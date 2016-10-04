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مخيم الزعتري

أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن، وقد أنشأته السلطات الأردنية على عجل في يوليو/ تموز عام 2012 بمحافظة المفرق شمال شرق العاصمة عمان، وعلى منطقة تبعد حوالي 10 كلم عن نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية.

يُقدر عديد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بنحو 150 ألف نسمة، طبقا لتقديرات غير رسمية. وقد تحول المخيم الى أكبر مخيم لاجئين في العالم، و طبقا لتقارير أردنية بات المخيم رابع أكبر تجمع سكاني في البلد، ونشأت قربه وحوله مصالح اقتصادية أردنية علاوة على المدارس والمستوصفات والمحلات التجارية في داخله.

14.10.2015 *** Der syrische Flüchtling Oman wartet am 28.10.2015 mit der drei Monate alten Shima nahe Passau (Bayern) an der deutsch-österreichischen Grenze. Laut Bundespolizeiinspektion werden am gleichen Tag an den Grenzorten Passau und Wegscheid 75 Busse mit etwa 3000 Migranten erwartet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa «75 Busse mit Flüchtlingen aus Österreich in Niederbayern erwartet» vom 28.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

العفو الدولية تندد بـ"أنانية الدول الغنية" تجاه اللاجئين 04.10.2016

ندّدت منظمة العفو الدولية بما وصفتها "أنانية الدول الغنية" تجاه أزمة اللاجئين، وذلك في تقرير حديث لها عكس حجم انعدام التوازن بين الدول لتحمل أعباء هذه المأساة الإنسانية.

German footballer Mesut Özil who plays for English club Arsenal and the German national team poses for a photo with Syrian refugee children in Zaatari refugee camp after playing football with them, Wednesday, May 18, 2016. (AP Photo/Sam McNeil) | © picture alliance/dpa/S.McNeil

نجم المنتخب الألماني أوزيل يزور مخيم الزعتري للاجئين 18.05.2016

زار نجم المنتخب الألماني وفريق أرسنال مسعود أوزيل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. وقام لاعب خط الوسط في فريق أرسنال بجولة في المخيم وأطلعه المسؤولون على أوضاع اللاجئين والظروف التي يتعاملون معها.
22.09.2015+++ Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hält Muqnin, einen Flüchtlingsjungen aus Syrien, am 22.09.2015 bei der Besichtigung des Flüchtlingslagers Zaatari in Jordanien auf dem Arm, links daneben steht Aydan Özoguz (SPD), Staatsministerin für Integration. In dem vom UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) geleiteten Lager an der syrischen Grenze leben mehr als 80.000 Flüchtlinge. Gabriel informiert sich bei einer zweitägigen Reise über die Lage der vielen Flüchtlinge in Jordanien. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

نائب المستشارة الألمانية يزور عائلة لاجئة سورية في الأردن 22.09.2015

على هامش زيارة إلى الأردن، قام نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد غابرييل بزيارة إحدى العائلات السورية اللاجئة التي تعيش في مخيم الزعتري للاجئين هناك. غابرييل أكد على ضرورة توفير مساعدات عاجلة لللاجئين السوريين.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, M) besucht am 16.05.2015 das Flüchtlingslager Saatari in Jordanien und gibt dabei ein Statement vor Journalisten ab. Hier leben etwa 80 000 Flüchtlinge aus Syrien. Steinmeier ist für zwei Tage in die Region geflogen, um politische Gespräche zu führen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

شتاينماير يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن 16.05.2015

خلال زيارته لمخيم الزعتري للاجئين في الأردن أبدى وزير الخارجية شتاينماير تحفظا تجاه القيام بعملية عسكرية ضد عصابات التهريب في المتوسط. بيد أنه أكد أن إنقاذ اللاجئين في عرض البحر يقع ضمن أولويات الأمور بالنسبة له.
FILE - In this Wednesday December 11, 2013 file photo, a Syrian refugee woman with her children prepares food near her tent as a heavy snowstorm batters the region, in a camp for Syrians who fled their country¿s civil war, in the Chouf mountain town of Ketermaya, Lebanon. The U.N. World Food Program says it has suspended a food voucher program serving more than 1.7 million Syrian refugees because of a funding crisis. The WFP says the program provided Syrian refugees in Jordan, Lebanon, Turkey, Iraq and Egypt with vouchers to buy food in local shops. (AP Photo/Mohammed Zaatari, File)

ألمانيا ترفع سقف مساعداتها للاجئين السوريين 31.03.2015

موازاة لانطلاق مؤتمر المانحين بالكويت حول سوريا، أعلنت ألمانيا أنها سترفع من حجم مساعدتها المخصصة للاجئين السوريين في دول الجوار في ظل ازدياد أعداد اللاجئين جراء تفاقم الوضع الإنساني بسوريا.
Standard tents at the Zaatari camp for Syrian refugees in northern Jordan (06.10.2012 copyright Guy Degen)

وفاة وإصابة لاجئين سوريين جراء حريق في مخيم الزعتري 02.03.2015

توفيت عائلة من اللاجئين السوريين مكونة من أب وأم وطفلين إثر حريق شب في بيتهم المتنقل في مخيم الزعتري للاجئين السوريين الواقع في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية.
ARCHIV - Eine Drohne vom Typ RQ-1 Predator, von der Creech-Luftwaffenbasis im Bundesstaat Nevada, startet vom Flughafen Rafael Hernandez, bei Aguadilla, Puerto Rico, am 28.01.2010. Ein rätselhafter Computervirus hat Medienberichten zufolge unbemannte Flugkörper befallen, die von den USA im Antiterrorkampf eingesetzt werden. Wie der Internet-Blog «Danger Room» des Computermagazins «Wired» am Freitag (07.010.2011, Ortszeit) schrieb, soll der Virus die Cockpits der ferngesteuerten «Predator»- und «Reaper»-Drohnen infiziert haben, mit denen der US-Geheimdienst CIA etwa Einsätze in Afghanistan, Pakistan oder dem Jemen fliegt. Foto: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. James Harper/Released +++(c) dpa - Bildfunk+++

القوات الأردنية تسقط طائرة استطلاع قرب الحدود مع سوريا 25.07.2014

في تطور لم تنكشف كل أبعاده بعد، أعلن مصدر أمني أردني عن إسقاط طائرة استطلاع مجهولة الهوية في منطقة قريبة من مخيم الزعتري للاجئين السوريين. في غضون ذلك، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا دون موافقة الحكومة.
Stichwort: Die Lage der Flüchtlinge an der Syrisch-Jordanischen Grenze. Zu sehen ist das Flüchtlingscamp in Zaatari. Copyright: Karen Leigh, DW Mitarbeiterin, Zaatari, December 2012

مقتل لاجئ سوري في مخيم الزعتري وجرح آخرين 06.04.2014

توفي لاجئ سوري في الأردن متأثرا بجراحه. يأتي ذلك إثر اندلاع أعمال شغب في مخيم الزعتري جرح خلالها لاجئون ورجال أمن أردنيون عقب تعرض طفل سوري لحادث بسيارة لمواطن أردني. والسلطات الأردنية تعلن فتح تحقيق في الحادثة.
Geflohene syrische Kinder im Flüchtlingscamp al-el-Za'atari in Jordanien , die von der Organisation Save the Children interviewed werden. Copyright: Save the Children

ايران تحذر سوريا من استخدام الأسلحة الكيماوية وشغب في مخيم الزعتري 02.10.2012

حذرت ايران سوريا بشكل غير مباشر من استخدام أسلحة كيماوية، واعتبرها الأمين العام للأمم مسؤولة عن ترسانتها من هذه الأسلحة، فيما اندلعت أعمال شغب في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن "احتجاجاً على سوء الخدمات".
In this Monday Sept. 10, 2012 photo released by UNHCR, the U.N. refugee agency's special envoy, actress Angelina Jolie, meets with refugees on the Jordanian border minutes after they crossed from Syria in Mafraq, Jordan. With shelling clearly audible and visible across the border in Syria, some 200 refugees made the dangerous crossing under cover of night the evening she visited the border. Jolie said Tuesday she heard horrific and heartbreaking accounts from Syrian refugees. (Foto:UNHCR,J. Tanner/AP/dapd)

أنجيلينا جولي "تبكي سوريا" في مخيم الزعتري بالأردن 11.09.2012

بثوبها الأسود وشعرها المعقود خلف رأسها بكت نجمة هوليود ومبعوثة الأمم المتحدة الخاصة أنجلينا جولي وهي تستمع لقصص حزينة يرويها أطفال اللاجئين السوريين العالقين في مخيم الزعتري بالأردن.
A Syrian refugee who fled the violence in Syria is seen at Bashabsha camp near the Jordanian city of Al Ramtha, at the Syrian border, July 17, 2012. REUTERS/Ali Jarekji (JORDAN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

ربع مليون لاجئ سوري ومفوضية اللاجئين تطالب بمساعدتهم 11.09.2012

حثت نجمة هوليود الأميركية أنجلينا جولي، بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الثلاثاء من الأردن، المجتمع الدولي على مساعدة اللاجئين السوريين الذين تخطى عددهم 250 ألفا.
A Syrian refugee boy looks out at the Al Zaatri refugee camp in the Jordanian city of Mafraq, near the border with Syria August 8, 2012. The Al Zaatri camp is one of many set up along the 86 km (53 mile) border between Jordan and Syria under the management of the United Nations refugee agency (UNHCR) and with the help of local charity groups. REUTERS/Ali Jarekji (JORDAN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

فيسترفيله يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين 08.09.2012

يبدأ وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله زيارة إلى الشرق الأوسط، يستهلها بزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، واعدا بتقديم مزيد الدعم للاجئين السوريين في دول الجوار، ومستبعدا استقبال أي منهم في بلاده حاليا.
In this Sunday, Aug. 5, 2012 file photo, Fatoum Obeid, 50, stands in a pile of trash left by Syrian soldiers who occupied her home in Atarib, Syria. As Syria's rebels gain ground across the country, the fighters are trying to win the hearts and minds of their countrymen and the international community -- capturing army diesel trucks to give to impoverished villagers, working to restore damaged power lines and smuggling in foreign journalists. (AP Photo/Ben Hubbard, File)

العثور على مئات الجثث في داريا في ريف دمشق 26.08.2012

شهدت مدينة داريا مجازر فظيعة خلال الأيام الخمسة الماضية قد تكون من أفظع المجازر التي عرفتها سوريا منذ اندلاع الثورة قبل 17 شهرا. وتتحدث المعارضة عن مئات القتلى وإعدامات ميدانية في داريا التي يقطنها ربع مليون نسمة.