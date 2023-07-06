مدربة منتخب ألمانيا للسيدات: لسنا مسؤولات عن إخفاقات منتخب الرجال

قالت ألكسندرا بوب قائدة المنتخب الألماني للسيدات إن الكرة النسائية قطعت مشوارا طويلا، لكن لايزال هناك حاجة لمزيد من الجهود التسويقية لاستمرارها في المنافسة. وتابعت الرياضية الألمانية لموقع "سبورتس إليسترايتد" اليوم الخميس (السادس من يوليو/ تموز) "يبدو أننا نؤخذ على محمل الجد ويتم الاعتراف بنا، أتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو".
ولكن على مستوى الكرة النسائية في الخارج ترى بوب أنه لايزال هناك حاجة لمزيد من العمل للترويج لكرة القدم للسيدات.
وأشارت "دول أخرى تقطع خطوات أكثر اتساقًا نحو الاحترافية والتسويق، لذلك علينا أن نتوخي الحذر حتى لا يتم تجاوزنا".
وأوضحت "ألمانيا تريد أن تكون الكرة النسائية لديها بين الأفضل في العالم، وهذا يعني أكثر من مجرد اللعب بشكل جيد".
ع.أج/ ع ج م (د ب ا)
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
للرجال فقط؟
أن تبقى المنافسة الرياضية أمرا خاصا بالذكور فقط، فهذا الذي لم تقبله أليس ميليات. فالفرنسية المولودة في عام 1884 تلعب الهوكي وتمارس التجديف وتقود سيارات السباق . وفي 1917 كانت من بين مؤسسات اتحاد الرياضة النسوية الفرنسي واتحاد الرياضة النسوية الدولي الذي نظم في 1921 أول الألعاب النسوية في العالم.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
محبوبة الجمهور
سائقة الدراجة ألفونسينا سترادا سجلت نفسها في 1924 في سباق إيطاليا. والمنظمون ظنوا أنها رجل. وعندما تبينت الحقيقة كان بإمكانها المشاركة في السباق. وأقصيت بعد بضع جولات لتجاوزها الوقت المحدد لكنها ظلت في المنافسة لأنها محبوبة لدى الجماهير. وهي المرأة الوحيدة التي شاركت في سباق كبير خاص بالرجال.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
كسائقة في الدرجة الأولى
ماريا تيريزا دي فليبيس كانت في نهاية الخمسينات أول امرأة شاركت في سباقات الفورمولا واحد. فالايطالية انضمت في 1948 في عمر 22 عاما لرياضة السباقات. وبعدها شاركت في 1958 في بعض السباقات ضمن البطولة العالمية للسيارات التي تسمى اليوم بفورمولا واحد، وبعد عام واحد أنهت مشوارها الرياضي بعد وفاة صديق مقرب لها.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
ضد التيار
رغم أن مدير ماراتون بوسطن الغاضب حاول انتزاع رقم مشاركتها، جرت كاترين شفيتسير في 1967 كأول امرأة في سباق ماراتون وأنهته بنجاح. وقد سجلت نفسها بسرية، وكانت المسافة المسموح بها للسباق بالنسبة إلى النساء 800 متر. وبعدها بسنوات صارت النساء يسجلن أسماءهن رسميا في السباقات الطويلة المسافة.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
مزايا متساوية
في بداية السبعينات كافحت بيلي جان كينغ من أجل حصول الرجال والنساء في رياضة التنس على نفس المكافأة المالية. وفي خطوة احتجاجية أسست الفائزة 12 مرة بالبطولة الكبرى لكرة المضرب مع لاعبات أخريات سلسلة من المنافسات التي تمخضت عنها رابطة لاعبات التنس. وفي 1973 سجلت كينغ ورفيقاتها نجاحات وكانت مكافأة الفوز في البطولة الأمريكية المفتوحة للتنس متساوية بين الرجال والنساء.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
نوال المتوكل..ريادة في عالم الرياضة
بعد مشوار رياضي استثنائي توجت فيه كأول عربية فائزة بميدالية ذهبية أولمبية في أولمبياد لوس أنغليس 1984، عينت العداءة المغربية نوال المتوكل نائبة لرئيس الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية(1995). نشأت نوال بالدار البيضاء وكافحت رياضيا ومجتمعيا من أجل التألق في بطولات محلية وعالمية. مُنحت "جائزة الإنجاز مدى الحياة" لوريوس الرياضية العالمية (2010). تولت أدوارا قيادية ووزيرة للرياضة في بلادها.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
الحق في التحليق
حتى مطلع التسعينات لم يكن القفز التزلجي للنساء مسموحا به من طرف الاتحاد العالمي. وظهرت إيفا غانستير كمتسابقة بين الرجال. وفي 1997 قفزت النمساوية كأول امرأة من منصة قفز تزلجي، وكان لمبادرتها أثر، إذ تأسست في 2011 بطولة عالمية تحولت في 2014 لأول مرة ضمن نطاق الألعاب الأولمبية.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
القفز على الحواجز
في 2003 انتزعت ميرديت ميشاييلس بيرباوم كأول امرأة، القيادة في القائمة العالمية للفرسان، وهي السيدة الأولى ضمن الفريق الألماني للقفز على الحواجز، وفتحت بذلك الباب أمام نساء شابات . "عندما عدت إلى المانيا كان واضحا بأن النساء في رياضتي يحتلن مكانة ثانوية"، كما قالت السيدة المولودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
التحكيم في مباريات الرجال
السويسرية نيكول بتيغنات كانت في 2003 أول امرأة تتولى التحكيم في مباراة للرجال ضمن الكأس الأوروبية في كرة القدم. وباتت بتيغنات حكما لعدة مباريات ضمن الدوري الأول في سويسرا والنمسا. ويستفاد من خدماتها بالأساس في مقابلات النساء. ومنافسات الذروة كانت في نهائي البطولة الأوروبية في 2001 والمباراة النهائية ضمن البطولة العالمية في 1999.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
سلطة معترف بها
سنوات طويلة مرت حتى تمكنت امرأة من التحكيم في مباراة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتم تعيين ستيفاني فرابار في بطولة كأس العالم في قطر من طرف الفيفا كحكم في المباراة التي جمعت ألمانيا وكوستاريكا. وقادت الفرنسية قبلها مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا و بطولات دوريات محلية، لكن مشاركة فرابار في تحكيم مباريات كأس العالم يظل حالة استثنائية.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
في مواجهة الأحكام المسبقة
لأول مرة في تاريخ الكرة الأمريكية كانت سارة توماس في 2021 ضمن فريق التحكيم. وفرضت نفسها ضد العديد من الأحكام المسبقة. "زملاء ومدربون ولاعبون ينظرون إلي كصاحبة مهمة رسمية، وهذا ما أرغب فيه"، كما تقول توماس. "لم أسمح أبدا بأن يكون جنسي ذريعة للبعض".
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
إنجاز غير مسبوق
"أشعر حاليا بأني لست امرأة أو رجلا أوحتى بشر"، هكذا عقبت راشيل بلاكمورر بعد فوزها بمسابقة غراند ناشونال. ودخلت الايرلندية مع حصانها مينيلا تايمز كتب التاريخ، إذ فازت كأول امرأة بالعدو فوق الحواجز الذي يتم تنظيمه منذ 1839.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
عبر الصحراء
الحرارة والرمال والحواجز الوعرة والمنافسة الذكورية، كل هذا لا يقف أمام سائقة الرالي يوتا كلاينشميت عندما فازت في 2001 كأول امرأة بسباق داكار. وبعد هذا الفوز تم اختيارها في المانيا "كرياضية السنة". وشاركت المهندسة الالمانية 18 مرة في سباقات الرالي إضافة إلى بعض المنافسات الأخرى.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
متمكنة من تصويب السهام
عندما سجلت نقطة الفوز في ديسمبر 2019 في لوحة السهام انقلب كل شيء رأسا على عقب. فلأول مرة فازت امرأة في مباراة السهام المريشة (الدارتس) ضمن البطولة العالمية. فالون شيروك، حلاقة من إنجلترا دونت التاريخ في لعبة سهام المريشة وأقصيت بعد فوز آخر في الدورة الثالثة.
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
تقوية النساء
رائدة حقيقية هي مدربة كرة القدم الألمانية مونيكا شتاب. فمنذ سنوات تعمل شتاب كمدربة لكرة القدم ضمن سياسة التنمية في العالم وتنظم برامج تدريبية للفتيات والنساء لاسيما في بلدان لا تلعب فيها حقوق المرأة دورا رئيسيا. وتقول الشابة الألمانية إن "التقييم الإيجابي يقوي الثقة بالنفس..أنت بحاجة إليه كي تتمكن من المضي في الحياة" .
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رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة
الفوز بثقة المنتقدين
عندما بدأت كورين دياكر في 2014 كمدربة لفريق كليرمون فوت الفرنسي لم يمر وقت طويل، حتى تمكنت من إقناع منتقديها. واللاعبة السابقة في المنتخب الوطني الفرنسي كانت حينها أول امرأة تقوم بتدريب فريق محترف للرجال. وأجت ديكار مهمتها بنجاح لثلاث سنوات، لكنها تبقى حالة استثنائية. إعداد: اندرياس ستين سيمونز