفاجأة من العيار الثقيل.