 محنة العائلة الألمانية.. عندما تلبس ابنتها فجأة النقاب! | ثقافة ومجتمع | DW | 04.10.2018

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ثقافة ومجتمع

محنة العائلة الألمانية.. عندما تلبس ابنتها فجأة النقاب!

عندما يتخذ الأطفال قرارات مصيرية، يصعب على الوالدين تفهمها وتحمل نتائجها، خصوصا إذا قرر الأطفال أن يسيروا على طريق التطرف. DW ألتقت أم لمتطرفة ألمانية مرت بهذه المحنة.

Monika Müller Salafismus (DW/M. von Hein )

الأم لا ترغب في معايشة لحظات  يقف فيها موظفو جهاز الاستخبارات أمام باب البيت ويعلنون أن بنت العائلة تخطط للذهاب إلى منطقة الميليشيا الإرهابية "داعش" في سوريا. مونيكا مولر (الاسم تغير) تتذكر هذا اليوم من عام 2014. وبعد هذا القلق حصل بعض الارتياح عندما عُلم أن الشرطة التي تابعت بعض الشائعات داخل مسجد جابهت معلومات خاطئة. وبخلاف الشائعات عايشت مونيكا مولر الكثير من الأمور التي لا تود أم معايشتها مثل أن تتطرف البنت وتقرر ليس فقط لباس الحجاب، بل النقاب وتبحث عبر موقع في الإنترنيت عن زوج غريب لا تربطها معه سوى الإيديولوجية الدينية. والأم مستعدة للحديث مع دويتشه فيله، إذا تم التكتم عن هوية العائلة.

استخدام الدماغ

السيدة مولر امرأة في الستينات من عمرها، وشعرها القصير يؤطر وجها يحب الابتسامة. وهي طبيبة في مدينة بولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا، ونلتقيها داخل عيادتها. تعرفنا على مونيكا مولر بفضل مشاركتها في مشروع وقائي. فهي تريد منذ سنتين اعتمادا على مثال بنتها توصية الشباب كيف يحصل التطرف:" يجب على الشباب أن يستخدموا ذهنهم، حتى لا يتم التأثير عليهم من أي أشخاص بفعل أشياء".

الأم تربطها علاقة وثيقة مع بنتها صوفيا (الاسم تغير)، وتتحدث معها يوميا بالهاتف وترسل لها أخبارا عبر واتس آب. وتقوم الاثنتان بزيارات متبادلة وتشاركن في جولات ـ مثل الذهاب إلى سوق عيد الميلاد. ولكن هذه العلاقة لم تكن دوما سليمة، إذ حصلت فترات القطيعة التامة طوال شهور.

Symbolbild Wahabismus- Muslimische Frauen in langen Gewändern und Kopftüchern in Brüssel (Imago/Winfried Rothermel)

نساء منقبات في محطة قطار إحدى المدن الأوروبية

اعتناق الإسلام

وأن تعتنق صوفيا البالغة من العمر 24 عاما الإسلام، فهذا ترجعه مونيكا مولر إلى حدث تصفه الأم في حديثها معنا "بحدث صادم خارج العائلة". هذه الصدمة المصيرية غيرت بعمق صوفيا التي كانت تبلغ حينها 12 عاما من العمر. وبعدها كانت تأمل صوفيا في الحصول على الحماية.

مختارات

مسؤول من الاستخبارات الداخلية الألمانية يكشف عن زيادة في عدد المنتمين إلى الحركات السفلية في ولاية بادن-فوتنبرغ، في ارتفاع يسري على باقي الولايات الألمانية، وفق الأرقام الرسمية. (22.07.2018)

حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من "التنشئة الجهادية" لأطفال منحدرين من أسر "تتبنى فكرا متشددا"، واعتبرت ذلك "خطرا لا يمكن الاستهانة به". التحذير فتح نقاشا حول الحد الأدنى لسن الأفراد الخاضعين لمراقبة الاستخبارات. (06.08.2018)

ورغم العلاج الذي حاولت به البنت التعامل مع الحدث الصعب، توصلت صوفيا إلى قرار غير مفهوم للأم: "فهي قررت بأنها يجب عليها اعتناق الإسلام، لأن هذا الدين يحميها أفضل من الدين الذي كبرت معه". صوفيا كانت كاثوليكية وناشطة في الكنيسة. وببلوغ عمر السادسة عشرة بدأت تتردد على المسجد، أولا سرا، وكانت تصاحب بنات لهن خلفية ثقافية جد محافظة، كما تتذكر الأم. وعندما قررت البنت في السابعة عشرة وضع الحجاب، انتهى الهدوء داخل العائلة:" صوفيا لها أخوان. وكانت تحصل دوما نقاشات. دوما خلافات. تعرضنا للشتم ككفار. صوفيا حملت معها فقط القرآن أو مؤلفات مثل المرأة المسلمة والزواج الإسلامي".

الزواج الأول كمراهقة

البنت رحلت من البيت واختفت، وتزوجت في سن المراهقة رجلا تركيا لا تعرفه العائلة، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا، كما تتذكر الأم مونيكا:" الزوج لم يكن بالنسبة إليها تقيا بما يكفي، وعادت إلينا. واعتقدنا في البداية أن الأمر انتهى. الآن ستعود إلى رشدها. لكن ذلك لم يحصل".

وعوض ذلك بحثت صوفيا في مواقع الزواج الإسلامية في الإنترنيت عن زوج متدين. وتأزم الوضع مجددا داخل العائلة. الأب أخذ من صوفيا هاتفها الذكي، وتوقفت عن مواصلة تكوينها. البنت التي غيرت دينها غادرت بيت الوالدين للمرة الثانية. "وبعد مرور أسابيع علمنا أنها تعيش الآن في مونستر (اسم المكان تغير) وتزوجت على الطريقة الإسلامية. وحينها كانت تلبس النقاب".

وأنجبت صوفيا طفلين وهي حامل للمرة الثالثة. وتشعر الأم بأن أبنتها متشبعة بصورة جد متخلفة عن المرأة: "المرأة تبقى في البيت، تعتني بالأطفال، وتحضر الأكل للزوج عندما يعود إلى البيت". وتحاول مونيكا "ربط علاقة عادية مع صهرها". وتصفه مونيكا بأنه أصولي، وسبق أن ذهب مرتين إلى سوريا لصالح منظمة خيرية تنقل مساعدات طبية إلى هناك. وجهاز المخابرات في ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا يقيم هذه المنظمة الخيرية كسلفية متطرفة. وتقول مونيكا مولر بأن صهرها ابتعد في الأثناء عن هذا النادي.

Extremistischer Salafismus als Jugendkultur Sprache, Symbole und Style Aufklärung (picture-alliance/dpa/M.Hitij)

السلفية المتطرفة كثقافة

تقارب حذر

مونيكا تعرف عائلات أصولية تفصل أبناءها وتمنعهم من الغناء ومشاهدة التلفاز. لكن الطبيبة مونيكا تلاحظ لدى أبنتها بأن الأمومة تلين الموقف الديني المتشدد. في البداية رفضت بنتها إرسال الأطفال إلى روض الأطفال، لكن في الأثناء لاحظت صوفيا "أنه من المهم للأطفال أن يكبروا مع آخرين وأن لا يحصلوا فقط على صورة متحجرة عن العالم".

والتردد على روض الأطفال سمح للبنت بربط علاقات جديدة خارج المحيط الذاتي الصغير:" صوفيا ليس لها دائرة أصدقاء كبيرة"، تقول مونيكا مولر. فهم في العادة أصدقاء زوجها، ويحصل اللقاء مع العائلات الأخرى أو داخل العائلة.

التعرض للبزق والمضايقة

وكتقارب إضافي تقيم مونيكا مولر ظهور بنتها أثناء حفلات العائلة مثل الأعراس بدون نقاب. لكن الأم منقسمة على نفسها وتشعر بالغضب عندما تحكي عما تعايشه بنتها عندما تسير محجبة كليا في الشارع.

"صوفيا سبق وأن تعرضت للبزق والمضايقة. سبق وأن وقف البعض أمامها وقال: أنت وجب تصفيتك بالرصاص! وعايشت أن الناس قاموا بمضايقتها عندما كنت في صحبتها". وهي بالتالي تتفهم عندما تقول صوفيا أحيانا:" لا يمكن العيش جيدا في ألمانيا".

وتم في السابق بالتالي الحديث عن الانتقال إلى بلد عربي ودراسة القرآن وتعلم العربية. لكن بسبب الأطفال لم يعد هذا موضوعا مطروحا منذ مدة. "بنتي لاحظت بأنه مهم بالنسبة إليها أن يحصل أبناؤها في هذا البلد على تكوين جيد. وأن الوضع غير سهل في البلدان العربية لاسيما للمرأة".

ولم تعد تخشى مونيكا مولر أن يقرع موظفو جهاز الاستخبارات باب بيتها بسبب مخططات سفر بنتها إلى سوريا. لكن الطبيبة تنطلق من فرضية أن جهاز الاستخبارات ما يزال يراقب صهرها. ففي السنة الماضية تم في غياب العائلة تفتيش الشقة.

ماتياس فون هاين/ إيستر فيلدن/ م.أ.م

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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لم تكد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا تشرف على نهايتها حتى احتدم الجدل من جديد حول الوضعية القانونية والدور السياسي الذي يلعبه الاتحاد التركي-الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب).

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