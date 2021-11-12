 مخاطر التغير المناخي في الدول العربية.. مشاهد قاتمة تهدّد الحياة | التغيرات المناخية | DW | 14.12.2021

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بيئة ومناخ

مخاطر التغير المناخي في الدول العربية.. مشاهد قاتمة تهدّد الحياة

تأتي مجموعة من الدول العربية في بؤرة التغير المناخي الذي يضرب العالم. الموضوع بات يهدد حياة الناس ومحاصيلهم وحتى الآثار التاريخية، وباتت مشاهد غير معتادة بالمطلق تظهر في أكثر من بلد عربي.

مشاهد من حرائق الغابات في الجزائر

مشاهد من حرائق الغابات في الجزائر

التغير المناخي ليس مجرّد أخبار تنشرها وسائل الإعلام ولا مجرّد تحذيرات تطلقها المنظمات المهتمة بالبيئة، بل هو خطر داهم يتربص بالإنسانية قد يجعل الحياة في عدة بلدان أمراً صعبا وقد يؤدي إلى انتشار الجوع والفقر والهجرة وحتى الوفيات.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تفاعلياً تحت عنوان "بطاقات بريدية من عالم مشتعل"، احتوى على معلومات عن مخاطر التغيٍّر المناخي على 193 دولة عبر العالم، كانت منها العديد من الدول العربية.

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قُتل العشرات في كنتاكي الأمريكية بسبب إعصار. ووصف حاكم الولاية، الذي أعلن حالة الطوارئ، الإعصار بأنه "الأشد في تاريخ كنتاكي".

يصف الائتلاف الحكومي المقبل الذي يضم الاشتراكيين والخضر والليبراليين نفسه بحكومة المناخ. بيد أن مهام شاقة تنتظر الوزير "الخارق" القادم روبرت هابيك، الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وحماية البيئة. فهل سيكون على مستوى التحدي؟

يواصل رجال الإطفاء والجنود والمتطوعون السبت العمل على إطفاء حرائق الغابات الأخيرة المشتعلة شمال الجزائر والتي أودت بنحو 90 شخصا منذ الاثنين بينهم 33 جنديا، بينما تستمر الحرائق رغم إخماد الكثير منها.

تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ففي المغرب مثلا، ذكر التقرير أن ثلثي الواحات اختفت خلال القرن الماضي، أما الكويت، فقد سجلت إحدى مناطقها، وهي النويصيب، درجة حرارة قُدرت بـ 53,1 درجة مئوية، وهي من الأعلى في العالم.

وفي السعودية، وعلى غير العادة، ظهرت وديان صغيرة من الثلج المذاب في جنوب المملكة المعروفة بدرجات حرارتها المرتفعة. أما في السودان، فمعاناة العديد من المناطق مع العواصف الرملية اشتدت مؤخرا، وبات الكثير من السكان مضطرين يوميا لكنس الرمل من أمام منازلهم.

وفي موريتانيا، زاد معدل الحرارة ما بين عامي 1901 و2020 بمقدار سنوي قدره 0.16 درجة مئوية، أما في الجزائر، فالمشهد كان حرائق الغابات التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل. وفي مصر، لم يعد الخطر يتهدد فقط المحاصيل الزراعية، بل كذلك الأهرامات التي باتت تحت خطر التضرر بسبب ظروف الطقس المتطرف. كما يكرر خبراء تحذيراتهم من احتمال غرق مدينة الإسكندرية وكذلك أجزاء واسعة من دلتا النيل بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط بفعل التغير المناخي. 

وفي اليمن، أشارت الصحيفة إلى خطر من نوع آخر، يخصّ العسل اليمني المعروف في المنطقة، إذ إن الأمطار الغزيرة باتت تجعل الأشجار تزهر بشكل مبكر وتدفع الأزهار خارج الأغصان، قبل أن يصل لها النحل لامتصاص الرحيق، ما يعني تهديد تجارة يعمل بها أكثر من مئة ألف يمني، في بلد يعاني أصلا من تدهور الأحوال المعيشية.

وكانت مسودة تقييم وضعتها الأمم المتحدة قد بينت أن منطقة حوض البحر المتوسط التي تشمل دولا عربية وأوروبية تعد "مركز التغيّر المناخي"، وستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفافا وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ع.ا/ص.ش

  • An old man climbs over a destroyed bridge to his neighborhood in Bad Neuenahr, Germany

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

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  • A man wading past a submerged car along a flooded street following heavy rains in Zhengzhou in China's central Henan province

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

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  • Carlos Ramos hands out bottles of water and sack lunches as he works at a hydration station in front of the Union Gospel Mission in Seattle

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

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  • The Bootleg fire burns in southeast Oregon, at night, with a fire truck in the foreground

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

    عواصف رعدية.. والسبب حرائق الغابات

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  • Workers from Brazil's state-run environment agency IBAMA speak with a farmer about an area consumed by fire near Novo Progresso, Para state, Brazil

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

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  • Men dig for water in the dry Mandrare river bed, in Madagascar

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

    "على شفا الموت جوعا"

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  • A mother is trying to cross floodwater with her child.

    ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟

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    وصل عدد النازحين جراء الصراعات والكوارث الطبيعية في 2020 إلى أعلى معدل له في عشر سنوات إذ بلغ رقما قياسيا تجاوز عتبة 55 مليون شخص فروا إلى أماكن أخرى في بلادهم. كذلك اضطر قرابة 26 مليون شخص إلى عبور حدود بلادهم واللجوء إلى دول أخرى. ووفقا لتقرير نشرته منظمات تعنى بشؤون اللاجئين في مايو/ أيار، فإن ثلاثة أرباع من اضطروا إلى النزوح في بلادهم كانوا ضحايا الظروف المناخية القاسية. مارتن كويبلر/ م.ع


مختارات

بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

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