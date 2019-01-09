 مدرب برشلونة يجد وصفة ناجحة للهيمنة على وسط الميدان | عالم الرياضة | DW | 01.10.2019

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عالم الرياضة

مدرب برشلونة يجد وصفة ناجحة للهيمنة على وسط الميدان

يبقى اختيار التشكيلة المناسبة في فريق يغص بالنجوم مشكلة مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لكن المباريات القليلة في هذا الموسم كشفت عن وصفة ناجحة لضمان استعادة الهيمنة على وسط الميدان، فممَ تتكون؟

Getafe CF v FC Barcelona - La Liga (picture-alliance/dpa/J. Breton)

خط وسط ميدان برشلونة كان أول عوامل نجاح البلوغرانا خلال السنوات الماضية التي حقق فيها كل الألقاب الموجودة أوروبياً وعالمياً، بل ويمكن القول إنه كان من أسلحة الماتادور لاروخا في فوزه بكأس العالم 2010، الذي لم يكن ممكناً آنذاك لولا دور نجومه على غرار تشافي هيرنانديز وآندريس إنييستا.

وبعد رحيل النجوم الكبار واعتزالهم حاول بطل الدوري الإسباني خلال السنوات القليلة الماضية تركيز جهوده على التعاقدات الكفيلة بتدعيم هذا المركز الحيوي بالنسبة لطريقة لعبه، فتعاقد مع البرازيلي آرثور ميلو ليتولى مهامه خلفاً للرسام إنييستا، وفي الموسم الماضي مع الهولندي فرينكي دي يونغ، مروراً بأسماء أخرى.

وحتى في مباراته الأخيرة مع مضيفه خيتافي التي فاز فيها البلوغرانا بهدفين حملا توقيع سواريز وجونيور فيريبو، فقد كان دور لاعبي خط الوسط مهماً للغاية أيضاً في هذا الفوز.

ويبدو أن المدرب إرنستو فالفيردي يشعر بالارتياح – رغم البداية السيئة للفريق هذا الموسم ولعنة الإصابات التي حرمته من خدمات أبرز نجومه، فقد وجد أخيراً أفضل ثلاثي في ​​خط الوسط: آرثور  ميلو- سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونغ، إذ يقدم هذا الثلاثي تفاهماً كبيراً على المستطيل الأخضر.

مختارات

كشف نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوردي ميستري أن المال لم يكن أبداً الوسيلة للفوز بخدمات الهولندي فرانكي دي يونغ، إذ تقدم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بعرضين أكبر مما تقدم به برشلونة لضم الموهبة الهولندية. (05.02.2019)

قال لاعب وسط برشلونة الجديد آرثر ميلو إن زميله ليونيل ميسي يلعب على الطبيعة أفضل مما يبدو عليه الأمر في التلفزيون، معتبراً أن نصائحه التكتيكية عجلت من عملية تأقلمه في صفوف البلوغرانا. (11.10.2018)

وفي هذه المباراة بالتحديد آرثور أظهر أحد أفضل عروضه. فوفقاً لموقع "هو سوكيرد" للإحصائيات، فقد كان أفضل لاعبي المباراة محققاً 7.78 نقطة، وهي النتيجة الأعلى بين جميع اللاعبين في المباراة. وبحسب إحصائية للموقع فقد لمس اللاعب البرازيلي الكرة 69 مرة، وسدد كرة على المرمى وقام بتمريرة حاسمة. كما مرر الكرة إلى زملائه بنجاح في 89.9 بالمئة من تمريراته. إضافة إلى ذلك قام بخمس مراوغات ناجحة بالكرة واُرتكبت ضده 8 أخطاء، أي أكثر من أي لاعب آخر في برشلونة بتلك المباراة. وخلال المباراة نجح الدولي البرازيلي أيضاً في تمرير عرضيتين وخمس تمريرات طويلة.

أما بالنسبة للوافد الهولندي الجديد فرانكي دي يونغ الذي ما يزال في مرحلة التأقلم مع الفريق فقد كانت أرقامه أكثر تواضعاً مقارنة بأرقام زميله البرازيلي. بيد أن أداءه في تلك المباراة، وهي السادسة له في الليغا بقميص برشلونة، كانت تبعث على ارتياح المدرب إرنستو فالفيردي، إذ لمس الكرة 52 مرة بدقة تمرير وصلت إلى 76 بالمائة، وقام بتمريرة حاسمة وثلاث تمريرات طويلة.

وعلى خلاف آرثور ركز اللاعب الهولندي الشاب على المهام الدفاعية، ونجح في حسم تدخليّن واعتراضيّن وأبعد كرة خطرة عن المرمى.

يُذكر أن كلا اللاعبيّن نجحا هذا الموسم في التسجيل لبرشلونة، فقد سجل دي يونغ هدفاً في مرمى فالنسيا، فيما هز آرثور شباك أوساسونا وفياريال منذ انطلاقة الموسم.

ويستقبل برشلونة على ملعبه "كامب نو" الأربعاء إنتر المتالق هذا الموسم في إيطاليا، باحثاً عن تعويض تعادله الافتتاحي سلباً ضد بوروسيا دورتموند الألماني في أول مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

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    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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