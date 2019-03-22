 محيط نجم ريال مدريد غاضب من زيدان | عالم الرياضة | DW | 17.04.2019

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عالم الرياضة

محيط نجم ريال مدريد غاضب من زيدان

يبدو أن قرار زيدان الأخيرة بمنح نجم ريال مدريد غاريث بيل تسع دقائق لعب قد أشعل غضب المحيطين بالنجم الويلزي، الذي يقترب من الرحيل عن "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، حسب ما أوردت ذلك عدة تقارير صحفية متطابقة.

Fussball l Barcelona vs Real Madrid l 4:1 - Enttäuschung (Reuters/A. Gea)

أرشيف.

من المعروف أن غاريث بيل، لا تربطه علاقة جيدة مع زين الدين زيدان، فالنجم الويلزي أكد في تصريحات صحفية سابقة نقلتها جريدة "ماركا" الإسبانية  أن المدرب الفرنسي لم يكن صديقه، وذلك أثناء ولايته التدريبية الأولى في "الميرنغي".

وذهبت تقارير صحفية أبعد من ذلك بكثير، وأكدت أن غاريث بيل هو سبب رحيل زين الدين زيدان عن "الأبيض الملكي" نهاية الموسم الماضي، إذ كان المدرب الفرنسي لا يرغب في استمرار النجم الويلزي في الفريق.

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يبدو أن بداية ريال مدريد المتعثرة ستفرض على إدارة النادي الإسباني النزول بكل ثقلها في الميركاتو الشتوي من أجل ضم لاعب بمواصفات عالية. تقارير صحفية تكشف خطة جديدة لـ" الميرنغي" بهدف الظفر بخدمات إيدين هازارد. (29.11.2018)

يبدو أن غاريث بيل يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد. "الميرنغي" مستعد أكثر من أي وقت مضى للتضحية بالنجم الويلزي، من أجل الحصول على خدمات نجم يتألق منذ سنوات برفقة فريق توتنهام الإنجليزي. فمن هو؟ (04.03.2019)

ومع عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد، يُرتقب أن تشهد تشكيلة الفريق تغييرات كثيرة في الموسم القادم، من أجل العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وذلك بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة.

ويأتي غاريث بيل على رأس اللاعبين، الذين تقترب رقبتهم بشكل كبير من مقصلة زيدان، فقد شارك صاحب القدم اليسرى القوية في مباراة "الأبيض الملكي" الأخيرة أمام ليغانس في الدوري الإسباني (1-1) تسع دقائق فقط، ما فتح باب التكهنات من جديد عن مستقبل بيل مع "الميرنغي".

وأشار موقع "لو 10 سبورت"، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن قرار زيدان بمنح بيل دقائق لعب قليلة أثار غضب المحيطين بالنجم الويلزي على مدرب ريال مدريد. وأضاف أن حاشية بيل تلوم المدرب الفرنسي على الطريقة التي يستخدم بها بيل فوق المستطيل الأخضر.

ونوه نفس المصدر إلى أن حاشية غاريث بيل ترى أن المدرب الفرنسي يتصرف بوقاحة كبيرة مع النجم الويلزي، الذي قدم الكثير للفريق وكان من بين أسباب تتويجه بعدة ألقاب محلية وقارية في السنوات الأخيرة الماضية.

الجدير ذكره أن صحيفة "ديلي ميل" أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد حدد سعر التخلي عن غاريث بيل نهاية الموسم الحالي، إذ يريد "الأبيض الملكي" الحصول على مبلغ 113 مليون جنيه استرليني، فيما يبدو الدوري الإنجليزي الوجهة الأقرب للنجم الويلزي.

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

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    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

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    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

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    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

من هم أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم؟ جواب هذا السؤال ليس سهلاً وسط تاريخ المنجزات الطويل، لكنّ مجلة "فور فور تو" البريطانية الرياضية، وضعت قائمة بأسمائهم معتمدة على خبرتها الطويلة في متابعة أخبار الساحرة المستديرة. (01.11.2018)  

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