 مداهمات لعائلات من أصول عربية بشبهة الجريمة المنظمة بألمانيا | عالم المنوعات | DW | 07.11.2018

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منوعات

مداهمات لعائلات من أصول عربية بشبهة الجريمة المنظمة بألمانيا

أطلقت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد أعضاء عائلات من أصول عربية يشتبه بعلاقاتها بالجريمة. فيما فتش محققون ألمان اليوم الأربعاء 11 مسكناً في ولايتي برلين وبراندنبورغ، وتم ضبط كميات من المخدرات وأدوية غير مشروعة.

Deutschland Berliner Ermittler beschlagnahmen 77 Immobilien von Großfamilie | ARCHIV (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

صورة من الأرشيف لحملة مداهمات في أبريل الماضي في برلين

مختارات

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملات تفتيش ومداهمات على منازل لمهربي بشر ومزوري وثائق. وبحسب البيانات، فإن الادعاء العام يجري تحقيقات ضد أشخاص للاشتباه في قيامهم بتهريب عراقيين وسوريين إلى ألمانيا عبر وثائق ثبوتية مزورة. (05.11.2018)

واصلت الشرطة الألمانية تصديها لـ"العائلات العربية الإجرامية" في العاصمة برلين. وأعلنت الشرطة شنّ حملة مداهمات وتفتيش بمشاركة 30 عنصر، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مرفوقين بقوات أمنية خاصة. (05.09.2018)

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد أعضاء عائلات من أصول عربية يشتبه أن لها لها علاقة بالجريمة المنظمة. وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الشرطة ضبطت أثناء الحملة كميات من مخدر الكوكايين، وقنبلة يدوية.

وفتش المحققون الألمان صباح اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني/ نوفمبر) 11 مسكناً في ولايتي برلين وبراندنبورغ، وذلك حسبما أعلن الادعاء العام. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في أنهم يعملون في تجارة المخدرات. وكان أمر اعتقال قد صدر بحق اثنين منهم ومن المنتظر أن تستصدر الشرطة أمر اعتقال بحق الثالث. كانت الشرطة في برلين نفذت مداهمات خلال الأشهر الماضية ضد أعضاء عائلة محسوبة على عصابات الجريمة المنظمة.

وعثرت الشرطة في أيلول/سبتمبر الماضي أثناء عملية تفتيش على كميات من الذخيرة وأدوية غير مشروعة ونقود سائلة تقدر بمئات الالاف من اليورو. وصادرت الشرطة في تموز/يوليو الماضي، مؤقتاً، مساكن بقيمة تزيد عن تسعة ملايين يورو مملوكة لعائلة كبيرة.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

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