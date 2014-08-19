يعد الشاعر الفلسطيني محمود درويش واحدا من أهم الشعراء العرب المعاصرين، إذ تمكن إلى جانب الشاعر السوري نزار قباني من جعل الشعر جماهيريا. اشتهر درويش بقصائده الوطنية عن فلسطين بالإضافة إلى عدد من القصائد عن الحب والحياة.

ولد محمود درويش عام 1941 في قرية البروة وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل. بدأ ينشر أعماله في منتصف الستينات إلى جانب نشاطه السياسي الذي أودى به للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسي. تنقل في عدد من العواصم العربية والأوروبية قبل أن يستقر في العاصمة الأردنية عمان، من أشهر دواوينه: عاشق من فلسطين، وأحبك ولا أحبك، كزهر اللوز أو أكثر، مديح الظل العالي. توفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 9 أغسطس/ آب 2008 بعد عملية قلب مفتوح.