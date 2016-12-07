مخيم كاليه هو مخيم عشوائي مكون من خيام كملاجئ مؤقتة بالقرب من المدينة الفرنسية كاليه. إكتسى المخيم أهمية كبيرة أثناء أزمة اللاجئين في أوروبا عام 2015.

في أغسطس 2016 وصل عدد المقيمين في هذا المخيم إلى 9000 مهاجر، وقد انتظر جلهم الفرصة لمواصلة الطريق من إلى بريطانيا عبر نفق بحر المانش. اختيار بريطانيا كمستقر مرده أن الكثير من المهاجرين يتكلمون اللغة الإنجليزية أو لديهم أقارب هناك. من 24 إلى 26 أكتوبر 2016 تم إخلاء المخيم من قبل السلطات الفرنسية، حيث تم نقل المقيمين فيه إلى مراكز استقبال بمختلف أنحاء فرنسا.