مدربة منتخب ألمانيا للسيدات: لسنا مسؤولات عن إخفاقات منتخب الرجال

قالت ألكسندرا بوب قائدة المنتخب الألماني للسيدات إن الكرة النسائية قطعت مشوارا طويلا، لكن لايزال هناك حاجة لمزيد من الجهود التسويقية لاستمرارها في المنافسة. وتابعت الرياضية الألمانية لموقع "سبورتس إليسترايتد" اليوم الخميس (السادس من يوليو/ تموز) "يبدو أننا نؤخذ على محمل الجد ويتم الاعتراف بنا، أتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو".

ولكن على مستوى الكرة النسائية في الخارج ترى بوب أنه لايزال هناك حاجة لمزيد من العمل للترويج لكرة القدم للسيدات.

وأشارت "دول أخرى تقطع خطوات أكثر اتساقًا نحو الاحترافية والتسويق، لذلك علينا أن نتوخي الحذر حتى لا يتم تجاوزنا".

وأوضحت "ألمانيا تريد أن تكون الكرة النسائية لديها بين الأفضل في العالم، وهذا يعني أكثر من مجرد اللعب بشكل جيد".

ع.أج/ ع ج م (د ب ا)