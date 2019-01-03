 مدرب عملاق يتصدر أولويات باريس سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 10.01.2019

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عالم الرياضة

مدرب عملاق يتصدر أولويات باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان يستحوذ على تفكير فريق باريس سان جيرمان. فحسب تلك المصادر يضع فريق العاصمة الفرنسي زيدان كخيار أول في حال فشل توماس توخل في اعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم الحالي.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

رغم تأكيده في أكثر من مرة، رغبته الكبيرة في الابتعاد مؤقتاً عن عالم الساحرة المستديرة، تواصل تقارير صحفية مختلفة الحديث عن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاد ناديه السابق ريال مدريد إلى السيطرة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن اسم زين الدين زيدان، سيطفو على السطح في كل مرة يواجه فيها فريق أوروبي كبير أزمة نتائج، ويحتاج إلى قائد جديد يقود سفينة الفريق بنجاح في الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

مختارات

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد يشرف على تدريب فريق يحتل مكانة كبيرة في قلبه. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل توقعات بأن يحسم زيدان قريباً وجهته التدريبة المقبلة ويعود إلى عالم الساحرة المستديرة. (03.01.2019)

بعدما حاصرت الشائعات مستقبله التدريبي مع مانشستر يونايتد، ذكرت تقارير صحفية أن إدارة "الشياطين الحمر" متمسكة بخدمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ولا تنوي التعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق الإنجليزي العريق. (08.11.2018)

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن رئيس فريق باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يضع زين الدين زيدان على رأس قائمة المدربين، الذين يسعى النادي الفرنسي إلى التعاقد معهم.

وأضافت الصحفية الإيطالية أن فشل مدرب باريس سان جيرمان الحالي توماس توخل في قيادة نادي العاصمة الفرنسي إلى منصات التتويج نهاية الموسم، سيدفع بناصر الخليفي إلى التعاقد مع زين الدين زيدان.

وقد يُغري مشروع باريس سان جيرمان الكروي زين الدين زيدان بخوض هذه التجربة الجديدة، إذ تعج تشكيلة الفريق الباريسي  بأحسن اللاعبين في العالم، فضلاً عن هيمنة الفريق على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة ووصوله بشكل دائم إلى الأدوار المتقدمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن فريق جانجون، ألحق هزيمة مفاجئة أمس الأربعاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019) بفريق باريس سان جيرمان في كأس رابطة المحترفين بعدما تغلب عليه بـ2-1 في مفاجأة من العيار الثقيل.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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