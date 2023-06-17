مدرب المنتخب الألماني: "افتقدنا للقليل من الحظ " أمام بولندا

في مقابلة مع وكالة سيد SID الإخبارية الرياضية قال مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك رداً على سؤال عن النتيجة المخيبة للآمال أمام بولندا يوم أمس الجمعة (16 يونيو/حزيران 2023) في وارسو: "لم نكن في المستوى المطلوب في الشوط الأول. لم يكن لدينا ما يكفي من السرعة ولم تكن هناك انطلاقات عميقة. كان علينا أن ندافع بشكل أفضل ضد الكرات الثابتة قبل أن نستقبل أي هدف. دخلنا المباراة بشكل أفضل في الشوط الثاني وأتيحت لنا الكثير من الفرص، وتصدى تشيزني بشكل جيد حقاً. ربما افتقدنا القليل من الحظ"، بحسب ما نقلت وكالة SID الإخبارية الرياضية.

وحول غياب الانتصارات عن المنتخب عدا مباريات عُمان وكوستاريكا وبيرو، وإذا ما كان هناك ما يدعو للقلق بشأن مستوى الفريق، قال فليك: "هناك مراحل تسير على هذا النحو. لكننا سنخرج منها. أنا مقتنع تمامًا بمسارنا. لا يمكنني أن أنكر التزام الفريق. نحن بحاجة إلى نتائج. صحيح أننا لسنا مقنعون بعد بمستوانا، لكن يجب أن نصل إلى ذلك".

من جانبه تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفوز الذي حققه منتخب بلاده على نظيره الألماني 1 / صفرواستمرار مسلسل النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الألماني.

وعلق ليفاندوفسكي على هزيمة المنتخب الألماني قائلاً إن الجيل الجديد لا يزال أمامه فرصة للمزيد من النضج قبل خوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وقال ليفاندوفسكي، الذي قضى مسيرة طويلة مع بايرن ميونخ الألماني، في تصريحات عقب المباراة :"المنتخب الألماني لا يزال أمامه وقت قبل البطولة الأوروبية. عليكم التحلي بالصبر. ألمانيا ستقدم مستويات أفضل."

يرى ليفاندوفسكي أن الجيل الجديد للمنتخب الألماني لا يزال أمامه فرصة للمزيد من النضج

وأضاف ليفاندوفسكي عقب المباراة التي حسمها زميله جاكوب كيويور بهدف وحيد في الدقيقة 31 في الشوط الثاني" صنع المنتخب الألماني عدة فرص. وقد حالفنا الحظ شيئا ما." وتابع ليفاندوفسكي الذي شارك لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة أمام ألمانيا :"نشعر بالرضا لكن علينا تقديم مستويات أفضل فيما يتعلق بأسلوب اللعب."

فولكروغ: علينا بالهدوء

اللاعب الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ طالب منتخب بلاده بالحفاظ على الهدوء، ومواصلة العمل والمضي قدماً إلى أن يحقق النتائج المنشودة.

وكانت الهزيمة هي الثانية مقابل تعادل في آخر ثلاث مباريات ودية للمنتخب الألماني الذي ودع منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات ويستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) على أرضه في العام المقبل.

ويرى فولكروغ أن المنتخب الألماني يعيش وضعا صعبا للغاية، لكنه دعا للحذر، وصرح قائلاً :"في مثل هذه المراحل، الشيء الوحيد المفيد هو التكاتف والمضي قدما حتى تحقيق المطلوب. ولا جدوى من أي شيء آخر." وشدد فولكروغ (30 عاماً) قائلاً :"فلنبقى هادئين ونمضي قدماً."

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)