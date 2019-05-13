مدرب المنتحب الألماني يتواصل مع فريقه من داخل المستشفى!

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم (الجمعة 31 أيار/ مايو 2019) إنّ مدرب المنتخب يواخيم لوف دخل المستشفى بسبب حادث، موضحاً أنّ لوف يتلقى العلاج بعد حادث رياضي أدى للضغط على الشريان. من جانبه، قال لوف "أشعر بتحسن، لكن علي أن أخلد إلى الراحة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة". وتابع "أنا على تواصل مستمر مع فريقي المعاون، وسنتواصل عن كثب بشأن المباراتين المقبلتين".

وأوضح اتحاد الكرة الألماني في بيانه أنّ "العلاج يسير بشكل طيب لكن الطبيب المسئول نصح مدرب المنتخب الوطني بالراحة في الأسابيع المقبلة". وأضاف بيان اتحاد الكرة الألماني "ماركوس سورج واندي كوبكه (مدرب حراس المرمى) وأوليفر بيرهوف (مدير الفريق) يمتلكون الكثير من الخبرات وسويا سنتخطى هذه المرحلة". وقال بيرهوف "الشيء المهم هو أن يستعيد لوف صحته الكاملة في غضون الأيام القليلة المقبلة، حتى لو كان يفضل التواجد في ملعب التدريب، بالتأكيد من الأفضل له الراحة".

وتسعى المانيا لخوض مسيرة قوية في التصفيات وإعادة بناء صفوفها بعد الخروج المهين من الدور الأول في كأس العالم العام الماضي ومفاجأة الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل المانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 برصيد ثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف أيرلندا الشمالية المتصدرة لكن تتبقى مباراة لفريق لوف.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)