مداهمة كبرى في ثماني ولايات ألمانية ضد مهربي بشر

ألقت السلطات الألمانية القبض على عشرة مشتبه بهم في مداهمة واسعة النطاق ضد عصابة تهريب بشر دولية في ثماني ولايات ألمانية.

شارك في حملة للقبض على مهربين للبشر أكثر في ألمانيا من ألف فرد من قوات الشرطة الاتحادية ومسؤولي مكتب الدعاء العام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء (17 نيسان/أبريل 2024).

وأعلنت مدرية الشرطة الاتحادية في زانكت أوغوستين بالقرب من بون أنه تم تفتيش ما مجموعه 101 منزل ومكتب، من بينها مكتبان للمحاماة.

وتشتبه السلطات في أن العصابة استغلت قواعد استثنائية للعمال الأجانب المهرة، وحصلت على تصاريح إقامة لنحو 350 أجنبي - معظمهم يحملون الجنسية الصينية - مقابل مبالغ مالية تقدر بعشرات ومئات الآلاف من اليوروهات.

ووقعت المداهمات في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وشليزفيغ-هولشتاين وهامبورغ وبرلين وهيسن وراينلاند-بفالتس وبادن-فورتمبرغ وبافاريا.

وقبل أيام قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه تم إحراز نجاحات أولية في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "طلبات اللجوء أقل حالياً بنسبة الخُمس مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. في إطار مراقبة حدودنا، اعتقلنا 708 مهربين منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومنعنا 17 ألفا و600 حالة دخول غير مصرح بها".

خ.س/ح.ز (د ب أ)