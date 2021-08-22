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محمود احمدي نجاد

رئيس جمهورية إيران الإسلامية لدورتين متعاقبتين، وهو أستاذ جامعي من رعيل الثورة الأول في إيران. يعد سياسيا في طليعة صف المتشددين. جولة اعادة انتخابه شهدت أحداث عنف وتظاهرات صاخبة عرفت بالثورة الخضراء.

تشدد الرئيس الذي يعرف بالفارسية ب"محمود احمدی ‌نژاد" في مواقفه بشان الملف النووي الإيراني، ويعتقد كثيرون أنّ هذا الملف وتبعاته من عقوبات غربية افقدت‌ نژاد شعبيته وجعلت منه هدفا لمعارضيه. قاد خصمه الذي بات اصلاحيا مير حسين موسوي حملة ضده عام 2009 ابان الانتخابات، وقد تحولت الحملة الى موجة عنف مطالبة بالإصلاح عمت المدن الإيرانية.

Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

سيطرة طالبان.. نعمة أم نقمة لمحيط أفغانستان الإقليمي؟ 22.08.2021

لدى الصين والهند وإيران وباكستان مصالح مشتركة مع أفغانستان. وعقب تولي طالبان الحكم في كابول، تسعى الدول الأربعة إلى تدشين علاقات جيدة مع حكام أفغانستان الجدد. فمن الرابح والخاسر بين هذه الدول الأربعة؟
This combination of four photos shows candidates for the June 18, 2021, Iranian presidential elections from left to right; Abdolnasser Hemmati, Mohsen Rezaei, Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi and Ebrahim Raisi. Iranians will vote Friday on who should be the country's next president amid tensions with the West over its tattered nuclear deal with world powers. (AP Photo)

إيران ـ مرشحو الرئاسة يكافحون ضد مقاطعة الانتخابات 17.06.2021

يتوقع أن تشهد الانتخابات الإيرانية امتناعا واسعا عن التصويت، وهو ما قد يصب في صالح التيار المحافظ. وبالرغم من محاولة المرشحين حث الناخبين على الاقتراع، تنادي حملات شعبية بالمقاطعة لعدم جدواها في تحقيق أية تغييرات منشودة.
L: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he speaks to supporters following the announcement of exit polls in Israel's election at his Likud party headquarters in Tel Aviv, Israel March 3, 2020. REUTERS/Ammar Awad/File Photo R: February 10, 2021*** US President Joe Biden speaks about the situation in Myanmar in the South Court Auditorium of the Eisenhower Executive Office Building in Washington, DC, on February 10, 2021. - Biden said Wednesday that the United States was taking actions against Myanmar's military including freezing their access to US-based assets as he urged generals to relinquish power. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

الشريك المزعج ـ حسابات بايدن بعد سحب البساط من "الملك بيبي" 03.06.2021

لبنيامين نتنياهو تاريخ مزعج مع فريق الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وبسحب البساط منه تكون إدارة جو بايدن قد تنفست الصعداء. غير أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود مع حكومة إسرائيلية جديدة لا يُوحدها سوى العداء لنتنياهو.

Symbolbild Iran Saudi Arabien

"الخوف من سياسة بايدن".. كلمة سر محادثات إيران والسعودية!  27.04.2021

بعد احتدام الجدل حول سيادة العراق والمصالح الإيرانية فيه، اتفق ضيوف مسائية DW عربية على أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض هو دافع رئيسي لكل الأطراف الإقليمية للتفاوض المباشر والتحاور فيما بينها. 
25 June 2009 - An archive photograph dated 25 June 2009 shows an Israel F-16 jet fighter as it takes off from an air force base in southern Israel during an exercise. The Syrian Army said that Israeli aircraft struck centres for scientific research Wednesday, January 30, 2013 north-west of Damascus, near the Lebanese border, killing two people and wounding five. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

خبراء: إسرائيل تسعى لمنع إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة قريبة منها 22.04.2021

تحاول إسرائيل تصعيد ضرباتها الجوية في سوريا، خوفا من تمكن طهران استكمال إنشاء قوة ضاربة على أعتابها. وفي أحدث هجوم اليوم الخميس هاجمت إسرائيل منطقة الضمير على مشارف دمشق لوجود شبهات لتواجد أنشطة إيرانية عسكرية.
Verhaftete kurdische Aktivisten Dutzende kurdische Aktivisten wurden in den letzten Wochen verhaftet. quelle: kurdistanhumanrights

الأكراد في إيران.. تمييز واعتقالات وضغط متزايد 09.02.2021

موجة الاعتقالات الأخيرة ضد أكراد في إيران تثير قلق منظمات حقوقية غير حكومية حول العالم. ويرصد مراقبون تزايدا في ممارسة الضغط وحملات المداهمة والاعتقالات ضد الأكراد، ما يشير إلى وجود تخوف وقلق لدى قيادة البلاد.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 04.02.2021 *** U.S. President Joe Biden delivers a foreign policy address as Vice President Kamala Harris listens during a visit to the State Department in Washington, U.S., February 4, 2021. REUTERS/Tom Brenner

بين أوباما وترامب.. هل يمكن أن ينتهج بايدن نهجا مختلفا بشأن إيران؟ 07.02.2021

أبدى بايدن اهتماماً بتهدئة الأمور مع إيران خلال ترشحه للرئاسة لكنه يبدو أن "الرئيس" بايدن قد كبح جماح حماسه. بل إنه أظهر أيضا استعدادا لاستخدام العصا التي تركها ترامب وراءه. فهل يمكن أن يختلف نهجه عن نهج سابقيه مع إيران؟
05.01.2021 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival to attend the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021, in this still image taken from a video footage. Courtesy SAUDI TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SAUDI ARABIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SAUDI ARABIA

وجهة نظر: سياسة التعقل تنتصر في الرياض والدوحة 07.01.2021

براغماتية في الخليج: فبعد أكثر من ثلاث سنوات من الخلاف تلتقي مجددا العربية السعودية مع قطر. وبات واضحا الآن لكلا البلدين أن النزاع كانت له نتائج عكسية وغير مجد، كما يعتقد كرستين كنيب خبير شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة DW.

05.01.2021 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival to attend the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة 05.01.2021

أكثر من ثلاث سنوات عاصفة في تاريخ علاقات قطر بالسعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر. قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 2021.01.05 تفتح الباب على مصالحة بدأت بالسعودية ولكنها خجولة مع الإمارات وسط تحفظ مصري.
In this Wednesday, July 3, 2019 photo, a woman tests a crown for her wedding ceremony at a market in downtown Tehran, Iran. A few daring women in Iran's capital have been taking off their mandatory headscarves, or hijabs, in public, risking arrest and drawing the ire of hard-liners. Many others stop short of outright defiance and opt for loosely draped scarves that show as much hair as they cover. More women are pushing back against the dress code imposed after the 1979 Islamic Revolution, and activists say rebelling against the hijab is the most visible form of anti-government protest in Iran today. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) |

لماذا تتشدد القيادة الإيرانية في فرض الحجاب على المرأة؟ 23.12.2020

مشاركة النساء غير المحجبات في فيديوهات للموضة يعتبر من المحرمات في إيران. وما يؤكد ذلك ملاحقة مجموعة شاركت في فيديو دعائي بدون حجاب. فلماذا يشكل غطاء الرأس موضوعا محوريا للقيادة الإيرانية؟
Members of Iranian forces carry the coffin of Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh during a funeral ceremony in Tehran, Iran November 30, 2020. Iranian Defense Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

التشكيك في قدرات أجهزة الأمن الإيرانية بعد اغتيال فخري زاده! 30.11.2020

عالم الفيزياء النووية محسن فخري زاده كان يُعتبر من الأشخاص الذين يتمتعون بحماية شديدة في إيران. لكن اغتياله في وضح النهار بالقرب من طهران، يلقي بظلال قاتمة على جهاز الأمن التابع للحرس الثوري وقدراته الاستخباراتية.
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علامة استفهام حول انطلاقة جديدة مع إيران تحت قيادة بايدن 25.11.2020

هل يمكن لفريق مكون من بايدن وروحاني أن ينجح في إطلاق بداية جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يبقى رهينا لكثير من العوامل ولاسيما السياسة الإيرانية، علما بأن ترامب ما يزال في الحكم.
FILE - In this June 6, 2018, file frame from Islamic Republic Iran Broadcasting, IRIB, state-run TV, three versions of domestically-built centrifuges are shown in a live TV program from Natanz, an Iranian uranium enrichment plant, in Iran. Iran plans to start using a new array of advanced centrifuges for enriching uranium, the country's nuclear chief said Monday, Oct. 7, 2019, according to state television, in a move likely to intensify pressure on Europe to save Tehran's collapsing nuclear deal with world powers. Ali Akbar Salehi told Iranian state TV that an array of 30 IR-6 centrifuges will be inaugurated in the coming weeks. (IRIB via AP, File) |

طموح السعودية النووي .. هل يفشل الاتفاق النووي مع إيران؟ 17.11.2020

بعد أن وصل الاتفاق النووي مع إيران إلى حافة الفشل، تسعى دول، مثل السعودية استغلال الموقف لصالحها. في المقابل هناك تطلع في ألمانيا نحو الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الاتفاق، الذي شاركت برلين في التوصل إليه.

President Donald Trump arrives for a campaign rally at Pickaway Agricultural and Event Center, Saturday, Oct. 24, 2020, in Circleville, Ohio. (AP Photo/Evan Vucci) |

ستة نزاعات ترك دونالد ترامب بصمته عليها 29.10.2020

على غرار أسلافه طبع دونالد ترامب كرئيس أمريكي السياسة العالمية ـ سواء من الناحية النظرية أو حتى بشكل ملموس تماما. وسياسته كانت لها انعكاسات كبيرة في مناطق نزاعات مثل أفغانستان وسوريا وفي الخليج.
HANDOUT - 22.08.2019, Iran, Tehran: Hassan Ruhani (2.v.l), Präsident des Iran, spricht während einer Zeremonie zur Enthüllung des neuen Raketenabwehrsystems Bavar-373 teil. Foto: -/Iranian Presidency/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

إيران تنوي بيع السلاح .. فمن المشتري؟ 24.10.2020

بعد انتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة تفكر إيران في تفعيل صادرات أسلحة لتحسين قدراتها المالية. لكن إلى حد الآن لا يوجد زبائن لشراء أسلحة من إنتاج إيراني، أي دول مرشحة لشراء السلاح من طهران؟
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ترامب وإيران.. الضغط والعقوبات للحصول على "صفقة" 22.09.2020

على خلاف منافسه الديمقراطي جو بايدن، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض العقوبات وممارسة أقصى الضغط على إيران للحصول على تنازلات منها. ومراقبون لا يستبعدون حصول "صفقة" أو محادثات ثنائية في حال فوزه بولاية ثانية.
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