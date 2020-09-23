 مخيم موريا ـ اختبار مؤلم لسياسة اللجوء الألمانية الأوروبية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.09.2020

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سياسة واقتصاد

مخيم موريا ـ اختبار مؤلم لسياسة اللجوء الألمانية الأوروبية

أثارت مظاهرة برلين المتضامنة مع ضحايا مخيم موريا أسئلة جوهرية بشأن استعداد المجتمع الألماني لاستقبال مزيد من اللاجئين، كما شكلت اختبارا سياسيا حساسا ليس فقط للائتلاف الحاكم في برلين ولكن أيضا لسياسة اللجوء الأوروبية ككل.

مشهد من مظاهرة برلين (سبتمبر/ أيلول 2020) المتضامنة مع اللاجئين ضحايا حريق مخيم موريا باليونان

مشهد من مظاهرة برلين (سبتمبر/ أيلول 2020) المتضامنة مع اللاجئين ضحايا حريق مخيم موريا باليونان

ألمانيا ـ حريق مخيم موريا يعيد جدل اللجوء للواجهة

"معضلة اللاجئين مشكلة ألمانية وليست أوروبية"

بين العقل والقلب ـ تأرجح موقف الألمان من اللجوء

استمرار انقسامات الألمان بشأن الهجرة واللجوء

إلغاء "دبلن" ـ بلورة ميثاق أوروبي جديد للهجرة

Infografik Fakten zur Moria Flüchtlingslager AR

ألمانيا ـ حريق مخيم موريا يعيد جدل اللجوء للواجهة

أصبح آلاف اللاجئين بلا مأوى بعد أن دمر حريق هائل مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2020، مخيم كان معروفا أصلا باكتظاظه وظروفه المزرية. ورغم أن نحو تسعة آلاف شخص تم نقلهم إلى مخيم مؤقت جديد في الجزيرة اليونانية، فإن الجدل عاد للواجهة السياسية ألمانيا وأوروبيا، معززا من جهة دعوات سكان محليين ومنظمات إنسانية لإبعاد المهاجرين من الجزيرة اليونانية، ومن جهة ثانية، خلق موجة تضامن وتعاطف في ألمانيا كان أوجها تظاهر الآلاف يوم (الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020) في برلين ومدن ألمانية أخرى، داعين الاتحاد الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا بدون مأوى. المتظاهرون رفعوا لافتات كُتب عليها "لا تتركوا أحدًا"، وانضمت إليهم في العاصمة الألمانية عمّة آلان كردي، الفتى السوري الذي قضى على شاطئ تركي وباتت صورته رمزًا لأزمة اللاجئين في عام 2015. الشرطة الألمانية ذكرت أنّ نحو 5000 شخص شاركوا في مسيرة برلين، كما نُظمت تجمعات مماثلة في كولونيا وميونيخ ولايبزيغ. المظاهرة استقطبت الكثير من المتعاطفين رغم الجدل المتجدد بشأن استعداد ألمانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين، وهي قضية لا تزال تحدث انقسامات سياسية عميقة داخل المجتمع الألماني.

صحيفة "ذي غارديان" البريطانية (16 سبتمبر/ أيلول 2020) علقت على الموضوع وكتبت "وعدت أنغيلا ميركل بأن تستقبل ألمانيا 1500 لاجئ من ليسبوس. ولكن على المدى البعيد، يتعين على ميركل والمفوضية الأوروبية الاضطلاع بدور مباشر في إنشاء وإدارة مركز استقبال لائق للاجئين في الجزيرة. وفوق كل شيء، من الأهمية بمكان أن تقتنع الدول الأعضاء الأخرى بأخذ المادة 80 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، والتي تدعو إلى "تقسيم عادل للمسؤوليات" في قضايا الهجرة". الصحيفة البريطانية وضعت الأصبع على الجرح، حيث ما فتئت عواصم أوروبية تؤكد في العلن كما في الخفاء أن قضية اللجوء "قضية ألمانية ليس إلا".

 

"معضلة اللاجئين مشكلة ألمانية وليست أوروبية"

أوضح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الشعبية الواسعة الانتشار في عددها ليوم (20 سبتمبر/ أيلول 2020) أن الجدل المتجدد في ألمانيا بشأن استقبال اللاجئين يمثل عبئا سياسيا على الحكومة الاتحادية بشأن مساعيها لإقناع شركائها في أفق إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية. وقال زيهوفر "انخفضت مجددا فرص التوصل لاتفاق من خلال الجدالات الدائرة في الأيام الأخيرة في ألمانيا (..). كثير من جيراننا يقولون لي: لمّ يتعين علينا المشاركة، إذا كان الألمان يظهرون دائما بصورة متكررة بصفتهم بطل العالم في الأخلاق ويضعوننا بذلك تحت ضغط"، لافتا إلى أنه يصعب الرد عليهم في ذلك. واستطرد موضحا "يجب ألا نظهر بصفتنا وصيّا على أوروبا، ولكن بصفتنا شريكا". ويذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت مقترحات إصلاح جديدة لنظام اللجوء سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التفاوض بشأنها. 

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ماذا بعد حريق أكبر مخيمات اللجوء في أوروبا؟

وبهذا الصدد رأت صحيفة "تاغس آنتسايغر" الصادرة في زوريخ (19 سبتمبر/ أيلول 2020) أن "الدول التي لا ترغب في استقبال أي لاجئ، تجد أن موقفها يتعزز: ففي أوقات الحاجة، تتدخل ألمانيا وتساعد. فالمهاجرون (وفقا لهذا المنطق) مشكلة ألمانيا وليست أوروبية".

"نويرتسوريخر تسايتونغ" (17 سبتمبر/ أيلول 2020) أكدت أنه في أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يتردد أن الهجرة مشكلة المانية، و"كل من يريد سياسة لجوء أوروبية مشتركة يدرك أن الاعتبارات الأخلاقية للفرد لا يمكن أن تكون أساسا لحلول على مستوى الاتحاد الأوروبي".

ويتراجع استعداد الدول الأوروبية لاستقبال مهاجرين، وتُفضل دول أخرى إرسال خيام وأكياس نوم وأغطية بدلا من استقبال لاجئين بها. وهذا ما ذهبت إليه صحيفة "دي ستاندارد" البلجيكية التي كتبت (19 سبتمبر/ أيلول 2020) أن "ما حدث ويحدث في موريا ليس دراما محلية، ولا يمكن اعتباره تدبيرا يونانيا محضا من حيث سوء الإدارة. إنه فشل أوروبي جماعي وفشل في الالتزام بجوهر قيم الاتحاد؛ أي احترام حقوق الإنسان".

 

بين العقل والقلب ـ تأرجح موقف الألمان من اللجوء

في وقت ساد فيه الانطباع بتمكن الخطاب الشعبوي وانتشاره بشأن الهجرة واللجوء، جاءت مظاهرة برلين لتجدد تعاطف جزء من المجتمع الألماني مع مأساة اللاجئين، خصوصا بعد أزمة 2015. فقد أظهرت دراسة حديثة أن استقبال طالبي لجوء، على الأقل، في قرى ومدن صغيرة شرقي ألمانيا لم يؤثر سلبا أو إيجابا بشكل عام على المواقف المعادية للأجانب التي يتبناها مواطنون هناك. وخلصت الدراسة التي قام بإجرائها فريق باحثين من مانهايم وبرلين ونيويورك إلى أن هذه المواقف المعادية للأجانب لم تزداد أو تقل في مثل هذه القرى والمدن. الدراسة شملت مقارنة قرى تم توفير أماكن إقامة لطالبي لجوء بها، مع أخرى لم يصل إليها أي أجانب.

"تاغس آنتسايغر" تساءلت ما إذا كانت ميركل وزيهوفر قد قاما حقًا "بمكافأة منفذي الحريق العمد وبالتالي تشجيع آخرين على تقليدهم". وخلصت إلى القول بأن التدقيق في من منحتهم ألمانيا حق اللجوء، سيجد أن الأمر يتعلق بـ 410 عائلات لديها أطفال (..) هؤلاء اللاجئون ليسوا من ليسبوس فقط ولكن أيضًا من جزر يونانية أخرى. وبالتالي فإن مشعلي النار في موريا لن يكونوا من المستفيدين. غير أن صحيفة "ميركيشه أودرتسايتونغ" الألمانية كتبت (14 سبتمبر/ أيلول 2020) منتقدة قرار الحكومة وكتبت أنه "يجدد أمل آلاف اللاجئين لقبول طلباتهم في ألمانيا وهو ما قد لا تتمكن الأخيرة من الوفاء به على الإطلاق". وذهبت صحيفة "فرانكفورته ألغماينتسايتونغ" في نفس الاتجاه وكتبت (13 سبتمبر/ أيلول 2020) "إذا كان يُنظر للسلم لاجتماعي كمنفعة عظيمة، فلا يمكن التعامل مع لاجئيي موريا إلا بسياسية متأنية. ولا شك أن المساعدة مطلوبة. استقدامهم جميعا أو معظمهم إلى ألمانيا، بحكم عددهم القليل، لن يكون مشكلة. غير أن الرسالة ستكون خاطئة (..)، ستشعر دول أوروبية لا تريد المشاركة في سياسة لجوء مشتركة، بأنها على حق في توجهها". من جهتها، علقت صحيفة "نويرتسوريخر تسايتونغ" الصادرة في زوريخ على الموضوع (17 سبتمبر/ أيلول 2020) وخلصت إلى أنه "في ألمانيا وبعد مرور خمس سنوات على موجة تدفق اللاجئين الكبيرة، لا يزال من غير الممكن التوفيق بين القلب الخافق والعقل الهادئ".

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مخيم موريا للاجئين: استمرار المعاناة بعد الحريق

استمرار انقسامات الألمان بشأن الهجرة واللجوء

قالت يوهانا غريكه من مركز مانهايم للأبحاث الاجتماعية الأوروبية إنه يبدو أن التحفظات ضد الهجرة التي كانت منتشرة على نطاق واسع في بلديات ريفية شرقي ألمانيا وصارت أقوى منذ عام 2015، "قلما ترتبط بالوضع محليا، ولكنها ترجع للمجتمع ككل"، لافتة إلى أن تدفق لاجئين على 236 بلدة خضعت للفحص لم يؤثر بشكل قوي على السلوك الانتخابي أيضا. وتحقق الباحثون من تزايد الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض في خمس بلديات فقط أقام بها عدد كبير نسبيا من اللاجئين مقارنة بعدد السكان الأصليين بها، مقارنة ببلديات أخرى استقبلت عددا أقل من اللاجئين أو لم تستقبل لاجئين على الإطلاق. يذكر أن حزب البديل يتبنى مواقف معادية للاجئين في ألمانيا.

وفي سياق متصل، كشف استطلاع حديث أن نحو ثلثي الألمان يتوقعون تزايد قدوم اللاجئين إلى أوروبا، إذا استقبلت ألمانيا جزءا كبيرا من المهاجرين الذين ليس لديهم مأوى حاليا بعد احتراق مخيم "موريا" باليونان. وجاء في الاستطلاع الحديث للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد.دي.إف" الذي تم نشره نتائجه يوم (الخميس 17 سبتمبر/ أيلول 2020) أن 62 بالمائة من الألمان يتوقعون حدوث هذا السيناريو، فيما ذكر نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يعتقدون حدوث ذلك. وأعرب 43 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم بوضوح لاستقبال جزء أكبر من اللاجئين من موريا، وقال 46 بالمئة ممن شاركوا بالاستطلاع إنه يتعين على ألمانيا ألا تفعل ذلك إلا إذا اشتركت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي أيضا في ذلك.

 

إلغاء "دبلن" ـ بلورة ميثاق أوروبي جديد للهجرة

تزامن حادث جزيرة موريا مع استعداد الاتحاد الأوروبي لعرض ميثاقه الخاص بالهجرة الذي يهدف إلى تقاسم الدول الأعضاء الـ 27 الأعضاء عبء البت في طلبات اللجوء للذين يصلون إلى حدود دول التكتل. القواعد الجديدة لن تكون طواعية وإنما إلزامية، وهو ما سيمثل تنازلا كبيرا لعدد من الدول الأوروبية التي تنتهج سياسات هجرة متشددة. وبهذا الصدد أكدت إيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد "واضح للجميع أن التضامن عند الضرورة أو التضامن الطوعي غير كاف. لقد ثبت ذلك منذ سنوات عدة". وأضافت "يجب أن يكون (النظام) إلزاميا، على كل الدول الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص كثر بحاجة للحماية". ويسعى الميثاق الجديد لضبط طريقة توزيع طالبي اللجوء بعيدا عن سواحل إيطاليا واليونان، وسيتم فرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.

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ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من الجزر اليونانية بحسب مصادر إعلامية

 يذكر أن تدفق مئات الآلاف من طالبي اللجوء إلى أوروبا عرف أوجه عام 2015، غير أن عدد "غير النظاميين منهم" تراجع إلى 140 ألف سنويا حاليا. وحينها عرض الاتحاد الأوروبي خطة لإعادة توزيع المهاجرين، أيدتها ألمانيا وعارضتها بشدة كل من المجر وبولندا اللتين لم تستقبلا أي طالب لجوء على الإطلاق ما يعكس حدة الانقسامات داخل الاتحاد إلى يومنا هذا. وهكذا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزمها إلغاء "نظام دبلن" الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر، النظر في طلب اللجوء، ليعوض "بنظام إدارة أوروبي جديد للهجرة".

وبهذا الصدد كتبت صحيفة "فرانكفوته روندشاو" (13 سبتمبر/ أيلول 2020) معلقة "لا تزال ألمانيا والاتحاد الأوروبي يعتقدان خطأ بأن مآسي النزوح من الحروب والفقر يمكن إبقاؤها بعيدة عن أنظار أوروبا بوضع الحواجز كجهاز فرونتكس. اللاجئون سيأتون لا محالة إذا ظلت الظروف العالمية كما هي اليوم. ولهذا السبب من الواجب الأخلاقي استقبال المزيد من الأشخاص بطريقة منظمة وفقًا للقوة الاقتصادية (لكل بلد). وسيكون ذلك أيضا في مصلحة كل من يفضل الاستقرار على الفوضى والعناد الوطني".

حسن زنيند

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


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أزمة اللجوء الجديدة بعيون لاجئين قدموا إلى ألمانيا

فتحت أزمة اللاجئين على الحدود التركية اليونانية مجددا المجال للنقاش والجدل حول المخاوف المترتبة على استقبالهم في ألمانيا، DW عربية حاورت عددا من اللاجئين ممن قدموا إلى ألمانيا وأوروبا بعد عام 2015، فكيف كانت آراؤهم؟  

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