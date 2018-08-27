مداهمات لعائلات من أصول عربية بشبهة الجريمة المنظمة بألمانيا

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد أعضاء عائلات من أصول عربية يشتبه أن لها لها علاقة بالجريمة المنظمة. وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الشرطة ضبطت أثناء الحملة كميات من مخدر الكوكايين، وقنبلة يدوية.
وفتش المحققون الألمان صباح اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني/ نوفمبر) 11 مسكناً في ولايتي برلين وبراندنبورغ، وذلك حسبما أعلن الادعاء العام. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في أنهم يعملون في تجارة المخدرات. وكان أمر اعتقال قد صدر بحق اثنين منهم ومن المنتظر أن تستصدر الشرطة أمر اعتقال بحق الثالث. كانت الشرطة في برلين نفذت مداهمات خلال الأشهر الماضية ضد أعضاء عائلة محسوبة على عصابات الجريمة المنظمة.
وعثرت الشرطة في أيلول/سبتمبر الماضي أثناء عملية تفتيش على كميات من الذخيرة وأدوية غير مشروعة ونقود سائلة تقدر بمئات الالاف من اليورو. وصادرت الشرطة في تموز/يوليو الماضي، مؤقتاً، مساكن بقيمة تزيد عن تسعة ملايين يورو مملوكة لعائلة كبيرة.
ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
"فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا