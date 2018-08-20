مدرب تشيلسي يُحدد ما ينقص هازارد

يُواصل النجم البلجيكي إدين هازارد تقديم أداء قوي برفقة فريقه اللندني تشيلسي، إذ يتصدر صانع الألعاب الموهوب ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 6 أهداف، فضلاً عن تأثيره الواضح على "البلوز" في هذا الموسم، الذي من المتوقع أن تشهد فيه الإثارة والتشويق مستويات كبيرة.

لكن يبدو أن مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، يُريد من نجم فريق الأول هازارد أن يواصل تطوره الكروي، ويعمل بشدة على صفة لازال يفتقدها فوق المستطيل الأخضر، من أجل حصد المزيد من الجوائز الفردية والجماعية في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، قال ماوريسيو ساري إن هازارد "يُمكن أن يتحسن إذا ما أصبح أكثر عدوانية فوق أرض الملعب، وأعطى أحسن ما لديه"، وأضاف المدرب الإيطالي في حديثه مع شبكة "سكاي سبورت" أنه "من السهل تحفيز هازارد طالما أنه يستمتع باللعب".

وتابع ساري (59 عاماً) حديثه عن هداف "البريميرليغ" قائلاً: "إنه سهل للغاية ولم يكن في حاجة إلى استراتيجيات مني"، وأردف: "هازارد لا يتأثر بالإعلام وبما يحدث حوله طالما أنه يلعب كرة القدم، التي يُحبها".

هذا وكان هازارد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما بعد توهجه الكبير مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018، والذي احتل فيه المنتخب البلجيكي المركز الثالث. فقد عبر ريال مدريد عن رغبة كبير في الحصول على خدمات هازارد، بيد أن ناديه تشيلسي رفض التفريط فيه.

يُشار إلى أن هازارد اعترف مؤخراً بأنه كان ينوي الانتقال إلى إسبانيا من أجل تحقيق حلمه باللعب هناك، غير أنه قرر البقاء في نهاية المطاف مع النادي اللندني تشيلسي، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "إكسبريس" البريطانية.