مداهمات لعائلات من أصول عربية بشبهة الجريمة المنظمة بألمانيا

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد أعضاء عائلات من أصول عربية يشتبه أن لها لها علاقة بالجريمة المنظمة. وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الشرطة ضبطت أثناء الحملة كميات من مخدر الكوكايين، وقنبلة يدوية.

وفتش المحققون الألمان صباح اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني/ نوفمبر) 11 مسكناً في ولايتي برلين وبراندنبورغ، وذلك حسبما أعلن الادعاء العام. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في أنهم يعملون في تجارة المخدرات. وكان أمر اعتقال قد صدر بحق اثنين منهم ومن المنتظر أن تستصدر الشرطة أمر اعتقال بحق الثالث. كانت الشرطة في برلين نفذت مداهمات خلال الأشهر الماضية ضد أعضاء عائلة محسوبة على عصابات الجريمة المنظمة.

وعثرت الشرطة في أيلول/سبتمبر الماضي أثناء عملية تفتيش على كميات من الذخيرة وأدوية غير مشروعة ونقود سائلة تقدر بمئات الالاف من اليورو. وصادرت الشرطة في تموز/يوليو الماضي، مؤقتاً، مساكن بقيمة تزيد عن تسعة ملايين يورو مملوكة لعائلة كبيرة.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)