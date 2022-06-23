 مخاوف في ألمانيا من التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.07.2022

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مخاوف في ألمانيا من التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا

أعرب رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن مخاوفه من حدوث وقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، مناشدا السكان توفير الطاقة. وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعرب عن خشيته من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.

نورد ستريم 1 1 - 21.06.2022

تزداد المحاوف في ألمانيا من أزمة غاز قد تحدث جراء نقص الامدادات الروسية

 

قال رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر مولر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2022) إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الصيانة الدورية المقبلة لخط أنابيب غاز "نورد ستريم 1" ستصبح "صيانة سياسية طويلة الأمد"، مضيفا أنه إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا "لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة". وأكد ضرورة استغلال الاثني عشر أسبوعا المقبلة في إجراء استعدادات قبل بدء موسم التدفئة.

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حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل اليوم الإثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا.

اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على عقوبات جديدة ضد روسيا، وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس عزم الدول السبع على التصدي لروسيا في حربها على أوكرانيا، وأعاد شولتس طرح اقتراح "خطة مارشال لأوكرانيا".

يبحث الاتحاد الأوروبي فرض حظر على خدمات شحن النفط الروسي، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. لكن القرار يواجه برفض شديد من جانب المجر، فيما افتتحت بولندا ودول البلطيق خطّاً جديداً لأنابيب الغاز.

ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلى فحص تقنيات الغاز والتدفئة وتعديلها لتعمل بكفاءة، وقال: "الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15%... يجب أن يحدث هذا الآن، وليس بحلول الخريف".

كما دعا الفنيين إلى التركيز حاليا على صيانة أنظمة التدفئة وإعطاء الأولوية لتلبية الطلبات في هذا المجال، مطالبا الأسر بأن تناقش الآن "ما إذا كان يجب ضبط درجة الحرارة المعتادة في كل الغرف خلال فصل الشتاء - أو ما إذا كان يمكن أن تكون بعض الغرف أكثر برودة قليلا".

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد أعرب أول أمس الخميس عن خشيته من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وقال إنه اعتبارا من 11 تموز/يوليو الجاري، قد يحدث "وقف شامل لنورد ستريم 1"، مضيفا أنه لهذا السبب يمكن أن يصير الوضع معقدا حقا في الشتاء، لافتا إلى أن الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف يعد مضمونا.

وأوضح هابيك أنه عادة ما يتم إغلاق الخط لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد بناء على ما يتم رؤيته حاليا أن يُقال "حسنا، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئا حاليا خلال أعمال الصيانة".

وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة "نورد ستريم"، والتي تستغرق عادة عشرة أيام، في 11 تموز/يوليو، ويتوقف خلالها تدفق الغاز عبر خط "نورد ستريم 1". وتساور ألمانيا مخاوف من امتناع روسيا عن إعادة فتح الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة.

ووعد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات أنه حال توقف إمدادات الغاز، سيُجرى توفير تغطية خاصة للأسر وكذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقال مولر: "اتعهد بأننا سنبذل قصارى جهدنالتجنب ترك المنازل بدون غاز... تعلمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تماما من قدرتنا على الوفاء بها"، مضيفا، في المقابل، أن وكالته لا ترى "أي سيناريو لا تصل فيه أي إمدادات غاز إلى ألمانيا". وأشار مولر إلى أنه إذا تم فصل الشركات الصناعية عن إمدادات الغاز، فسوف يعني هذا "أننا نتوجه إلى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، وكذلك إلى متطلبات تقنية متعلقة بتشغيل شبكة الغاز".

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)

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دول الاتحاد الأوروبي تعسى إلى ملء منشآت الغاز بحلول فصل الشتاء

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