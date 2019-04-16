 محمد وماريا من الأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 03.05.2019

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منوعات

محمد وماريا من الأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا

ككل عام، نشرت جمعية اللغة الألمانية قائمة بالأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا عام 2018. وشهدت القائمة الجديدة عودة أسماء تقليدية للواجهة مثل ماري وباول، لكن الجديد هو تصدر اسم محمد للأسماء الأكثر شعبية في برلين.

Säuglinge (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

اختيار العربة المناسبة للمولود ولون غرفته ليس كل ما يشغل بال الآباء الذين ينتظرون مولودهم الجديد، بل إن اختيار اسم المولود يأتي على رأس أولويات أغلب الوالدين، خاصة وأن هذا الاسم سيظل يرافق المولود الجديد أينما حل وارتحل طوال عمره.

مختارات

وكما هو الشأن في الكثير من المجالات فإن اختيار الأسماء في ألمانيا يخضع أيضا لقواعد. فمثلا لا بد للاسم أن تكون له دلالة واضحة على جنس معين. ولا مانع من أن يكون الاسم قديما، لكن لا ينبغي أن يحمل صفة تلحق الضرر بصاحبه، فمثلا اسم كارتييه وشابيلين يسمح باستخدمهما لكن بالمقابل أسماء مثل بينوكيو وباتمان غير مسموح بهما.

ويبدو أن الألمان يتجنبون الإبداع كثيرا عندما يتعلق الأمر بأسماء أولادهم، والدليل هو اختيارهم لنفس الأسماء تقريبا منذ سنوات. كما أن الأسماء الكلاسيكية التي كان يحملها الأجداد والجدات في ألمانيا أصبحت متداولة من جديد، حيث عادت أسماء مثل ماريا وصوفيا وباول وألكسندر وماكسميليان لتتصدر أسماء المواليد الجديد في ألمانيا العام الماضي. وإلى جانب هذه الأسماء الكلاسيكية، نجحت الأسماء القصيرة أيضا في التواجد ضمن قاسمة الأسماء العشرة الأكثر تداولا العام المنصرم، مثل اسم ميا وآنا وليون ونوح.

محمد الأول في برلين

وتقوم جمعية اللغة الألمانية في كل عام بنشر قائمة الأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا، بناء على أسماء المواليد الجدد التي يزودها به حوالي 700 مكتب من مكاتب السجلات المدنية، أي بنسبة 90 في المائة من الأسماء التي تم تسجيلها في ألمانيا عام 2018.

وتضم القائمة أيضا الأسماء العشرة الأكثر شعبية في أوساط المهاجرين الأتراك والعرب في ألمانيا. ووفق قائمة هذه السنة فإن اسم ليلى بالنسبة للبنات ومحمد بالنسبة للذكور استحوذا على الأسماء المسجلة. بل إن اسم محمد جاء في المركز 24 على صعيد ألمانيا ككل. وفي ولاية بريمن احتل اسم محمد المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد الجدد.  أما في برلين فجاء اسم محمد في المركز الأول لعام 2018 . لكن ضمن الأسماء المركبة التي تحمل اسمين أو أكثر.

كريستينا ريمان/ هشام الدريوش

  • China Familie mit Baby in Nanjing

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    يجمع الآباء والأمهات في الصين، قطع قماش مختلفة من العائلات الثرية لحياكة قطعة ملابس للمولود الجديد على أمل أن تجلب له الحظ والثروة.

  • Symbolbild Betreuungsgeld Herdprämie

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    تلعب ألوان ملابس الرضيع دورا مهما في البرازيل إذ يعتبر اللون الأصفر هو رمز الحظ للمواليد الجدد هناك، لذا فمن النادر أن تجد رضيعا يغادر مستشفى الولادة دون ملابس صفراء اللون.

  • Symbolbild - Brasilianisches Baby

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    ونبقى في البرازيل، إذ تنتشر في بعض مناطقها عادة "الاستحمام بالفم" والتي تقوم فيها الأم بوضع ماء استحمام الرضيع في فمها أولا قبل استخدامه. وتنتشر هذه العادة في بعض المناطق الأفريقية أيضا، وفقا لمجلة "إلترن" الألمانية، والهدف منها هو تعميق الروابط بين الأم والطفل علاوة على أن وضع الأم لماء الاستحمام في فمها أولا يساعد على وصول الماء لدرجة الحرارة الأنسب للرضيع.

  • Mörser aus Metall

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    يعتقد البعض أن عادة "دق الهون" في الاحتفال بالمولود الجديد في مصر، تعود للفراعنة وتهدف لتنشيط حاسة السمع لدى الرضيع رغم أن الأطباء يحذرون من مخاطرها على أذن المولود.

  • Zwillinge Babys Symbolbild

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    في بعض المناطق بالجزائر، تتم حياكة أول قميص يرتديه الطفل في وسادته بهدف حمايته من الحسد والأرواح الشريرة.

  • Baby in Indien

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    تنتشر في بعض أجزاء الهند عادة "حمام الدخان" إذ يتم حمل الطفل فوق نيران مشتعلة في أخشاب بعض الأنواع من الأشجار، بحيث يتعرض للدخان بالقدر الكافي. وتهدف هذه العادة وفقا للتقاليد الهندية، لحماية المولود الجديد من الأرواح الشريرة والأمراض.

  • Baby Kind Neugeborenes

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    تختلف تقاليد الاحتفال بالمولود الجديد في ألمانيا، ففي بعض المناطق يقوم الأب بدعوة أصدقائه لتناول المشروبات المختلفة كرمز يهدف لأن تتم عملية التبول لدى المولود الجديد بسلاسة ودون مشكلات. وعادة ما يتم هذا الاحتفال قبل خروج الأم والرضيع من المستشفى، لكن في الوقت الحالي يفضل الكثيرون الانتظار حتى عودة الأم والطفل للمنزل للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يمثل أيضا ترحيبا بـ"الضيف الجديد" في العائلة.

  • Die ersten Zähne eines Babys

    أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

    ظهور أول سن في فم الرضيع، مناسبة تستحق الاحتفال في عدد من بلاد الشام، إذ تتم دعوة الأقارب والأصدقاء وإعداد حبوب القمح المطبوخة المزينة للاحتفال بهذه المناسبة.

    الكاتب: ابتسام فوزي


 

مختارات

أغرب عادات الاحتفال بالمواليد الجدد

استقبال مولود جديد مناسبة تستحق الاحتفال، لكن تقاليد هذا الاحتفال تختلف من مكان لآخر وتخضع لتقاليد قد تبدو غريبة في بعض الأحيان. ما بين الصين والبرازيل وبعض الدول العربية نستعرض "أغرب" عادات استقبال المواليد الجدد. (09.02.2016)  

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