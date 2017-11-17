محمود داوود لاعب كرة قدم ألماني من أصل سوري يلعب مع بوروسيا دورتموند وقبل ذلك مع بوروسيا مونشنغلادباخ ولعب داوود أيضا ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا تحت 21 سنة.

ولد محمود داوود في 1 يناير/ كانون الثاني عام 1996 في بلدة عامودا السورية. تمكن اللاعب الشاب في فترة وجيزة من أن يصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني. بدأ داوود مشواره الكروي في نادي جرمانيا روسراث، وانتقل في عام 2009 إلى نادي فورتونا دوسلدورف وعمره لم يتعد 13 عاما ليكمل تكوينه هناك قبل أن ترصده عيون فريق مونشنغلادباخ وتضمه إلى فريق الناشئين بالنادي في عام 2010.