محيط نجم ريال مدريد غاضب من زيدان

من المعروف أن غاريث بيل، لا تربطه علاقة جيدة مع زين الدين زيدان، فالنجم الويلزي أكد في تصريحات صحفية سابقة نقلتها جريدة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الفرنسي لم يكن صديقه، وذلك أثناء ولايته التدريبية الأولى في "الميرنغي".

وذهبت تقارير صحفية أبعد من ذلك بكثير، وأكدت أن غاريث بيل هو سبب رحيل زين الدين زيدان عن "الأبيض الملكي" نهاية الموسم الماضي، إذ كان المدرب الفرنسي لا يرغب في استمرار النجم الويلزي في الفريق.

ومع عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد، يُرتقب أن تشهد تشكيلة الفريق تغييرات كثيرة في الموسم القادم، من أجل العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وذلك بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة.

ويأتي غاريث بيل على رأس اللاعبين، الذين تقترب رقبتهم بشكل كبير من مقصلة زيدان، فقد شارك صاحب القدم اليسرى القوية في مباراة "الأبيض الملكي" الأخيرة أمام ليغانس في الدوري الإسباني (1-1) تسع دقائق فقط، ما فتح باب التكهنات من جديد عن مستقبل بيل مع "الميرنغي".

وأشار موقع "لو 10 سبورت"، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن قرار زيدان بمنح بيل دقائق لعب قليلة أثار غضب المحيطين بالنجم الويلزي على مدرب ريال مدريد. وأضاف أن حاشية بيل تلوم المدرب الفرنسي على الطريقة التي يستخدم بها بيل فوق المستطيل الأخضر.

ونوه نفس المصدر إلى أن حاشية غاريث بيل ترى أن المدرب الفرنسي يتصرف بوقاحة كبيرة مع النجم الويلزي، الذي قدم الكثير للفريق وكان من بين أسباب تتويجه بعدة ألقاب محلية وقارية في السنوات الأخيرة الماضية.

الجدير ذكره أن صحيفة "ديلي ميل" أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد حدد سعر التخلي عن غاريث بيل نهاية الموسم الحالي، إذ يريد "الأبيض الملكي" الحصول على مبلغ 113 مليون جنيه استرليني، فيما يبدو الدوري الإنجليزي الوجهة الأقرب للنجم الويلزي.