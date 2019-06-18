محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر بعد ثورة يناير 2011. توفي في السجن خلال محاكمته بتهم عديدة. لم تدم فترة حكمة أكثر من سنة بسبب عزله من قبل وزير دفاعه آنذاك السيسي بعد مظاهرات حاشدة اعتبرها مؤيدوه انقلابا على رئيس منتخب.

دخل محمد مرسي معترك الحياة السياسية كنائب عن الإخوان المسلمين في البرلمان المصري عام 2000. كان أحد أنشط النواب ضد حكومة الرئيس حسني مبارك وقد اعتقلته السلطات في يناير 2011 يوم "جمعة الغضب". بعد ذلك هرب من السجن أثناء حالة فوضى اجتاحت البلاد أثناء الثورة التي أسقطت مبارك. وقد تم ترشيحه من قبل "جماعة الإخوان المسلمين" لانتخابات الرئاسة التي فاز بها في يونيو 2012. بعد تنحيته من السلطة وإلقاء القبض عليه مثُل أمام المحاكم المصرية بعدة تهم تتعلق بهروبه من السجن عام 2011 والقتل والتخابر مع جهة خارجية. توفي مرسي في السجن خلال محاكمته بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2019.