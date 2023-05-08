"محمد" يتقدم على "نوح" ويصبح الاسم الأكثر شعبية للمواليد في برلين

احتل اسم محمد المرتبة الأولى، ضمن الاسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في برلين. وبحسب صحيفة تاغس شبيغل الألمانية فقد أعلنت جمعية اللغة الألمانية أن الاسم محمد سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة مثل Noha (نوح) وكذلك اسم آدم.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات فيالعاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

نوح الأكثر شعبية

بيد أنه من المهم الإشارة أنه وبحسب بيان الجمعية الألمانية، فإن اسم نوح ما يزال يتصدر الاسم الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة على مستوى ألمانيا ككل.

وبحسب صحيفة دي تسايت الألمانية والتي نشرت أيضا عن الموضوع، فإن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاءألمانيا.

وقالت تسايت إن اسم محمد احتل اسم المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

ووفقا لتسايت فإن اسم محمد لم يكن هو اسم الطفل الأكثر شيوعًا في برلين في عام 2018 بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينه. وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.

أسماء عربية أخرى

وبالرجوع إلى الموقع الالكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا (beliebte-Vornamen)، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022 مثال مالك وعلي وللفتيات عليا وزينب، كما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا مراكز متقدمة.

إلا أن الأسماء ليست جميعها مسموحة في ألمانيا، فبحسب مجلة شتيرن، فإنه "يمنع تسجيل إي أسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلا، أو أن يصبح محلا للسخرية من قبل أقرانه والمجتمع فيما بعد".

علاء جمعة