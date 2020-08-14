مدرب بايرن يشيد بالحظ وغنابري ويؤكد "سنحاول الفوز باللقب"

كان من الممكن أن يصبح سير مباراة يوم أمس بين بايرن ميونيخ وليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوربا مختلفا تماما لو نجح ليون في استغلال الفرصتين اللتين سنحتا له في بداية المباراة.

ففي الدقيقة الرابعة، أنهى الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون هجمة مرتدة سريعة للفريق بتسديدة في الشباك من الخارج ثم ارتدت تسديدة زميله توكو نكامبي من القائم في الدقيقة 18. وبعدها مباشرة، افتتح سيرغ غنابري التسجيل لبايرن ثم سجل الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 33 ليحسم المباراة بشكل شبه تام، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدف بايرن الثالث قرب النهاية لتخرج النتيجة 3- صفر ويصعد بايرن لمواجهة باريس سان جرمان في النهائي الأحد المقبل.

وأكد توكو نكامبي نجم ليون "كان من الممكن أن نقدم عرضا أفضل ونسجل بعض الأهداف قبل أن يسجل بايرن أهدافه. الحظ لم يكن بجانبنا. أهدرنا بعض الفرص في مواجهة فريق رائع. اكتشفنا أن بايرن فريق لا يقهر بسهولة".

واعترف هانزي فليك المدير الفني لبايرن بأن فريق ليون أزعج فريقه في بداية المباراة ولكن الحظ حالف الفريق لتحقيق الفوز. وأوضح فليك في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "كنا نعلم أن المباراة ستكون قوية وصعبة لأن ليون تغلب على يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في الدورين السابقين".

وقال فليك: "ليون قدم أداء رائعا وضغط علينا لكننا تمكنا من النجاة بقليل من الحظ خاصة في البداية". وأضاف المدرب الألماني "أداء سيرغ (غنابري) الفردي أراح أعصابنا. هدف التقدم 1-صفر كان مذهلا. لمسته الأخيرة بعد انطلاقته كانت رائعة". وواصل فليك حديثه عن اللاعب الألماني الدولي الذي أحرز تسعة أهداف في تسع مباريات في البطولة هذا الموسم "تطوره على مدار السنوات الأخيرة كان رائعا ويمكن مشاهدة أنه اقترب من الوصول إلى أعلى مستوى".

مشاهدة الفيديو 01:47 شارك بايرن يسحق برشلونة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3h1Ix بايرن يصعد لنصف نهائي أبطال أوروبا

ويتعين على بايرن في النهائي يوم الأحد تحسين أدائه الدفاعي، وقال فليك الذي لم يخسر فريقه أي مباراة بجميع المسابقات في 2020 "من الواضح أننا لم ندافع بشكل جيد كما هو معتاد..نركز الآن على باريس. نريد تقديم كل ما لدينا. لا أعتقد أن الأداء الهجومي لليون أسوأ كثيرا من باريس. (ليون) كان طموحا في الهجوم". وقال هانزي فليك: "الآن سنرتاح"، مضيفا "نريد الآن استكمال الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، وسنبذل كل ما بوسعنا للفوز بلقب دوري الأبطال يوم الأحد المقبل بأداء قوي آخر ضد باريس سان جرمان".

ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز)