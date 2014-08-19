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محمود درويش

يعد الشاعر الفلسطيني محمود درويش واحدا من أهم الشعراء العرب المعاصرين، إذ تمكن إلى جانب الشاعر السوري نزار قباني من جعل الشعر جماهيريا. اشتهر درويش بقصائده الوطنية عن فلسطين بالإضافة إلى عدد من القصائد عن الحب والحياة.

ولد محمود درويش عام 1941 في قرية البروة وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل. بدأ ينشر أعماله في منتصف الستينات إلى جانب نشاطه السياسي الذي أودى به للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسي. تنقل في عدد من العواصم العربية والأوروبية قبل أن يستقر في العاصمة الأردنية عمان، من أشهر دواوينه: عاشق من فلسطين، وأحبك ولا أحبك، كزهر اللوز أو أكثر، مديح الظل العالي. توفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 9 أغسطس/ آب 2008 بعد عملية قلب مفتوح.

Samih al-Qasim leyendo sus versos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 27 September 2007 Autor: Anarbati Samih al-Qasim was a Palestinian Druze whose Arabic poetry is well known throughout the Arab World. His poetry is influenced by two primary periods of his life: Before and after the Six-Day War. He joined the Communist Hadash political party in 1967. Al-Qasim has published several volumes and collections of poetry. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samih_al-qasim.jpg

رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم 19.08.2014

غيب الموت الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم بعد معاناة مع مرض السرطان. ويعد القاسم واحداً من أبرز شعراء الفلسطينيين إلى جانب الراحل محمود درويش حيث حصل على العديد من الجوائز الفلسطينية والعربية والعالمية.
** FILE ** A Feb. 23. 2008 file photo showing Palestinian poet Mahmoud Darwish during a signing for his new book in Amman, Jordan. Darwish died Saturday, at age 67, following heart surgery at a Houston, TX., hospital. It remained unclear whether Darwish would be buried near his home village in what is now Israel, as requested by some of his relatives, or in the West Bank city of Ramallah. (ddp images/AP Photo/Nader Daoud, File)

معلقات درويش مطرزة بالحرير الأحمر 10.03.2014

يستلهم الفنان الفلسطيني فائق عويس قصيدة الشاعر الراحل محمود درويش " قافية من أجل المعلقات" من خلال 12 لوحة فنية حملت كل منها مقطعا من إحدى قصائد درويش مكتوبة بالخط الكوفي و مطرزة بالحرير في متحف درويش في رام الله.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über dieses Museum verwenden!*** Mahmoud Darwisch who is considered by the Palestinians as the cultural national icon. Mahmoud Darwish Foundation as intellectuals have various opinions about how to preserve his humanitarian and cultural legacy. *** DW, Ramallah city, Palestinian Territory, Jamal Saad, 28.1.2013

هل أوفى الفلسطينيون محمود درويش حقه؟ 03.02.2014

تسعى مؤسسة محمود درويش للحفاظ على الإرث الثقافي والأدبي للشاعر الفلسطيني الكبير من خلال احتضان وتنظيم أعمال إبداعية عديدة تساهم في النهوض بالوضع الثقافي الفلسطيني، وهو ما يعتبر وفاءً لمسيرة وروح محمود درويش.
epa02844330 Trio Joubran, a Palestinian lute musical band from the city of Nazareth, performs at the Jerash festival in Jerash, north of Amman, Jordan, on 27 July 2011. After a three year absence the festival is back and runs from 21 until 30 July 2011. The Jerash Festival for culture and arts kicks off with performances by renowned singers and dance and folklore troupes from across the Arab region and the world. EPA/JAMAL NASRALLAH +++(c) dpa - Bildfunk+++

الثلاثي جبران: أمراء العود من الناصرة 25.05.2012

شكلت آلة العود للإخوة جبران شغف الطفولة الذي رافقهم حتى الكبر، ليتخذوا من عزف العود مهنة لهم. ينحدر الثلاثي من مدينة الناصرة، كما ارتبط اسمهم بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي رافقوه بالعزف في أمسيات شعرية عديدة.
** FILE ** A Feb. 23. 2008 file photo showing Palestinian poet Mahmoud Darwish during a signing for his new book in Amman, Jordan. Darwish died Saturday, at age 67, following heart surgery at a Houston, TX., hospital. It remained unclear whether Darwish would be buried near his home village in what is now Israel, as requested by some of his relatives, or in the West Bank city of Ramallah. (ddp images/AP Photo/Nader Daoud, File)

ظاهرة الأدباء النجوم: الاستثناء الذي يكسر القاعدة 15.03.2012

في الغالب ما ترتبط النجومية بعالم السينما والغناء والرياضة...غير أن هناك بعض الأدباء العرب، الذين استطاعوا أن يحققوا جماهرية عريضة، أوصلت بعضهم إلى مرتبة الأسطورة كالشاعرين الراحلين محمود درويش ونزار قباني وآخرين..
** FILE ** Palestinian poet Mahmoud Darwish in an undated file photo. A Palestinian presidential aide said Saturday, Aug. 9, 2008 that the renowned poet has died at a hospital in Houston following complications from an open heart surgery. (AP Photo/ Reuven Kopichinsky)

"في حضرة الغياب ـ معالجة ميلودرامية رخيصة تسئ لمحمود درويش" 06.08.2011

أثار مسلسل عن حياة محمود درويش الكثير من الجدل والانتقادات اللاذعة إلى الحد الذي أدى بأكثر من 2000 مثقف وأكاديمي و ناشط فلسطيني إلى التوقيع على بيان يطالبون فيه بوقف بث المسلسل. دويتشه فيله حاورت حسن خضر رفيق درب درويش.
Marokko ein Mann in der Abendsonne beim Hassanturm in Rabat

صرخة مغربية : الكتاب في خطر 03.02.2010

نظم المغرب المهرجان الوطني الأول للقراءة في محاولة لتشجيع مواطنيه ولا سيما الشباب منهم على القراءة وهذا المهرجان هو صرخة بأن الكتاب في خطر، فهل القراءة في المغرب فعلا في خطر أم أن الأزمة هي أزمة كتاب حسب ما يقول البعض.
Buch mit Sonnenbrille im Gras

مهرجان برلين الأدبي يسعى لتحسين فرص انتشار الأدب الأفريقي 25.09.2008

خصص مهرجان برلين العالمي للأدب دورته الحالية للأدب الإفريقي بغرض تسهيل انتشاره وإخراجه من بوتقة الأدب الغرئبي، كما دعا لإقامة أمسيات شعرية عالمية في 5 أكتوبر تقدم فيها قصائد محمود درويش تكريما لدوره في بناء جسور التعايش.
Palestinian poet and journalist Mahmoud Darwish reads during his poetry show in the northern Israeli city of Haifa, 15 July 2007. Darwish, seen as a symbol of Palestinian nationalism, made his first appearance in Israel on Sunday since his self-imposed exile from Israel, where he lived until 1971. EPA/GIL COHEN MAGEN / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

محمود درويش ...شاعر الروح الإنسانية هزم الموت بديمومة روائعه ورسالته 10.08.2008

رحل "ملك الشعر"، الشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي يعتبره الكثيرون من النقاد أبرز شاعر عربي معاصر وأحد أهم شعراء العالم. درويش أسهم في تشكيل الوجدان والوعي الثقافي العربي وُرشح للفوز لجائزة نوبل للآداب أكثر من مرة
The world's most recognized Palestinian poet, Mahmoud Darwish, speaks during a reading in the northern Israeli city of Haifa Sunday, July 15, 2007. Darwish, considered by many to be the Palestinian poet laureate, made his first appearance in Israel on Sunday since leaving for Lebanon and Jordan in 1971. (AP Photo/Gil Cohen Magen, Pool)

رحيل محمود درويش ...الساحة الفكرية العربية تفقد أبرز شعرائها المعاصرين 09.08.2008

توفي اليوم في ولاية تكساس الأمريكية الشاعر الفلسطيني محمود درويش بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب. وفاة درويش أسدلت الستار على مسيرة أحد أهم الشعراء العرب المعاصرين الذين ساهموا في إثراء الساحة الفكرية في الوطن العربي.
Abu Dhabi International Book Fair

حضور قوي للشباب في معرض أبو ظبي للكتاب 06.04.2007

ألاف الزوار الشباب يتدفقون على الدورة الـ 17 لمعرض أبو ظبي للكتاب. المعرض يحطم في دورة هذا العام أرقاما قياسية واتفاقية مع معرض فرانكفورت الدولي تمهد الطريق أمام تبادل الخبرات بين المعرضين
Marcel Khalife Oud

مارسيل خليفة: "الحضارة الإنسانية بحاجة إلى لحظة تمرد" 07.05.2006

يعد الفنان اللبناني مارسيل خليفة أحد أبرز رموز الأغنية العربية ومن المدافعين عن قيم الحرية والتسامح من خلال أعماله، التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي. الفنان اللبناني عاد إلى القاهرة بعد غيبة استمرت عدة سنوات.