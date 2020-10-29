مدافع ألماني جديد يلتقطه رادار برشلونة

بعد أن أصبحت مشاكله في خط الدفاع واضحة للعيان، يسعىنادي برشلونة لكرة القدم إلى تعزيز صفوفه قبل أن يفوته قطار الدوري المحلي علما أنه يتواجد حاليا في المركز الثامن على قائمة الليغا. ولم يكن غريبا أن تتجه أعين إدارة الكاتالوني أول الأمر إلى فريق بايرن ميونيخ المدافع عن لقب دوري الأبطال.

واعتمادا على صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من أسوار البارسا، في تقرير نشر الصيف الماضي فإن الهدف لم يكن أحدا آخر سوى الدولي الألماني يوشوا كيميش لتعزيز مركز الظهير الأيمن. غير أن أيّاً مما نقلته الصحيفة الإسبانية تحقق. كيميش أحد أعمدة البافاري بقي حاملا لقميص فريقه بينما لا يزال برشلونة يبحث عن مرشحين جدد.

الآن يبدو أن مرشحا جديدا التقطه الرادار الكاتالوني، وهو ليس بعيدا عن صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم. ويتعلق الأمر بمدافع شتوتغارت السابق أنطونيو روديغر، وفق تسريبات صحيفة "سبورت" الإسبانية.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم لروي ساني ـ 50 مليون يورو لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم نابي كايتا ـ 70 مليون يورو بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة 105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م



وتجدر الإشارة إلى أن روديغر انتقل في موسم 2017 إلى نادي تشيلسي الإنجليزي قادما من روما الإيطالي. إلا أنه ومنذ انطلاق الموسم الحالي لم يلعب أيّ مباراة ضمن منافسات الدوري الممتاز، واكتفى بمشاركتين كبديل في منافسات دوري الأبطال.

وضع لن يُشبع حتما رغبات روديغر ولا مدربه في المنتخب الألماني يوآخيم لوف، خاصة وأن فريقه يستعد حاليا لخوض استحقاق بطولة الأمم الأوروبية. وفي آخر مباراة خاضها المانشافت أمام نظيره الأوكراني وضمن فيها الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف يتيم ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، دخل روديغر إلى الملعب أساسيا، لكن هل يبقى الأمر كذلك إذا ما افتقد اللاعب للممارسة لمدة طويلة؟!

في المقابل، يكشف تقرير "سبورت" أن برشلونة ولحاجته الشديدة لتقوية خطوطه الدفاعية، مستعد لجميع الخيارات بما في ذلك خيار الإعارة. وهو حلّ سيرضي جميع الأطراف بما في ذلك روديغر الذي بات يخشى على مكانه داخل تشكيلة لوف وفق ما يقول تقرير "سبورت".

و.ب