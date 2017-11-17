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محمود داوود

محمود داوود لاعب كرة قدم ألماني من أصل سوري يلعب مع بوروسيا دورتموند وقبل ذلك مع بوروسيا مونشنغلادباخ ولعب داوود أيضا ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا تحت 21 سنة.

ولد محمود داوود في 1 يناير/ كانون الثاني عام 1996 في بلدة عامودا السورية. تمكن اللاعب الشاب في فترة وجيزة من أن يصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني. بدأ داوود مشواره الكروي في نادي جرمانيا روسراث، وانتقل في عام 2009 إلى نادي فورتونا دوسلدورف وعمره لم يتعد 13 عاما ليكمل تكوينه هناك قبل أن ترصده عيون فريق مونشنغلادباخ وتضمه إلى فريق الناشئين بالنادي في عام 2010.

1.FC Rielasingen-Arlen vs. Borussia Dortmund Mahmoud DAHOUD, BvB Dortmund am Ball, Freisteller, Einzelbild, Aktion quer, Fußball DFB-Pokal, 1. Runde Saison 2017/2018 1 FC Arlen vs Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud Borussia Dortmund at Ball cut out Single Action shot horizontal Football DFB Cup 1 Round Season 2017 2018

نجم منتخب ألمانيا للشباب لم ينس معاناة الأهل والأصدقاء في سوريا 17.11.2017

20 عاما مرت على محمود داوود، منذ قدومه إلى ألمانيا مع والديه من مسقط رأسه سوريا. ورغم هذه السنوات الطويلة وحالة النجومية والشهرة التي يعيشها الآن لم ينس داوود الأهل والأصدقاء في البلد، الذي يعاني ويلات الحرب.
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - OCTOBER 26: Head coach Lucien Favre of Gladbach reacts during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and FC Bayern Muenchen at Borussia Park on October 26, 2014 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

لوسيان فافر.. نقاط ايجابية تدعم ترشحه لتدريب دورتموند 16.05.2017

يبدو أن رحيل توخل عن دورتموند أصبح مسألة وقت. ويوجد على قائمة دورتموند طبعا مدربون لخلافته، لكن الحديث عن قرب اتفاق وشيك مع السويسري لوسيان فافر. فما هي النقاط المتميزة لدى فافر، التي ترشحه ليقود دورتموند لمنافسة بايرن؟
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - JULY 10: Mahmoud Dahoud poses during the team presentation of Borussia Moenchengladbach at Borussia-Park on July 10, 2015 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images) Getty Images/Bongarts/S.Steinbach

السوري-الألماني داوود ينضم لدورتموند في الموسم المقبل 30.03.2017

بدء من الموسم القادم، ينتظر الألماني من أصول سورية، محمود داوود، مجد جديد بعد تعاقده مع فريق بورسيا دورتموند. ولم يعلن عن قيمة الصفقة، غير أن مدتها حتى 2022. وأثنى مديرا فريقيه، القديم والجديد، على أداء ابن مدينة عامودا.
20.2.2016 *** Reuters/I. Fassbender Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v 1.FC Cologne - German Bundesliga - Borussia Park , Moenchengladbach, 20/02/16 Borussia Moenchengladbach's Mahmoud Dahoud and Fabian Johnson celebrate first goal against 1.FC Cologne REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Reuters/I. Fassbender

سيتي أم دورتموند ـ من يحسم صفقة الجوهرة محمود داوود؟ 21.03.2017

يبدو أن مقام اللاعب محمود داوود لن يطول كثيرا بفريق مونشنغلادباخ الألماني. فمع التألق المستمر لهذا اللاعب ذو الأصول السورية تسعى مجموعة من الأندية إلى التعاقد معه وتحتدم المنافسة بين مانشستر سيتي ودورتموند للظفر بالصفقة.
26.11.2016*** Fußball: Bundesliga, Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim, 12. Spieltag am 26.11.2016 im Borussia-Park, Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Mönchengladbachs Mahmoud Dahoud (l) jubelt über seinen Treffer zum 1:0 mit Mönchengladbachs Christoph Kramer (r). (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Jonas Güttler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الجوهرة محمود داوود يقترب من الانتقال إلى دورتموند 21.02.2017

منذ عام ونصف ونادي بروسيا دورتموند لديه رغبة في ضم اللاعب الألماني السوري الأصل محمود داوود من مونشنغلادباخ. والآن تتحدث صحف ألمانية حول اقتراب رحيله إلى النادي، الذي يرغب مدربه توماس توخل في الحصول على خدمات داوود.

22/11/16*** Football Soccer - Borussia Dortmund v Legia Warszawa - Champions League - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 22/11/16 - Dortmund's Nuri Sahin celebrates after he scored against Warszawa. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

نوري شاهين تحت مجهر ثلاثة أندية في الدوري الألماني 13.12.2016

لم يعد لاعب بوروسيا دورتموند نوري شاهين يلعب ذلك الدور المحوري الذي كان يضطلع به في الماضي ضمن تشكيلة الفريق. وضع شاهين الجديد شجع ثلاثة أندية في الدوري الألماني للاستفادة من خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
20.2.2016 *** Reuters/I. Fassbender Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v 1.FC Cologne - German Bundesliga - Borussia Park , Moenchengladbach, 20/02/16 Borussia Moenchengladbach's Mahmoud Dahoud and Fabian Johnson celebrate first goal against 1.FC Cologne REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Reuters/I. Fassbender

محمود داوود - تحديات في الجمع بين الفنية وواقعية اللعب 05.12.2016

بخلاف الموسم الماضي الذي تألق فيه لاعب وسط مونشنغلادباخ، محمود داوود بشكل ملفت، يواجه اللاعب بعض الصعوبات منذ بداية هذا الموسم. التحدي الأكبر الذي يواجه اللاعب الموهوب هو العمل على إيجاد توازن بين المهارة وواقع اللعب.
20.2.2016 *** Reuters/I. Fassbender Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v 1.FC Cologne - German Bundesliga - Borussia Park , Moenchengladbach, 20/02/16 Borussia Moenchengladbach's Mahmoud Dahoud and Fabian Johnson celebrate first goal against 1.FC Cologne REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Reuters/I. Fassbender

يوفنتوس أم ليفربول ـ من يحسم صفقة محمود داوود؟ 12.11.2016

في ظل رفض صانع ألعاب مونشنغلادباخ محمود داوود تجديد عقده مع فريقه الحالي، تزداد فرص انتقال اللاعب الألماني ذي الأصول السورية إلى فريق آخر. ويتنافس يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي بشدة على ضم جوهرة مونشغلادباخ.
20.2.2016 *** Reuters/I. Fassbender Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v 1.FC Cologne - German Bundesliga - Borussia Park , Moenchengladbach, 20/02/16 Borussia Moenchengladbach's Mahmoud Dahoud and Fabian Johnson celebrate first goal against 1.FC Cologne REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Reuters/I. Fassbender

الموهبة محمود داوود على مشارف الرحيل من بوندسليغا 10.08.2016

بعد موسم رائع بالنسبة له كان من الطبيعي أن تهتم كبريات الأندية باللاعب محمود داوود. كان الحديث من قبل عن عدم وجود استثناء قانوني في العقد المبرم مع مونشنغلادباخ يسمح برحيله قبل 2018، لكن موقعا إخباريا تحدث عن عكس ذلك.
05.03. 2016 +++++ DORTMUND, GERMANY - MARCH 05: Manuel Neuer of Bayern Munich punches the ball during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and FC Bayern Muenchen at Signal Iduna Park on March 5, 2016 in Dortmund, Germany. (Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images) Copyright:Getty Images/Bongarts/L. Baron

نجومٌ تألقت وأخرى سطعت في سماء الدوري الألماني 16.05.2016

أستدل الستار على منافسات الدوري الألماني، وفي الوقت الذي تألقت فيه نجوم كانت معروفة، برزت أخرى في سماء البوندسليغا وشكلت مفاجأة غير متوقعة، الأمر الذي حقق لبعض الأندية مكاسب كروية كبيرة، ولجمهور المستديرة المتعة.
Bundesliga 2014-2015 1.FC Köln vs. Borussia Dortmund HIER Mats Hummels ( Borussia Dortmund ) is not amused nach diesem Spiel Bundesliga 2014 2015 1 FC Cologne vs Borussia Dortmund here Mats Hummels Borussia Dortmund is Not amused After this Game

هؤلاء النجوم مرشحون لخلافة هوميلس في دورتموند 30.04.2016

فاجأ هومليس جماهير دورتموند عندما طالب إدارة النادي بـ"الإفراج" عنه من أجل الذهاب إلى بايرن. لكن إدارة دورتموند تعرف أن هومليس لن يبقَ والأكثر من ذلك أنها كانت تستعد لرحيله وتبحث عن بديل له. فمن هم المرشحون لخلافته؟
20.2.2016 *** Reuters/I. Fassbender Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v 1.FC Cologne - German Bundesliga - Borussia Park , Moenchengladbach, 20/02/16 Borussia Moenchengladbach's Mahmoud Dahoud and Fabian Johnson celebrate first goal against 1.FC Cologne REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Reuters/I. Fassbender

كلوب يتربص بالسوري داوود فهل تستجيب إدارة مونشنغلادباخ؟ 12.04.2016

أمام التألق الملفت للاعب خط وسط فريق مونشنغلادباخ محمود داوود، أعلنت مجموعة من الأندية عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب السوري الأصل، وعلى رأسها نادي ليفربول. فهل تقبل إدارة مونشنغلادباخ بالتخلي عن موهبتها الصاعدة؟
20.2.2016 *** Reuters/I. Fassbender Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v 1.FC Cologne - German Bundesliga - Borussia Park , Moenchengladbach, 20/02/16 Borussia Moenchengladbach's Mahmoud Dahoud and Fabian Johnson celebrate first goal against 1.FC Cologne REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Reuters/I. Fassbender

مدرب مونشنغلادباخ ينتقد داوود بسبب هدف "غير جاد" 14.03.2016

مما لاشك فيه هو أن اللاعب محمود داوود، وهو من أصول سورية، نجح في خطف الأضواء خلال هذا الموسم، حيث أصبح خلال فترة وجيزة أحد الأعمدة الأساسية في مونشنغلادباخ، ورغم ذلك فإنه تلقى انتقادات من مدربه شوبرت لها ما يبررها.
20.2.2016 *** imago/Jan Huebner 20.02.2016, xfux, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern München - SV Darmstadt 98, emspor emonline, v.l. Thomas Mueller (FC Bayern Muenchen), Junior Diaz (SV Darmstadt 98) Goal scored, Tor zum 2:1 20 02 2016 xfux Football 1 Bundesliga FC Bavaria Munich SV Darmstadt 98 emspor v l Thomas Mueller FC Bavaria Munich Junior Diaz SV Darmstadt 98 Goal Scored goal to 2 1 imago/J. Huebner

قبيل لقائه يوفنتوس..بايرن يفرد عضلاته على دارمشتات 20.02.2016

نجح لاعبو بايرن ميونيخ في قلب تأخرهم إلى فوز مستحق على دارمشتات في الجولة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم. بينما سجل محمود داود هدف فوز غلادباخ على كولونيا ونجح هوفنهايم بقيادة ناغلسمان في الفوز على ماينز.
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - JULY 10: Mahmoud Dahoud poses during the team presentation of Borussia Moenchengladbach at Borussia-Park on July 10, 2015 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images) Getty Images/Bongarts/S.Steinbach

السوري داوود ـ من لاعب في الأحياء إلى نجم بألمانيا 05.11.2015

تمكن اللاعب الشاب ذو الأصول السورية محمود داوود في فترة وجيزة من أن يصبح أحد الدعامات الأساسية في فريق مونشنغلادباخ وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني. فما هو سر تألق ابن عامودا الملفت في الآونة الأخيرة.