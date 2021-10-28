محمود عباس هو رئيس السلطة الفلسطينية منذ يناير/كانون الثاني 2005. ظل في منصبه رغم انتهاء ولايته في يناير 2009. يعرف عنه دعواته المتكررة لوقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل والتوصل لاتفاق سلام عن طريق التفاوض.

ولد محمود عباس في صفد عام 1935 وهو من لاجئي 1948 الذين أقاموا في سوريا. عمل في قطر وتولى عدة مهام في حركة فتح، كما أشرف على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق اوسلو. اختير محمود عباس رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفاً للرئيس ياسر عرفات بعد وفاته في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 ورشحته حركة فتح في نفس الشهر لرئاسة السلطة الفلسطينية.