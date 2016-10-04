أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن، وقد أنشأته السلطات الأردنية على عجل في يوليو/ تموز عام 2012 بمحافظة المفرق شمال شرق العاصمة عمان، وعلى منطقة تبعد حوالي 10 كلم عن نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية.

يُقدر عديد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بنحو 150 ألف نسمة، طبقا لتقديرات غير رسمية. وقد تحول المخيم الى أكبر مخيم لاجئين في العالم، و طبقا لتقارير أردنية بات المخيم رابع أكبر تجمع سكاني في البلد، ونشأت قربه وحوله مصالح اقتصادية أردنية علاوة على المدارس والمستوصفات والمحلات التجارية في داخله.