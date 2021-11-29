 مخاطر فلاتر التجميل على النت .. الجانب المظلم لهوس الجمال | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.06.2023

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سياسة واقتصاد

مخاطر فلاتر التجميل على النت .. الجانب المظلم لهوس الجمال

شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.

فتيات يلتقطن صورة سيلفي

يحذر خبراء وأطباء من خطر هوس فلاتر الجمال على منصات التواصل الاجتماعي

رغم أن عيوب البشرة من ندوب وبقع وشوائب تعد الشيء الأكثر طبيعية في العالم، إذ لا يخلو وجه أي إنسان منها مهما كبر أو صغر في السن وأيا كانت جنسيته. لكن فلاتر التجميل على منصات التواصل الاجتماعي جعلت بشرة مستخدميها خالية من هذه العيوب لأنها تزيل الندوب والبقع وتجعل الأسنان ناصعة البياض والشعر في غاية الجمال والرونق.

وقد شهدت  منصات التواصل الاجتماعي  انتشارا كبيرا لهذه الفلاتر مؤخرا بل زادت قوتها. فلم يعد هناك أي شيء يقف في طريقها بداية من بعض التصحيحات الطفيفة للبشرة لجعلها أكثر نعومة وحتى إجراء تغيير جذري لبنية الوجه.

الذكاء الاصطناعي يؤمن جمال مصطنعا!

وعلى وقع ذلك، تزايدت تطبيقات فلاتر التجميل، إذ جرى تحميل تطبيق FaceTune الذي تقف وراءه شركة Lightricks الإسرائيلية أكثر من 200 مليون مرة في مقابل أكثر من 100 مليون عملية تحميل للتطبيقين الأكثر تنافسا وهما YouCam Makeup التايواني وBeautyPlu السنغافوري.

يشار إلى أنه قبل سنوات قليلة، كان عمل هذه الفلاتر مقتصرا على تحسين الصور، لكن الأمر تغير الآن إذ يمكنها أن تغير مظهر المستخدمين في مقاطع الفيديو بطريقة معقدة وشاملة بحيث يصعب اكتشاف أنه جرى معالجة الصور.

تعمل فلاتر الجمال على إظهار صورة البشرة خالية من العيوب

تعمل فلاتر الجمال على إظهار صورة البشرة خالية من العيوب

مختارات

وقد تسبب فلتران جديدان على تطبيق تيك توك يدعم تشغليهما الذكاء الاصطناعي  في ضجة كبيرة في مطلع مارس/ آذار الماضي وهما فلتر "Teenage Look"  أو "مظهر المراهقين" وفلتر "Bold Glamour" أو "البهجة الكبيرة" نظرا لأنهما يعملان عن تعديل ملامح الوجه لتبدو أصغر سنا وأيضا لتكون متوافقة مع معايير الجمال المثالية.

وخلافا للفلاتر السابقة التي كان يمكن رصدها، فإن فلاتر التجميل الحديثة أو ما يُطلق عليها "فلاتر الواقع المعزز" يصعب رصدها فضلا عن أنها تستطيع تعديل البشرة لتكون مثالية مثل تفتيح البشرة الداكنة أو جعل البشرة البيضاء أكثر وردية وتصغير حجم الأنف.

وفي ذلك، تقول كاتيا غونكل، أستاذة الدراسات الثقافية بجامعة غوته في فرانكفورت والمتخصصة في الثقافة الرقمية، إن الرغبة في أن يبدو الوجه أكثر جمالا يعد "إشكالية بالتأكيد، لأن العديد من الصور النمطية عن الجمال يتم استخدامها بكثافة عن طريق الفلاتر".

وتضيف أن تكنولوجيا فلاتر التجميل تعد جديدة، لكن الأفكار حيال استخدامها ليست بالحديثة، محذرة من أن "الفلاتر التي تتسبب في مشاكل كبيرة باتت متاحة للجميع، لذا فإن ثمة ضغوط كبيرة (على مستخدمها) للتوافق معها".

صورة رمزية للاكتئاب والشعور بالوحدة

الافراط في استخدام فلاتر التجميل قد تسبب الاكتئاب وعدم الرضا عن النفس والشكل الحقيقي للمرء

اكتئات وعدم رضا عن النفس

ويحذر خبراء من أن هذه التطبيقات قد تتسبب في  عواقب نفسية خطيرة  للمستخدمين، إذ ذكرت دراسة أجرتها جمعية الشبان المسيحيين في بريطانيا أن ثلثي الشباب يشعرون بضغوط بسبب معايير الجمال على الشبكات الاجتماعية. فيما أفادت دراسة أجرتها منظمة "المرشدات" البريطانية أن حوالي ثلث الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 11 و 21 عاما توقفن عن نشر صورهن من دون استخدام فلاتر التجميل.

بدورها، تحذر اليوتيوبر الألمانية سيلفي كارلسون من خطورة ذلك، قائلة إن استخدام فلاتر التجميل " قد يلحق أضرارا جسيمة ويفسد كل شيء. فبمجرد نشر الصور بعد تعديلها عن طريق الفلاتر، فإننا نحصل على ردود فعل إيجابية على شكل إعجاب ما يجعلنا نشعر بالرضا عن حالنا ومن ثم يتدفق هرمون الدوبامين الذي يحفزنا ويشعرنا بالرغبة". وتضيف "لكن ماذا يحدث عندما نخرج إلى الناس ونظهر في الأماكن العامة من دون فلاتر وتظهر بشرتنا بشكلها الطبيعي بما تحتويه من بثور وهالات داكنة تحت العين؟ هذا الأمر يعد محطما للغاية".

وقد رافق استخدام هذه الفلاتر مصطلح "اضطرابات السيلفي  أو سناب شات" وهي تعني وجود بعض العيوب في الشكل أو البشرة، ما يستلزم تعديل الصور رقميا عند نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وقد يصل الأمر إلى دفع المستخدمين إلى إجراء عمليات تجميل لجعل الصور التي ينشرونها على منصات التواصل باستخدام الفلاتر مطابقة لصورهم الحقيقة.

وقد حذرت مجلة "غاما لجراحات تجميل الوجه" من أن الفشل في عدم التوافق بين الصور التي تُنشر على منصات التواصل والصور الحقيقة قد يؤدي إلى الاكتئاب.

يوتيوبر صينية تروج لجهاز تدليك

خطورة استخدام فلاتر التجميل دفعت بعض الحكومات للتدخل وسن تشريعات تفرض تمييز الصور المعالجة التي يتم استخدامها في الإعلانات

تشريعات

وإزاء ذلك، قامت العديد من دول العالم بسن  تشريعات لتنظيم استخدام الفلاتر  إذ يجب في النرويج وإسرائيل تمييز الصور التي تم التلاعب بها عن طريق الفلاتر بمجرد استخدامها للترويج الإعلاني على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي فرنسا، ما زال النقاش مستمرا حول تشريع يرمي إلى وضع قواعد مماثلة خاصة بالصور ومقاطع الفيديو، يما يشمل فرض غرامة تصل إلى 300 ألف يورو أو السجن لستة أشهر في حالة انتهاك هذه القواعد. وتجري مناقشات مماثلة في المملكة المتحدة.

أما في ألمانيا، فلا يوجد تشريع أو قانون بشأن استخدام الفلاتر، لكن اليوتيوبر الألمانية سيلفي كارلسون قامت العام الماضي بتقديم عريضة على  الإنترنت  تطالب بسن تشريعات مثل باقي دول العالم.

تزامن ذلك مع دعوات نواب في برلمانات بعض الولايات لسن تشريع في ألمانيا يرمي إلى وضع علامات إلزامية لتمييز الصور التي جرى تعديلها باستخدام الفلاتر والتي تستخدم في الإعلانات أو يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم اقتراح أي تشريعات مماثلة على مستوى  البرلمان الفيدرالي "البوندستاغ".

بدورها، تؤيد كاتيا غونكل، الأستاذة بجامعة غوته، فكرة سن مثل هذه التشريعات، لكنها تشدد على ضرورة التمييز بين استخدام هذه الفلاتر للاستعمال العام أو الخاص. وتقول في هذا السياق "نحن نتحدث فقط عن القطاع التجاري. لا يمكن أن يشمل ذلك استخدام الفلاتر في صور السيلفي الخاصة، لذا هناك تساؤلات بشأن الاستخدام والجهة المسؤولة عن مراقبة ذلك".

وتؤكد غونكل على ضرورة تعليم وتثقيف الأطفال والشباب لتحسين مهاراتهم الإعلامية، مضيفة أننا "نعيش في ظل الرأسمالية التي تدفع الناس إلى الشعور بأنهم في حاجة إلى تحسين شكلهم وربط ذلك باستهلاك منتجات أو خدمات معينة مثل الجراحات التجميلية". وتشير غلى أن "هذا الأمر يعتمد على مدى تزايد الإحساس بالنقص  الذي لا يتم إشباعه على الإطلاق، بهدف استمرار شراهة  الاستهلاك".

توماس لاتشان /  م.ع

  • رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ـ مثال على الزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أطراف الوجه - أول الخيط

    وجود ثنية في ياقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كانت أمرا مثيرا للاهتمام. وجود تناقضات في أطراف الوجه دائما ما تَظهر في الغالب عندما تكون قريبة من الملابس أو شعر الرأس أو المجوهرات، لذا قد يكون ذلك أول الخيط لاكتشاف "التزييف العميق". انظر إلى الصورة، يمكنك اكتشاف الاختلاف؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أقراط الأذن- دليل آخر

    التدقيق في أقراط الأذن يساعد في اكتشاف أي اختلاف بينهما خاصة وأن تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " المستخدمة في التزييف العميق تجد من الصعوبة في نسخ أدق التفاصيل الخاصة بالمجوهرات. وقد تصنع أقراط أذن مختلفين. انظر على النقطة التي تربط الأقراط بالأذن فبالتأكيد يمكنك تحديد ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    النظارة - أنظر جيدا

    النظر بعناية وبقدر كبير من التركيز في النظارات قد يكون دليلا على وجود تلاعب واستخدام لتقنية "التزييف العميق"، لذا ألقي نظرة ثاقبة على النظارة خاصة على الجانب الأيسر والأيمن فسوف تجد اختلافا بينهما، فإحدى العدسات ذات شكل بيضاوي وأخرى على شكل زاوية. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    خلفية الصورة

    يتعين النظر بشكل أدق في خلفيات الصور أو ما يطلق عليه "عمق التركيز". بلا أي شك سيفيد إذ لا يجب التهاون بين أي اختلاف مهما كان بسيطا، وأسال نفسك دائما ماذا حدث؟ لماذا يوجد هذا الاختلاف؟ هل يمكن أن يكون طبيعيا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الأسنان - دليل واضح يمكن اتباعه

    تعد الأسنان من أجزاء الصورة التي تجد تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " صعوبة في استنساخها، لذا ففي الغالب يكون من السهل اكتشاف أن الأسنان غير متطابقة وليس لها حواف واضحة، هل لاحظت ذلك في الصورة؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الملابس - لا تستهين بها

    الملابس هي محض اختيار شخصي، لذا فإننا على الدوام نرى ملابس غريبة الشكل. لكن هل ترى أن هناك اختلافا في هذه الصورة ـ هل يمكن تصديق أن شعر الرقبة قد تجاوز القميص؟ هل ترى هذا مقبولا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الشعر.. دقق النظر

    تعد مناطق الشعر من أصعب مناطق التزييف العميق التي يمكن اكتشافها. لكن هل يمكن أن تتوقع ظهور بعض الشعر على الجبهة في هذه الصورة؟ هل يكون هذا دليلا على التلاعب وأن الأمر ليس حقيقيا؟ جوليا باير وروبن بوميستر / م ع


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