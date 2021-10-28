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محمود عباس

محمود عباس هو رئيس السلطة الفلسطينية منذ يناير/كانون الثاني 2005. ظل في منصبه رغم انتهاء ولايته في يناير 2009. يعرف عنه دعواته المتكررة لوقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل والتوصل لاتفاق سلام عن طريق التفاوض.

ولد محمود عباس في صفد عام 1935 وهو من لاجئي 1948 الذين أقاموا في سوريا. عمل في قطر وتولى عدة مهام في حركة فتح، كما أشرف على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق اوسلو. اختير محمود عباس رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفاً للرئيس ياسر عرفات بعد وفاته في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 ورشحته حركة فتح في نفس الشهر لرئاسة السلطة الفلسطينية.

(FILES) This file photo taken on October 5, 2021, shows a view of construction work in the Jewish settlement of Givat Zeev, near the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah. - Israel plans to build more residences for Jewish settlers in the occupied West Bank, a government ministry said, adding to those announced in August by the new ruling coalition. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

ألمانيا ودول أوروبية أخرى تنتقد خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات 28.10.2021

انتقدت ألمانيا مع 11 دولة أوروبية أخرى خطط إسرائيل الرامية لتوسيع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وذلك بعد مصادقة إسرائيل بشكل نهائي على بناء 3130 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو أمر انتقدته واشنطن أيضا.
19.05.2020, Palästinensische Autonomiegebiete, Ramallah: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas spricht bei einem Treffen der Palästinenserführung in seinem Hauptquartier. Abbas hat ein Ende aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Foto: Alaa Badarneh/EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

في تطور غير مسبوق.. عباس يلوح بخيارات بديلة في الصراع مع إسرائيل 02.10.2021

في ظل تعثر عملية السلام مع إسرائيل منذ سنوات تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إمكانية اللجوء لخيارات بديلة عن حل الدولتين، من بينها المطالبة بقرار التقسيم لعام 1947، وهو ما يعتبر تطورا غير مسبوق في الموقف الفلسطيني.
TOPSHOT - Palestinians rally in Ramallah city in the occupied West Bank on August 2, 2021, denouncing the Palestinian Authority (PA) following the violent arrest and death in custody of activist Nizar Banat. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

عائلة معارض السلطة الفلسطينية نزار بنات تدوّل "اغتياله" 26.08.2021

قرّرت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تدويل قضيته ضد السلطة الفلسطينية. وكانت البداية من لندن وستتجه لجهات أخرى منها المحكمة الجنائية الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك مقررين أميين.
Palestinian demonstrators attend an anti-Palestinian Authority protest in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, July 3, 2021. The banner reads: Leave out Abbas. REUTERS/Mohamad Torokman

مظاهرات جديدة تطالب بـ"رحيل" عباس ـ وإسرائيل تجمد أموالا فلسطينية 11.07.2021

طالب مئات المتظاهرين في رام الله بـ"رحيل" الرئيس عباس. وفيما ذكرت إسرائيل أنها ستجمد أموالا من إيرادات الضرائب الفلسطينية، هاتف الرئيس الفلسطيني رئيس إسرائيل الجديد لتهنئته بتسلم منصبه وحثه على تهيئة المناخات للسلام.

June 24, 2021, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory: Demonstrators take part in a protest following the death of Nizar Banat, a Palestinian parliamentary candidate who criticised the Palestinian Authority and died after being arrested by PA security forces, in Gaza city June 24, 2021 (Credit Image: © Naaman Omar/APA Images via ZUMA Wire

مطالبات دولية بكشف ملابسات وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله 24.06.2021

يقول مسؤولون فلسطينيون إن نزار بنات توفي خلال اعتقاله، بينما تقول عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال"، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات فلسطينية بكشف ملابسات وفاة المعارض المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية.
Fotolia #40197426 Klagemauer und Zitadelle von Süleyman

مسيرة الأعلام في القدس ودعوات لـ"يوم غضب" فلسطيني 15.06.2021

تعتزم مجموعات يمينية متطرفة الخروج في مسيرة الأعلام بالبلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية، خطوة يعتبرها الفلسطينيون "استفزازاً"، وسط تحذيرات من أن تساهم هذه المسيرة في تأجيج التوتر وتفجير العنف مجدداً.
Secretary of State Antony Blinken speaks with Palestinian President Mahmoud Abbas, Tuesday, May 25, 2021, in West Bank city of Ramallah. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)

بلينكن يؤكد سعي بلاده لإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس 25.05.2021

في اليوم الأول من جولته الشرق أوسطية وبعد لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رغبة بلاده في "إعادة بناء" علاقتها مع الفلسطينيين وسعيها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
Palestinian Muslim worshippers gather in Jerusalem's al-Aqsa mosque compound, the third holiest site of Islam, on May 21, 2021. - Fresh clashes between Palestinians and Israeli police broke out at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound today, in the latest unrest at the sensitive religious site, AFP journalists and police said. Israeli police spokesman Micky Rosenfeld said officers were targeted by Palestinians who threw stones and had begun riot suppressing measures. AFP reporters said fierce clashes were ongoing at the site between police and Palestinians. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

الهدنة بين حماس وإسرائيل بين حسابات الربح والخسارة 23.05.2021

أنهى وقف إطلاق النار الذي جاء بوساطة مصرية موجة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحماس. لكن التصعيد الأخير يثير تساؤلاً مفاده من الفائز ومن الخاسر؟
TOPSHOT - Palestinians celebrate in Ramallah city center in support of the resistance in Gaza, after the cease-fire between the Palestinians and Israel late in the early hours of May 21, 2021, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank. - A ceasefire between Israel and Hamas, the Islamist movement which controls the Gaza Strip, came into force early Friday after 11 days of deadly fighting that pounded the Palestinian enclave and forced countless Israelis to seek shelter from rockets. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

ماذا وراء تأييد ميركل إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس؟ 22.05.2021

ميركل تؤيد إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس، هل هو تغير في الموقف الألماني من الحركة التي تصنفها أوروبا إرهابية؟ وماذا وراء تحرك الدبلوماسية الألمانية تجاه تل أبيب والضفة الغربية قبيل وقف إطلاق النار؟
12.05.2021 WASHINGTON, DC - MAY 12: U.S. President Joe Biden delivers remarks on the COVID-19 response and the ongoing vaccination program at the Eisenhower Executive Office Building on May 12, 2021 in Washington, DC. Biden spoke on the approval of the Pfizer vaccine for children 12 and over and the country wide efforts to increase vaccination rates. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

بايدن يطالب عباس بوقف إطلاق الصواريخ ويبدي قلقه حول أمن الصحفيين 15.05.2021

تحدث الرئيس الأمريكي بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية ومع الرئيس الفلسطيني، في إطار مساعيه لوقف التصعيد والقصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
Palästinenserpräsident Mahmud Abbas spricht während einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der Palästinenserführung. Die Palästinenserführung hat den Nahost-Plan von US-Präsident Trump wütend zurückgewiesen. +++ dpa-Bildfunk +++

فلسطينيون ينتقدون تأجيل الانتخابات: شرعية "متآكلة" وسلطة "مُغتصَبة" 01.05.2021

انتقد مجلس المنظمات الحقوقية الفلسطيينة تأجيل الانتخابات التشريعية واصفاً ماحدث بأنه تآكل للشرعية الشعبية والدستورية. فيما طالبت قائمة "الحرية والكرامة" المترشحة للانتخابات الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة.
A screen displaying a live broadcast of Palestinian President Mahmoud Abbas's speech during a meeting to discuss upcoming elections, is seen in a coffee shop in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank April 29, 2021. REUTERS/Mohamad Torokman

السلطة الفلسطينية تؤجل الانتخابات وحماس تحملها مسؤولية "التداعيات" 30.04.2021

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة مبرراً ذلك بعدم ضمان إجرائها في القدس الشرقية، وملقياً باللوم على إسرائيل. وانتقدت حركة حماس قرار تأجيل الانتخابات، محملة السلطة مسؤولية "تداعيات القرار".
BYDGOSZCZ, 11 May 2016 - Former employees say Facebook manually edited trending topics on the social media site. In an article published by Gizmodo the former Facebook workers claimed that conservative news and views were purposely less often given priority on the website. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فيسبوك تتهم المخابرات الفلسطينية بإدارة عمليات قرصنة بدائية 21.04.2021

تعتقد شركة فيسبوك أن جهاز الأمن الوقائي وراء حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف مراسلين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين، بالإضافة لمجموعات أخرى في سوريا ومناطق أخرى بالشرق الأوسط. ويرفض الأمن الوقائي تلك الاتهامات.
January 28, 2020, Gaza City, The Gaza Strip, Palestine: Palestinians take part in a protest ahead of the announcement by U.S. President Donald Trump of his long-delayed Mideast peace plan, in Gaza City January 28, 2020. Gaza City Palestine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAq100 20200128zaaq100029 Copyright: xMahmoudxIssax

ما هو سر اهتمام ودعم أوروبا للانتخابات الفلسطينية؟ 07.04.2021

تبدي أوروبا اهتمامها بالانتخابات الفلسطينية وتضغط من أجل إجرائها والالتزام بنتائجها. وهو ما يثير التساؤل عن سر هذا الاهتمام، فهل هو تمهيد لمشاريع سياسية قادمة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا لضمان نزاهة الانتخابات؟

Mahmud Abbas, Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, Berlin, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الرئيس عباس يتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة ميركل 05.04.2021

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية الاثنين متجهاً إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية" ولقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ما أفاد مصدر في مكتبه.
Ort: Gaza-Stadt Datum: 14.11.2017

مصر تعيد فتح معبر رفح "تشجيعاً" للحوار الفلسطيني 09.02.2021

مصر تعلن فتح معبر رفح بعد نحو عام من تشغيله بشكل متقطع، تزامناً مع اليوم الثاني لجلسات الحوار الفلسطينية-الفلسطينية برعاية مصرية والتي تجرى في القاهرة. كيف جاءت ردود الفعل الفلسطينية على الخطوة المصرية؟

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