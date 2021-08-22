محمود احمدي نجاد

رئيس جمهورية إيران الإسلامية لدورتين متعاقبتين، وهو أستاذ جامعي من رعيل الثورة الأول في إيران. يعد سياسيا في طليعة صف المتشددين. جولة اعادة انتخابه شهدت أحداث عنف وتظاهرات صاخبة عرفت بالثورة الخضراء.

تشدد الرئيس الذي يعرف بالفارسية ب"محمود احمدی ‌نژاد" في مواقفه بشان الملف النووي الإيراني، ويعتقد كثيرون أنّ هذا الملف وتبعاته من عقوبات غربية افقدت‌ نژاد شعبيته وجعلت منه هدفا لمعارضيه. قاد خصمه الذي بات اصلاحيا مير حسين موسوي حملة ضده عام 2009 ابان الانتخابات، وقد تحولت الحملة الى موجة عنف مطالبة بالإصلاح عمت المدن الإيرانية.