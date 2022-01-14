مدافع بايرن يثير لعاب برشلونة

ينتهي عقد نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني نيكلاس زوله نهاية الموسم الحالي، ولغاية الآن لم يصدر من بايرن بياناً واضحاً بشأن مستقبله في الفريق. فيما تتنظر فرق كبيرة مصيره بترقب.

وكما ذكر كريستيان فالك في برنامج بودكاست "بايرن-إنسايدر" لصحيفة بيلد، فإن نادي برشلونة من بين المهتمين بزوله. حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً متاح للانتقال "مجانا" هو موضوع جذاب بشكل خاص للكتالونيين، لأن النادي، كما بات معروفاً، يعاني ضائقة مالية كبيرة.

وذكر كريستيان فالك أن رغبة برشلونة في ضم زوله عرقلت المفاوضات بشأن التمديد بين اللاعب الذي يتولى مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع وبين البافاري.

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رغبة في الانتقال للدوري الانكليزي

من جهته، ذكر موقع "فوسبال ترانسفير" الرياضي الألماني أن مدافع بايرن يطمح في اللعب في الدوري الإنكليزي. وكان قد فكر سابقاً في الانتقال إلى إنكلترا، لكن "مشروع انتقاله إلى برشلونة له خصوصيته أيضاً".

الشيء ذاته ذهب إليه موقع "فوسبال نيوز" الألماني، مرجحا أن زوله لن يجد أدنى مشكل في الانتقال إلى البريميرليغ، لأن العديد من الفرق أبدت رغبة في التعاقد معه على رأسها نادي نيوكاسل يونايتد الذي أصبح مملوكاَ من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ودفع النادي الإنكليزي مؤخرا الملايين من أجل انتقال كيران تريبير (15 مليون يورو لأتلتيكو مدريد) وكريس وود (30 مليون يورو لبرنلي)، حسب ما ذكر موقع "ترانسفير ماركت" الألماني. وهو مستعد لترضية البافاري مالياً، إن رغب في الانتقال إليه. فالنادي الإنجليزي يريد تجنب الهبوط هذا الموسم.

لكن تقريراً صادراً عن قناة "شبورت1"، استبعد ذلك معتبراً أن نيوكاسل ليس خياراً متاحاً للاعب مهما كانت المغريات المادية، إذ أن زوله يريد فقط الذهاب إلى نادٍ ينافس على الألقاب كل عام ويشارك بشكل منتظم في دوري الأبطال.

ولهذه الأسباب يبقى نادي برشلونة مرشحا وقياً كوجهة مستقبلية للاعب، خاصة وأن أداء البارسا تحسن كثيرا بعد تولي تشافي التدريب.

ز.أ.ب/و.ب