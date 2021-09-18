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مخيم موريا

مخيم موريا أسوأ وأشهر مخيمات اللاجين من سوريا وأفغانستان ودول الشرق الأوسط الأخرى على أراضي الاتحاد الأوروبي. يقع المخيم على جزيرة ليسبوس اليونانية وقد تعرض في سبتمبر 2020 لحريق دمره بالكامل، وسيكون هناك مخيم بديل له.

قد تعرضه للحريق الذي دمره بشكل شبه كامل ضم مخيم موريا آلاف اللاجئين في دول في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا والعراق وأفغانستان. بعد تدمير المخيم افترش اللاجئون الشوارع والأراضي المحيطة به وهم حالة مزرية في وقت يستمر فيه جدل دول الاتحاد الأوروبي حول من ينبغي عليه استقبالهم. في هذه الاثناء يتم إقامة مخيم بديل بدعم أوروبي ودولي.

This photograph shows new EU-funded multi-purpose RIC (reception and Indentification centre) of migrants on the island of Samos, Greece, on September 18, 2021 during its inauguration. - The Samos camp will be the first of five new 'closed' migrant camps. It has a detention centre and will only be accessible via electronic chip. The EU has committed 276 million euros ($326 million) for the new camps on Greece's five Aegean islands - Leros, Lesbos, Kos, Chios as well Samos - that receive most of the migrant arrivals by sea from neighbouring Turkey. (Photo by LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

"سجن منعزل؟".. اليونان تفتح أول مخيم لاجئين "مغلق وخاضع للمراقبة" 18.09.2021

افتتحت اليونان مخيماً للاجئين محاطاً بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة. وبينما ترى حكومة اليونان أنه "سيعيد الكرامة لمن يسعون للحصول على الحماية الدولية"، انتقدته نحو خمسين منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية.
30.09.2020, Niedersachsen, Hannover: Migranten machen Fotos mit Smartphones, nachdem sie aus einem Flugzeug am Flughafen Hannover ausgestiegen sind. Unbegleitete minderjährigen Migranten, kranke Kinder oder Jugendliche sowie ihre Familien aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria sind am Morgen in Deutschland angekommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تستقبل آخر دفعة من اللاجئين من جزيرة ليسبوس اليونانية 31.03.2021

وصلت إلى ألمانيا دفعة جديدة من اللاجئين القادمين من مخيمات جزيرة ليسبوس اليونانية، وهذه هي الدفعة قبل الأخيرة من حصة ألمانيا من اللاجئين في اليونان وفق اتفاق مع أثينا. ومنظمات إغاثية تطالب باستقبال مزيد من اللاجئين.
December 19, 2020*** A migrant man stands in front of his tent, in the new refugee camp of Kara Tepe, in the island of Lesbos, on December 19, 2020. (Photo by Anthi PAZIANOU / AFP) (Photo by ANTHI PAZIANOU/AFP via Getty Images)

ألمانيا تستقبل 26 عائلة لاجئة من جزيرة ليسبوس اليونانية 17.02.2021

في إطار تنفيذ وعودها باستقبال لاجئين بعد حريق مخيم موريا، استقبلت ألمانيا 116 لاجئاً آخر، من 26 عائلة، من جزيرة ليسبوس اليونانية. وقالت الحكومة اليونانية إن استقبال ألمانيا للاجئين "يدل على أن التضامن الأوروبي ممكن".
30.09.2020, Niedersachsen, Hannover: Migranten machen Fotos mit Smartphones, nachdem sie aus einem Flugzeug am Flughafen Hannover ausgestiegen sind. Unbegleitete minderjährigen Migranten, kranke Kinder oder Jugendliche sowie ihre Familien aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria sind am Morgen in Deutschland angekommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا - وصول نحو مئة لاجئ قادمين من اليونان 16.10.2020

وصلت إلى مطار هانوفر طائرة قادمة من اليونان تحمل على متنها 61 طفلا و40 بالغا اعترفت اثينا باستحقاقهم للحماية. سيُجرى استقبال اللاجئين في مخيم "فريدلاند" الحدودي، وسيُجرى توزيعهم بعد ذلك على سبع ولايات ألمانية.

ARCHIV - 24.12.2019, Griechenland, Malakasa: Eine Frau geht im Flüchtlingslager Gerakini an den Containern vorbei. In dem Camp nahe Athen leben etwa 1800 Menschen. (zu dpa Zweites Flüchtlingslager nahe Athen unter Corona-Quarantäne) Foto: Angelos Tzortzinis/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

أول وفاة بفيروس كورونا بمخيم للاجئين في اليونان 27.09.2020

بعد الإعلان عن عشرات حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين، أعلنت السلطات اليونانية عن أول حالة وفاة للاجئ بعدوى فيروس كورونا في مخيم قرب العاصمة أثينا.
10.09.2020, Griechenland: 6328801 10.09.2020 Asylum seekers gather on the side of the road near Moria camp for refugees and migrants on Lesbos island, Greece. Kostis Ntantamis / Sputnik Foto: Kostis Ntantamis/Sputnik/dpa |

رغم قوة اليمين.. مدينة ألمانية تفتح ذراعيها للاجئين من اليونان 27.09.2020

بعد خمس سنوات على توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، أعلنت مدينة نويروبين استعداداها لاستقبال مهاجرين جدد، ما يشكل علامة فارقة بمنطقة في شرقي ألمانيا يسجل فيها اليمين المتطرف أفضل نتائجه الانتخابية.
19.09.2020 *** A group of refugees are going to the new Kara-Tepe camp in Lesbos of Greece on 20.09.2020.Photo: Reza Shirmohammadi

مشروع جديد يلزم دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم استقبال اللاجئين 23.09.2020

في مشروع جديد للمفوضية الأوروبية سيكون التضامن إلزامياً بين دول الاتحاد في حال وقوع ضغط نتيجة استقبال اللاجئين، وأن تتم مساعدة أيّ دولة عضو من بقية الأعضاء، خاصة من لدن دول كانت دائماً تتهرب من المساهمة في العملية.
Two men inside an overcrowded camp for asylum-seekers are seen in front of a fire late Monday, Oct. 14, 2019 in Samos Island, Greece. Greek authorities are evacuating the camp where the large fire broke out following clashes between residents. (AP Photo/Michael Svarnias)

اليونان ـ السيطرة على ثالث حريق في مخيم للاجئين 21.09.2020

تمت السيطرة على حريق في مركز لاستقبال طالبي اللجوء في جزيرة ساموس اليونانية، وفق ما أعلن مصدر أمني وجهاز الإطفاء. ويأتي هذا الحريق بعد مرور أكثر من أسبوع على حريقين هائلين اجتاحا أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس.

A child sits inside a recycle bin as a boy and man pull their belongings on the northeastern island of Lesbos, Greece, Friday, Sept. 18, 2020. Police on the Greek island of Lesbos resumed an operation Friday to move migrants made homeless by fires to new camp amid a local COVID-19 outbreak. It came a day after 5,000 people were taken to the army-built camp, 135 testing positive for the new coronavirus. (AP Photo/Petros Giannakouris) |

مسيرات في مدن ألمانية تطالب باستقبال مزيد من لاجئي مخيم موريا 20.09.2020

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية، أوضاع اللاجئين في الجزر اليونانية داعية لمسيرات تطالب باستقبالهم في ألمانيا. ووزير الداخلية الألماني يخشى تراجع فرص التوصل إلى تفاهم أوروبي بشأن سياسة اللجوء.
September 17, 2020, Lesvos Island, Greece: Migrants carry their belongings as they flee a road leading from Moria to the capital of Mytilene, on the northeastern island of Lesbos. A Greek police operation is underway on the island of Lesbos to move thousands of migrants and refugees left homeless after a fire destroyed their overcrowded camp, into a new facility on the island. (Credit Image: © Eurokinissi via ZUMA Wire |

اليونان ـ السلطات تنقل المهاجرين إلى مخيم جديد عقب حريق مخيم موريا 17.09.2020

بعد أكثر من أسبوع على حريق دمّر أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان، تنقل السلطات اليونانية حاليا الآلاف من نزلاء مخيم موريا المحترق إلى مخيم جديد. يأتي ذلك وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا سيما عقب ظهور حالات في المخيم.
A woman holds her children next to a fire at the unofficial camp of the island of Samos on February 22, 2020. - For many of those who live on the Greek Aegean island of Samos it is absolutely clear -- they want no more refugees, no new camps and to be left alone as they were before the migrant crisis broke in 2015. In an effort to cope with overcrowding in Samos and other Aegean islands where some 38,000 people seeking asylum in Europe squeeze into facilities meant to take only 6,200, the government plans to replace them with closed camps. While work elsewhere has been delayed, on Samos -- just off the Turkish coast below Izmir -- one of the closed camps for 1,200 people is nearly ready, a local source said. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

بعد حريق موريا.. حريق آخر قرب مخيم للاجئين في جزيرة ساموس 16.09.2020

اندلع حريق قرب مخيم للاجئين في جزيرة ساموس اليونانية، بعد أيام من حريق دمر مخيم موريا في ليسبوس. لكن السلطات قالت إنها سيطرت على الحريق الذي لم يلحق أضراراً بالمخيم. ورغم عدم وضوح سبب الحريق، يخضع ثلاثة مهاجرين للتحقيق.
09.09.2020, Griechenland, Lesbos: Unbegleitete Kinder steigen auf dem Flughafen Mytilene in ein Flugzeug. Im Namen der Europäischen Union versprach Innenkommissarin Johansson schnelle Hilfe. Sie habe zugestimmt, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aufs Festland zu finanzieren. Foto: Panagiotis Balaskas/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

حريق موريا.. اليونان تلقي القبض على خمس مشتبه بهم من جنسية واحدة 15.09.2020

قالت اليونان إنها اهتدت إلى من أضرموا النيران في مخيّم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس. وفيما وصل أطفال لاجئون برفقة ذويهم من اليونان إلى ألمانيا التي تسعى إلى استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية.
FILE PHOTO: Two children eat cookies as refugees and migrants from the destroyed Moria camp sleep on the side of a road, on the island of Lesbos, Greece, September 13, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo

برلين توافق على استقبال 1500 لاجئ من مخيم موريا 15.09.2020

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر اتفقا على فتح الباب أمام نحو 1500 مهاجر قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق على جزيرة ليسبوس في تشريد الآلاف.
MYTILENE, GREECE - SEPTEMBER 13: Refugees queue for food and water in the northeast of the capitol on the Greek island of Lesbos on September 13, 2020 in Mytilene, Greece. A massive fire ravaged the Moria migrant camp on the night of September 8, leaving more than 12,000 refugees homeless with many being shuttled to newly built tents at Kara Tepe refugee camp to house them. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)

ميركل تعد بدعم إنشاء مركز جديد للاجئين في ليسبوس اليونانية 14.09.2020

"بداية خاطئة"، تصف ميركل الاقتراح بإيواء آلاف اللاجئين من مخيم جزيرة ليسبوس اليونانية في ألمانيا، مؤيدة فكرة إنشاء مركز جديد. فيما جددت اليونان اتهامها لمهاجرين بـ"إحراق" مخيم موريا بغرض "ابتزاز الحكومة".

09.09.2020, Griechenland, Lesbos: Unbegleitete Kinder steigen auf dem Flughafen Mytilene in ein Flugzeug. Im Namen der Europäischen Union versprach Innenkommissarin Johansson schnelle Hilfe. Sie habe zugestimmt, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aufs Festland zu finanzieren. Foto: Panagiotis Balaskas/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

حريق موريا.. برلين مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين 14.09.2020

تجري الحكومة الألمانية مشاورات بشأن استقبال المزيد من المهاجرين المشردين في جزيرة ليسبوس اليونانية عقب الحريق الذي أتى على مخيم موريا. وتعتزم المستشارة ميركل اتخاذ قرار بحلول اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.
FILE PHOTO: Two children eat cookies as refugees and migrants from the destroyed Moria camp sleep on the side of a road, on the island of Lesbos, Greece, September 13, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo

بعد حريق ليسبوس.. اليونان تعد بإنشاء مركز دائم للمهاجرين 13.09.2020

أعربت اليونان عن أملها في إعادة إسكان آلاف من طالبي اللجوء الذين شرّدهم الحريق الذي اندلع في أكبر مخيم للمهاجرين في أوروبا، في غضون أسبوع، لإنهاء أزمة شهدت مواجهات بين المحتجين والشرطة.
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