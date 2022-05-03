 مدافع هاوتزر ألمانية لأوكرانيا وإخلاء مجمع آزوفستال من المدنيين يتواصل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2022

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أخبار

مدافع هاوتزر ألمانية لأوكرانيا وإخلاء مجمع آزوفستال من المدنيين يتواصل

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا سبعة مدافع هاتزر ذاتية الدفع ليصل إجمالي تلك المدافع إلى 12 مدفعاً تعهدت برلين بإرسالها. يأتي ذلك فيما يتواصل إخلاء المدنيين من مجمع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي.

M777 مدفع هاوتزر من نوع

مع التعهد الألماني الأخير، يصل إجمالي عدد تلك المدافع إلى 12 مدفعاً ستسلمها برلين إلى كييف

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت اليوم الجمعة (السادس من مايو/ايار 2022) إن بلادها ستسلم سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، تضاف إلى خمسة مدافع من هذا النوع تمّ التعهد بالفعل بتقديمها.

وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحفيين في بلدة سلياتش السلوفاكية حيث من المفترض أن تلتقي بنظيرتها الهولندية في وقت لاحق اليوم، أن تدريب القوات الأوكرانية على أسلحة المدفعية يمكن أن يبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا.

تواصل إخلاء المدنيين من "آزوفستال"

مختارات

بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.

قالت روسيا إنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي، إلا أنها وعلى لسان وزير خارجيتها طالبت الناتو وواشنطن بوقف مد كييف بالأسلحة، محذرة من مخاطر حرب نووية. فهل تجاوزت الدول الغربية الخط الأحمر في هذا النزاع؟

وعلى صعيد متصل، يُنتظر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول اليوم لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في دونباس، من دون أي ضمان بوقف للقتال.

وعلى الرغم من هذا الغموض أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الخميس أن هذه القافلة الجديدة في طريقها إلى المدينة المنكوبة التي أصبحت أحد رموز الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وقال غريفيث في وارسو: "بينما نتحدث، هناك قافلة في طريقها إلى آزوفستال حيث ستصل صباح غد (الجمعة) على أمل إخراج المدنيين الباقين من هذا الجحيم القاتم الذي يعيشون فيه منذ أسابيع وأشهر، وإعادتهم إلى بر الأمان". وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تشارك في هذه العملية.

وتمكن نحو مئة مدني من مغادرة هذا المجمع في نهاية الأسبوع الماضي، في عملية إجلاء نظمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن المعلومات عن الوضع في مصانع الصلب في ماريوبول حيث لجأ مدنيون ومقاتلون إلى أقبية ضخمة، متناقضة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس في رسالته اليومية بالفيديو إن القوات الروسية واصلت قصف مصنع الصلب على الرغم من وعد روسيا بهدنة لمدة ثلاثة أيام بدأت صباح الخميس.

مشاهدة الفيديو 27:41

دعم مالي دولي كبير لأوكرانيا وتقارب مع ألمانيا

وقال في رسالة على صفحته على فيسبوك إن القصف الروسي مستمر "بينما يجب إجلاء مدنيين ونساء وأطفال"، وأضاف زيلينسكي "تخيلوا هذا الجحيم! هناك أطفال! أكثر من شهرين من القصف المتواصل والموت يقترب باستمرار".

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس أن "الجيش الروسي مستعد دائما لضمان إجلاء المدنيين" من آزوفستال حيث ما زال نحو مئتين منهم محاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في هذا المجمع.

حملة تبرعات

من جهته، أطلق الرئيس الأوكراني، الخميس، عبر منصة الكترونية حملة عالمية لجمع تبرعات لأوكرانيا. وأوضح في مقطع فيديو على تويتر "بنقرة واحدة يمكنك التبرع بالأموال لمساعدة المدافعين عنا وإنقاذ مدنيينا وإعادة بناء أوكرانيا".

 

وتعرض الصفحة الرئيسية للمنصة ثلاثة خيارات لتقديم الأموال للدفاع أو المساعدة الطبية أو إعادة الإعمار.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الخميس أنه تم جمع أكثر من ستة مليارات يورو "لمساعدة أوكرانيا وكل الذين يدعمونها" خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.      

"لا اعتراف بالمكاسب الروسية"

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الخميس على عدم الاعتراف بأي مكاسب تحققها روسيا على الأرض في أوكرانيا.

وقال المتحدث إن الزعيمين نددا أيضاً "بالتصريحات الأخيرة للقيادة الروسية التي تهدف إلى تشويه سمعة القيادة الأوكرانية الشرعية الديمقراطية".

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال إن بايدن "رحب بتقديم ألمانيا المساعدة الأمنية والتعهد مؤخرا بالمزيد من المساعدات الإنسانية فضلاً عن شراكتهما الوثيقة خلال هذه الأزمة".

ودعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الخميس إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا من دون الحديث عن استئناف لمحادثات السلام المتوقفة على ما يبدو.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من واشنطن إن "غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكاً لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".

ع.ح./و.ب. (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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Civilians who left the area near Azovstal steel plant in Mariupol walk accompanied by UN staff at a temporary accommodation centre during Ukraine-Russia conflict in the village of Bezimenne in the Donetsk Region, Ukraine May 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

موسكو وكييف تؤكدان إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول 01.05.2022

بعد فشل محاولات عديدة، تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية مستمرة.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Metallurgische Kombinat Asow-Stahl in Mariupol. +++ dpa-Bildfunk +++

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بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.