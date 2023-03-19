"مخاطر مالية جديدة" تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم (الأربعاء 22 مارس /آذار 2023) أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح "مخاطر جديدة" تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك "طريق يقطعه" لمكافحة التضخم المرتفف. وقالت لاغارد إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية. وأضافت في منتدى في فرانكفورت أن "تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا".

وتابعت أن هناك "مزيدا من الريبة" عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي. لكنها شددت على أنه في حال تحققت التوقعات الأخيرة "سيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية". لكن أمام "حالة عدم يقين العالية" فإن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات، بحسب لاغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.

وتسببت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدماً في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات. بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ تموز/ يوليو الماضي.

ورفعت المؤسسة المالية ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقا، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابةً للاضطرابات. وساعد تراجع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة على تباطؤ التضخم إلى 8,5 بالمئة في شباط / فبراير. وبعد أيام من الاضطرابات في سوق المال، تعافت الأسواق هذا الأسبوع إذ خففت التعهدات بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء القطاع المصرفي.

هل تلوح في الأفق أزمة مالية جديدة؟

"البنوك الكبرى لن تواجه مصير كريدي سويس"

أفادت خدمة مودي للمستثمرين في تقرير اليوم الأربعاء، بأن "نقاط الضعف في الملف الائتماني التي تؤدي إلى خسارة ثقة المستثمرين أو المودعين" لم تظهر لدى كبار البنوك الـ11 في أوروبا، ومن بينها دويتشه بنك وبي إن بي باريباس إس إيه . ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، شهدت الاسهم والسندات المصرفية الأوروبية حالة من التدهور في السنوات الأخيرة وسط مشاكل في كريدي سويس، كما أن فشل العديد من المصارف متوسطة الحجم في الولايات المتحدة زاد من حجم الاضطرابات الناتجة عن معدلات الفائدة التي ترتفع بشدة.

وسعت البنوك وجهات التنظيم إلى إقناع المستثمرين بأن البنوك الأوروبية لا تقارن بتلك الشركات بعد إعادة هيكلة شركاتها وتحسين إدارة المخاطر. ووفقا لموديز، من المحتمل أن تكون ودائع البنوك الأوروبية أكثر استقرارا منه في الولايات المتحدة. وأضافت شركة التصنيف الائتماني أن كبار البنوك تميل أيضا إلى الاستفادة من التركيز على ودائع التجزئة المؤمن عليها وحصة أدنى من الأموال "التي تتأثر بالثقة" من الشركات الكبيرة أو الأفراد الأُثرياء.

حكماء الاقتصاد: ألمانيا لا تنزلق إلى الركود

ذكر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانياأن الاقتصاد الألماني نجح في تفادي الركود المتوقع. وأعلن المجلس المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أن التوقعات تحسنت بشكل طفيف، لا سيما بسبب إمدادات الطاقة التي أصبحت أكثر استقرارا. في المقابل، أوضح المجلس أن الوضع لا يزال متوترا. وبالنسبة للعام الحالي يتوقع المجلس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%. وفي السابق كانوا يفترضون أنه سيتقلص بنفس المقدار. ويتوقع الخبراء نموا بنسبة 1.3% للعام المقبل. وقالت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتسر: "الخسارة المرتبطة بالتضخم في القوة الشرائية، وظروف التمويل السيئة، والانتعاش البطيء في الطلب الأجنبي تحول دون حدوث انتعاش أقوى هذا العام والعام المقبل".

وبحسب تقييم المجلس، فإنه ليس من المتوقع حدوث تراجع ملحوظ في أسعار المستهلك حتى العام المقبل، حيث من المرجح أن يدعم ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار المنتجين التضخم في الوقت الحالي، حسبما ذكر عضو المجلس مارتن فيردينج، وقال: "يؤثر التضخم بشكل متزايد على الاقتصاد". وفي العام الحالي، يتوقع الخبراء أن يبلغ معدل تضخم 6.6% خلال هذا العام، وأن ينخفض العام المقبل إلى 3%. وكان الخبراء قد حذروا في الخريف الماضي من مخاطر تراجع كبير في الناتج الاقتصادي، خاصة بسبب النقص المتوقع في الغاز، ولذلك توقعوا في تقريرهم السنوي حدوث ركود للاقتصاد الألماني.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس ألمانيا.. التسوق بات مكلفا أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس تركيا.. تأمين إمدادات القمح تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس تونس ..مخاوف من أزمة هجرة ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس اليمن.. السير على الأقدام أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس بيرو.. موجة احتجاجات اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس سريلانكا.. حالة طوارئ عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس نيجيريا.. اغتنام الفرصة يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.



ومع ذلك فقد هدأ الوضع في أسواق الطاقة منذ ذلك الحين. ورفعت المفوضية الأوروبية مؤخرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الألماني وتفترض، مثل الحكومة الألمانية، نموا ضئيلا. وحذرت اللجنة في التوقعات المحدثة من "مخاطر كبيرة" في إمدادات الطاقة مع اقتراب الشتاء المقبل. وقالت الخبيرة في المجلس فيرونيكا جريم: "من أجل إعادة ملء مرافق تخزين الغاز بالكامل ولمنع حدوث نقص في الغاز في الشتاء القادم، علينا الاستمرار في توفير الطاقة على نطاق واسع"، موضحة أن هذا ما ينبغي تطبيقه حتى إذا وسعت ألمانيا وارداتها من الطاقة. وفى الوقت ذاته لا يرى "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا استقرار الأسواق المالية في خطر، وذلك على خلفية الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي.

وقالت أولريكه مالميندير من مجلس "حكماء الاقتصاد" المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية اليوم الأربعاء في برلين إن الوضع مختلف تماما عن الأزمة المالية لعام 2008، موضحة أن سوق الإقراض ما بين البنوك يعمل بشكل جيد وإمدادات الائتمان للاقتصاد الحقيقي مؤمنة. وازدادت حالة عدم اليقين بشأن الأسواق المالية مؤخرا بسبب إغلاق بنك "سيليكون فالي" الأم

ريكي واستحواذ مصرف "يو بي إس" على "كريدي سويس" السويسري. وعلى عكس الأزمة المالية العالمية لعام 2008، لم تكن الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك قائمة على المنتجات المالية التي لا قيمة لها إلى حد كبير.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب /د.ب.أ)