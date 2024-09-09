خوف من ضياع جيل كامل - مدارس غزة مغلقة مع بدء العام الدراسي

بالإضافة لـ625 ألف طالب بقطاع غزة مسجلين ولم يبدأوا العام الدراسي الجديد تقول وزارة التعليم إنه كان من المفترض أن يلتحق 58 ألف طفل في السادسة من العمر بالصف الأول ليبدأوا مشوارهم الدراسي. لكن جميع مدارس القطاع مغلقة.

بدأ العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية رسميا اليوم الإثنين (التاسع من سبتمبر / أيلول 2024) لكن جميع المدارس مغلقة في قطاع غزة وسط حرب مستمرة منذ 11 شهرا في غياب أي مؤشر على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان من المفترض أن يبدأ معتز (15 عاما) الدراسة في الصف العاشر، لكنه استيقظ في الخيمة التي يعيش بها في دير البلح وسط غزة وأرسله أهله ليملأ وعاء من المياه من على بعد أكثر من كيلومتر.

وقالت والدته أم زكي، ولديها خمسة أطفال، لرويترز في رسالة نصية "عادة هادا اليوم بيكون مناسبة للاحتفال والأطفال رايحين مدراسهم ولابسين الزي الجديد بيحلموا يكبروا ويصيروا أطباء ومهندسين، اليوم بس بنتمنى إنه الحرب تخلص بدون ما نفقد أي حدا منهم".

وقالت وزارة التعليم الفلسطينية إن جميع المدارس في غزة أغلقت وإن 90 بالمئة إما تهدم أو انهار كليا بسبب حرب غزة. وحولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تدير ما يقرب من نصف مدارس غزة، أكبر عدد ممكن من هذه المدارس إلى ملاجئ تؤوي آلاف الأسر النازحة.

وقالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا لرويترز: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال بعيدا عن المدارس.. زادت صعوبة تعويض ما فاتهم من تعليم وصاروا أكثر عرضة لأن يصبحوا جيلا ضائعا وفريسة للاستغلال بما في ذلك زواج الأطفال وعمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة".

غارة إسرائيلية تقتل العشرات في مجمع مدارس التابعين في غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



وبالإضافة إلى 625 ألف طالب في غزة مسجلين بالفعل ولم يبدأوا العام الدراسي الجديد تقول وزارة التعليم إنه كان من المفترض أن يلتحق 58 ألف طفل في السادسة من العمر بالصف الأول ليبدأوا مشوارهم الدراسي.

وأطلقت الأونروا الشهر الماضي برنامج (العودة إلى التعلم) في 45 من مراكز اللجوء التابعة لها، حيث قام معلمون بإعداد ألعاب وقصص وأنشطة فنية وموسيقية ورياضية للمساعدة في تحسين الصحة النفسية للأطفال.

وتقول وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 10490 طالبا مدرسيا وجامعيا قتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما قُتل أكثر من 500 معلم في المدارس والجامعات.

يشار إلى أنه أُجبر جميع سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم مرة واحدة على الأقل واضطر بعضهم إلى النزوح 10 مرات.

ع.م / ص.ش (رويترز)