مدافع هاوتزر ألمانية لأوكرانيا وإخلاء مجمع آزوفستال من المدنيين يتواصل

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت اليوم الجمعة (السادس من مايو/ايار 2022) إن بلادها ستسلم سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، تضاف إلى خمسة مدافع من هذا النوع تمّ التعهد بالفعل بتقديمها.

وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحفيين في بلدة سلياتش السلوفاكية حيث من المفترض أن تلتقي بنظيرتها الهولندية في وقت لاحق اليوم، أن تدريب القوات الأوكرانية على أسلحة المدفعية يمكن أن يبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا.

تواصل إخلاء المدنيين من "آزوفستال"

وعلى صعيد متصل، يُنتظر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول اليوم لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في دونباس، من دون أي ضمان بوقف للقتال.

وعلى الرغم من هذا الغموض أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الخميس أن هذه القافلة الجديدة في طريقها إلى المدينة المنكوبة التي أصبحت أحد رموز الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وقال غريفيث في وارسو: "بينما نتحدث، هناك قافلة في طريقها إلى آزوفستال حيث ستصل صباح غد (الجمعة) على أمل إخراج المدنيين الباقين من هذا الجحيم القاتم الذي يعيشون فيه منذ أسابيع وأشهر، وإعادتهم إلى بر الأمان". وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تشارك في هذه العملية.

وتمكن نحو مئة مدني من مغادرة هذا المجمع في نهاية الأسبوع الماضي، في عملية إجلاء نظمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن المعلومات عن الوضع في مصانع الصلب في ماريوبول حيث لجأ مدنيون ومقاتلون إلى أقبية ضخمة، متناقضة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس في رسالته اليومية بالفيديو إن القوات الروسية واصلت قصف مصنع الصلب على الرغم من وعد روسيا بهدنة لمدة ثلاثة أيام بدأت صباح الخميس.

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وقال في رسالة على صفحته على فيسبوك إن القصف الروسي مستمر "بينما يجب إجلاء مدنيين ونساء وأطفال"، وأضاف زيلينسكي "تخيلوا هذا الجحيم! هناك أطفال! أكثر من شهرين من القصف المتواصل والموت يقترب باستمرار".

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس أن "الجيش الروسي مستعد دائما لضمان إجلاء المدنيين" من آزوفستال حيث ما زال نحو مئتين منهم محاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في هذا المجمع.

حملة تبرعات

من جهته، أطلق الرئيس الأوكراني، الخميس، عبر منصة الكترونية حملة عالمية لجمع تبرعات لأوكرانيا. وأوضح في مقطع فيديو على تويتر "بنقرة واحدة يمكنك التبرع بالأموال لمساعدة المدافعين عنا وإنقاذ مدنيينا وإعادة بناء أوكرانيا".

وتعرض الصفحة الرئيسية للمنصة ثلاثة خيارات لتقديم الأموال للدفاع أو المساعدة الطبية أو إعادة الإعمار.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الخميس أنه تم جمع أكثر من ستة مليارات يورو "لمساعدة أوكرانيا وكل الذين يدعمونها" خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

"لا اعتراف بالمكاسب الروسية"

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الخميس على عدم الاعتراف بأي مكاسب تحققها روسيا على الأرض في أوكرانيا.

وقال المتحدث إن الزعيمين نددا أيضاً "بالتصريحات الأخيرة للقيادة الروسية التي تهدف إلى تشويه سمعة القيادة الأوكرانية الشرعية الديمقراطية".

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال إن بايدن "رحب بتقديم ألمانيا المساعدة الأمنية والتعهد مؤخرا بالمزيد من المساعدات الإنسانية فضلاً عن شراكتهما الوثيقة خلال هذه الأزمة".

ودعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الخميس إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا من دون الحديث عن استئناف لمحادثات السلام المتوقفة على ما يبدو.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من واشنطن إن "غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكاً لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".

ع.ح./و.ب. (د ب ا، رويترز، ا ف ب)