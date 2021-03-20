مخاطر التلوث ـ حبيبات البلاستيك تصل للأجنة في رحم الأمهات

نظرا لوجوده حولنا واستخدمه في صناعة أغراض متعددة تحيط بنا في كل مكان، زادت الدراسات العلمية التي تتحدث عن خطورة الحبيبات الدقيقة للبلاستيك التي تنتج بسبب تفكك وتحلل القطع الأكبر حجما منه.
إلا أن حبيات البلاستيك هذه المرة وصلت لأكثر الأماكن الغير متوقعة، وفقا لدراسة منشورة حديثا على موقع مجلة علم السموم بالجسيمات والألياف التابع لموقع Springer Nature العلمي.
وعثر باحثون بجامعة روتجرز الأمريكية مؤخرا على حبيبات بلاستيك دقيقة الصغر داخل أعضاء أجنة فئران التجارب، في أول دراسة تؤكد على أن غشاء المشيمة المحيط بالجنين لا يحول دون وصول حبيبات البلاستيك له.
وتوصل العلماء إلى أن حبيبات البلاستيك تصل أولا لرئة الامهات لتنتقل سريعا عبر الدم للقلب والمخ وباقي أعضاء الجسم لدى الأجنة. فبسبب حجمها الشديد الصغر تتمكن الحبيبات من الدخول للجسم باستنشاقها مع الهواء خلال عملية التنفس، لتصل حبيبات البلاستيك سريعا للرئة ومنها لباقي أعضاء الجسم عن طريق الدم، وفقا لمخلص الدراسة.
وتقول الباحثة المشرفة على الدراسة فيبي ستابلتون: ”عثرنا على حبيبات البلاستيك شديدة الصغر في كل مكان، في نسيج الأمهات والمشيمة ونسيج الأجنة. ووجدناها لدى الأجنة في القلب والمخ والرئة والكبد والكلى.
وأجرت ستابلتون وفريقها الدراسة من خلال زراعة حبيبات البلاستيك في القصبة الهوائية لفئران التجارب بمعدل يساوي 60 بالمئة من نسبة حبيبات البلاستيك التي يمكن للبشر التعرض لها يوميا.
وصنعت حبيبات البلاستيك المستخدمة في التجربة العلمية من مادة البوليستر، والذي يعد واحد من أكثر خمسة أنواع من البلاستيك يعثر العلماء على آثارها في الطبيعية. وحتى يتمكن الفريق البحثي من رؤية حبيبات البلاستيك في جسم فئران التجارب، قامو بأضافة مادة مشعة مضيئة لها.
ووجد الباحثون أن حبيبات البلاستيك تصل للأجنة بعد مرور حوالي 90 دقيقة من تعرض الأم لها. وبعد مرور 24 ساعة من وصول حبيبات البلاستيك للأجنة نفسها، تفقد الأجنة نحو 7 بالمئة من وزنها مقارنة بمثيلتها التي لم تتعرض لحبيبات البلاستيك.
وتأتي تلك الدراسة عقب العثور العام الماضي على آثار حبيبات البلاستيك في الغشاء المحيط بأربعة أجنة بشرية، وفقا لموقع صحيفة الغارديان، فيما اعتبره المتخصصون ”مسألة مقلقة للغاية".
ولكن ما لم يكن واضحا سابقا هو حجم فرص وصول حبيبات البلاستيك المتناهية الصغر للأجنة والآثار التي يمكن أن تظهر عليها في حالة انتقال حبيبات البلاستيك إليها من الأمهات.
ويخشى العلماء من الآثار الصحية التي قد تترتب على وصول حبيبات البلاستيك لداخل الجسم، خاصة في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات التلوث. ويتوقع العلماء أن ما تحملة حبيبات البلاستيك من مواد كيماوية يمكن أن يتسبب بدخولها للجسم في مشاكل صحية على المدى القصير أو الطويل.
د.ب/ع.ج.م
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
زمن البلاستيك
يعتبر البلاستيك من المواد الأكثر شعبية، فهي خفيفة ومتينة. أنتجت اليد البشرية حوالي 8.3 بليون طنا منها، منذ أن بدأ إنتاجها سنة 1950. ولأنها مادة لا تتحلل بيولوجيا بسهولة، فإن معظم ما صُنع يوجد الآن في مدافن النفايات؛ كما هو الحال في هذه الصورة بضواحي نيروبي. كثير من جامعي القمامة يبحثون عن البلاستيك القابل لإعادة التدوير من أجل كسب لقمة عيشهم إلا أن الكثير من البلاستيك ينتهي به الأمر في المحيط.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
أنهار البلاستيك
أكثر من 90 بالمائة من البلاستيك ينتهي به الأمر في البحرعن طريق 10 أنهار: نهر يانغتسى، نهر السند، النهر الأصفر، نهر هاي، النيل، نهر الغانج، نهر اللؤلؤ، نهر آمور، نهر النيجر ونهر ميكونغ. تتدفق إلى هذه الأنهار كميات كبيرة من النفايات نتيجة غياب البنية التحتية لهذه المناطق وارتفاع عدد السكان فيها. هنا، يقوم صياد في الفلبين بمحاولة تخليص شباكه المليئة بالأسماك وسرطان البحر من المياة المليئة بالبلاستيك.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
بداية الحياة في عالم بلاستيكي
بعض الحيوانات وجدت طرقا لاستخدام بقايا البلاستيك، كهذه البجعة التي بنت عشها فوق بقايا من المادة في بحيرة كوبنهاغن السياحية. وضعت البجعة فراخها وسط النفايات. ليست هذه البداية بالضرورة بداية جيدة للحياة. لكن النتيجة تكون أسوأ لدى حيوانات أخرى.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
نتائج مميتة
بالرغم من أن البلاستيك مادة تعمر طويلا، ويمكن استخدامها في منتجات تبقى لفترة طويلة أيضا كالأثاث والأنابيب، إلا أن 50 بالمائة من البلاستيك يستخدم في المنتجات ذات الاستخدام الواحد، مثل أدوات الأكل. الحيوانات، مثل هذا البطريق، تتعرض لخطر الوقوع في فخ من المواد البلاستيكية والاحتباس بداخله والموت نتيجة ذلك.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
تناول البلاستيك
بعض الحيوانات الأخرى تتغذى على البلاستيك عن طريق الخطأ. هذا الطائر، من نوع القطرس، تم العثور عليه ميتا وفي معدته قطعا من البلاستيك. وفقا لدراسة تناولت 34 نوعا من الطيور البحرية في شمال أوروبا، وروسيا، وأيسلندا، وسفالبارد، وجزر فارو والدول الاسكندنافية وغرينلاند، فإن 74 بالمائة منها تناول البلاستيك. تناول المادة يتسبب في ضرر الأعضاء كما يمكنه أن يؤدي لانسداد في الأمعاء.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
قاتل الحوت
حتى الحيوانات ذات الحجم الكبير لا تسلم من عواقب استهلاك البلاستيك الوخيمة. هذا الحوت، وُجد في قناة في تايلاند وهو يختنق، أثناء محاولته السباحة. رجال الإنقاذ حاولوا نجدته، لكنه توفي بعد أن تقيأ خمسة أكياس بلاستيكية. أثناء التشريح، عثر الأطباء البيطريون على 80 كيسا للتسوق في بطن الحوت، كما أدت القمامة البلاستيكية الأخرى إلى انسداد معدته، لذلك عجز هذا الكائن البحري على هضم الأطعمة المغذية الأخرى.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
بلاستيك مرئي وغير مرئي
القطع الكبيرة من البلاستيك التي تتمايل على سطح المحيط، نراها ونعرفها جيدا، كما يتضح هنا قبالة ساحل هاواي. ولكن هل تعلم بوجود تريليونات من جزئيات البلاستيك الدقيقة التي يقل قطرها عن 5 مم، التي تطفو هناك؟ هذه الجسيمات في نهاية المطاف تتحول إلى غذاء للحيوات البحرية والأسماك.
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الوجه البشع للتلوث البلاستيكي
نهاية في الأفق؟
تم اتخاذ تدابير مؤقتة لخفض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في بعض البلدان الإفريقية مع فرض حظر على الأكياس البلاستيكية بها، كما يبحث الاتحاد الأوروبي عن وسيلة لحظر تلك المنتجات. لكن إذا استمراستهلاك البلاستيك مثلما هو الحال الآن، فسيكون هناك نحو 12 مليار طن متري من البلاستيك على سطح هذا الكوكب بحلول عام 2050، حسب ما يتوقع العلماء. الكاتبة: جنيفر كولنز (م.م)