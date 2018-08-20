 مدرب تشيلسي يُحدد ما ينقص هازارد | عالم الرياضة | DW | 06.10.2018

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عالم الرياضة

مدرب تشيلسي يُحدد ما ينقص هازارد

بينما يُواصل النجم البلجيكي إدين هازارد تألقه اللافت هذا الموسم برفقة ناديه تشيلسي، أوضح مدرب "البلوز" ماوريسيو ساري أن هازارد ينقصه شيء واحد فقط حتى يصبح لاعباً متكاملاً ويفوز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية.

Fußball Europa League FC Chelsea vs Vidi FC (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

صورة من الأرشيف.

يُواصل النجم البلجيكي إدين هازارد تقديم أداء قوي برفقة فريقه اللندني تشيلسي، إذ يتصدر صانع الألعاب الموهوب ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 6 أهداف، فضلاً عن تأثيره الواضح على "البلوز" في هذا الموسم، الذي من المتوقع أن تشهد فيه الإثارة والتشويق مستويات كبيرة.

لكن يبدو أن مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، يُريد من نجم فريق الأول هازارد أن يواصل تطوره الكروي، ويعمل بشدة على صفة لازال يفتقدها فوق المستطيل الأخضر، من أجل حصد المزيد من الجوائز الفردية والجماعية في عالم الساحرة المستديرة.

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بعدما ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي عرض على نجمه إدين هازارد تمديد عقده مع "البلوز"، فيما وضع النجم البلجيكي شرطاً لمواصلة رحلته الكروية مع تشيلسي. (21.08.2018)

وفي هذا الشأن، قال ماوريسيو ساري إن هازارد "يُمكن أن يتحسن إذا ما أصبح أكثر عدوانية فوق أرض الملعب، وأعطى أحسن ما لديه"، وأضاف المدرب الإيطالي في حديثه مع شبكة "سكاي سبورت" أنه "من السهل تحفيز هازارد طالما أنه يستمتع باللعب".

وتابع ساري (59 عاماً) حديثه عن هداف "البريميرليغ" قائلاً: "إنه سهل للغاية ولم يكن في حاجة إلى استراتيجيات مني"، وأردف: "هازارد لا يتأثر بالإعلام وبما يحدث حوله طالما أنه يلعب كرة القدم، التي يُحبها".

هذا وكان هازارد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما بعد توهجه الكبير مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018، والذي احتل فيه المنتخب البلجيكي المركز الثالث. فقد عبر ريال مدريد عن رغبة كبير في الحصول على خدمات هازارد، بيد أن ناديه تشيلسي رفض التفريط فيه.

يُشار إلى أن هازارد اعترف مؤخراً بأنه كان ينوي الانتقال إلى إسبانيا من أجل تحقيق حلمه باللعب هناك، غير أنه قرر البقاء في نهاية المطاف مع النادي اللندني تشيلسي، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "إكسبريس" البريطانية.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

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  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

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    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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