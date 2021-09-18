مخيم موريا أسوأ وأشهر مخيمات اللاجين من سوريا وأفغانستان ودول الشرق الأوسط الأخرى على أراضي الاتحاد الأوروبي. يقع المخيم على جزيرة ليسبوس اليونانية وقد تعرض في سبتمبر 2020 لحريق دمره بالكامل، وسيكون هناك مخيم بديل له.

قد تعرضه للحريق الذي دمره بشكل شبه كامل ضم مخيم موريا آلاف اللاجئين في دول في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا والعراق وأفغانستان. بعد تدمير المخيم افترش اللاجئون الشوارع والأراضي المحيطة به وهم حالة مزرية في وقت يستمر فيه جدل دول الاتحاد الأوروبي حول من ينبغي عليه استقبالهم. في هذه الاثناء يتم إقامة مخيم بديل بدعم أوروبي ودولي.