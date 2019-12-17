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محمد علي كلاي

أشهر ملاكم في التاريخ، كما أنه ناشط أثار الجدل في الحقوق المدنية. ولد أمريكيا مسيحيا، ثم اعتنق الإسلام، ورفض المشاركة في الجندية في حرب بلاده بفيتنام، وقد سحب لقب البطولة منه بسبب هذا الرفض. توفي عام 2016 بمرض باركنسن.

كاسيوس كلاي ولد عام 1942 لأسرة افريقية متوسطة عاشت بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1964 اختار اعتناق الإسلام وغير اسمه إلى محمد علي كلاي. أحرز بطولة العالم في الوزن الثقيل بالملاكمة 3 مرات . ومن أشهر مواقفه السياسية توسطه لدى الرئيس العراقي صدام حسين الذي غزا الكويت، لإطلاق سراح نحو 5 آلاف أجنبي احتجزهم كرهائن في بغداد عام 1990، وقد نجحت وساطته وأطلق سراح اغلب أولئك الرهائن. توفي في 3 حزيران/ يونيو 2016 بعد ان عانى من مرض باركنسن لأكثر من 3 عقود.

15.12.2019 Arsenal's German midfielder Mesut Ozil reacts to his substitution by kicking his gloves along the touchline during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester City at the Emirates Stadium in London on December 15, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

عندما تصطدم السياسة بالرياضة 17.12.2019

أثار دعم اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل أقلية الإيغور في الصين وانتقاده صمت الدول الإسلامية على اضطهادها موجة من ردود الفعل السياسية. فيما يلي نظرة على بعض الاحتجاجات السياسية في عالم الرياضة.
US-based German basketball player Dirk Nowitzki (centre, L) waves as he leaves the presidential palace after a ceremony during which he was awarded the Silberne Lorbeerblatt (Silver Bay Laurel Leaf) in Berlin August 28, 2011. The Dallas Mavericks frontman received Germany's highest sports award, before competing in the upcoming European Basketball Championships in Lithuania. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها! 06.12.2019

منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء صليب الاستحقاق الألماني لنجم كرة السلة ديرك نوفيتسكي. ويتم عالميا تكريم الرياضيين بمنحهم ميداليات وألقابا في مستويات مختلفة.
Sendung Gast&Story Datum 12.03.17 Gast Zeina Nassar Ort Berlin Datum 04.03.17 Fotograf Aslan Khassan Rechte Frei Schlagwörter: Boxen , Islam , Gesellschafft

بطلة الملاكمة المحجبة زينة نصار: "لن أسمح لأحد أن يخضعني" 09.10.2018

على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالتها، غير أنها لم تفقد إصرارها على متابعة حلمها على حلبة الملاكمة. زينة نصار الملاكمة اللبنانية الأصل تعتبر أن الدين لن يكون عائقا أمام ممارستها للرياضة. فماذا قالت عن حجابها؟
ARCHIV - Der Box-Weltmeister Muhammad Ali am 15. Mai 1975 während des Trainings in München vor dem Kampf gegen den Engländer Richard Dunn. Foto: Istvan Bajzat dpa (zu dpa: Trauer um Muhammad Ali - Größter Boxer der Geschichte ist tot vom 04.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/I. Bajzat

ترامب يريد العفو عن أسطورة الملاكمة محمد علي.. فكيف ردت العائلة؟ 09.06.2018

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن رغبته في العفو عن أسطورة الملاكمة محمد علي بسبب غرامة مالية لرفضه الخدمة في الجيش الأمريكي إبان حرب فييتنام. لكن هناك مشكلة قانونية في إصدار هذا العفو وضحتها عائلة الملاكم الراحل.
Koeln, Deutschland 02. August 2017: 3.Liga - 17/18 - Fortuna Koeln vs. VfL Osnabrueck Daniel Keita Ruel (Fortuna Koeln), Portrait / Gesicht, Mimik / starker Gesichtsausdruck / Emotion. | Verwendung weltweit

المهاجم كيتا رول..من خلف القضبان إلى الحلم بالدوري الألماني! 28.09.2017

بدأ المهاجم دانيل كيتا رول لعب الكرة كناشئ بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه ضل طريقه فوقع في عالم الجريمة ليتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف. غير أن حياته في السجن تغيرت ليعود نجما يأمل في أن يصبح قدوة لغيره.

USA Boxer Muhammad Training in Florida (picture alliance/ZUMA Press/J. Joffe)

رياضيون رحلوا عن عالمنا في 2016 لكن ذكراهم باقية 30.12.2016

في عام 2016 قمنا بتوديع عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، عربيا وعالميا. في هذه الجولة المصورة نتعرف على أبرز هؤلاء الرياضيين، الذين أثروا حياتنا على مدار عقود.

Sänger George Michael (Reuters/H. Bader)

وداع النجوم - أشهر الراحلين في عام 2016 26.12.2016

شهد عام 2016 وفاة عدد من المشاهير والأساطير الذين تركوا بصاماتهم في مجالات عدة، سواء الرياضة أو الموسيقى أو الهندسة المعمارية، مثل محمد علي كلاي أو المغني ديفيد بووي أو المهندسة العراقية زها حديد. أبرز الأسماء في صور.
The coffin of late boxing champion Muhammad Ali arrives for a jenazah, an Islamic funeral prayer, in Louisville, Kentucky, U.S. June 9, 2016. REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/L.Nicholson

تشييع جنازة أسطورة الملاكمة محمد علي بمشاركة الآلاف 10.06.2016

شارك الآلاف من محبي الملاكم الراحل محمد علي في تشييع جنازته في بلدته لويفيل حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الرجل الذي صارع منافسيه داخل الحلبة وسعى إلى السلام خارجها.
ARCHIV - Er schlägt am 15.9.1978 vor 63.000 Zuschauern in New Orleans Weltmeister Leon Spinks (r) in einem 15-Runden-Kampf nach Punkten und holt sich den Weltmeistertitel im Schwergewicht der World Boxing Association (WBA) zurück. Foto: dpa (zu dpa: Trauer um Muhammad Ali - Größter Boxer der Geschichte ist tot vom 04.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa

قادة العالم ومشاهيره يرثون الأسطورة محمد علي 04.06.2016

نعى قادة العالم ومشاهيره أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، وأجمع المؤبنون أن العالم خسر شخصية فريدة، قدمت نفسها كأيقونة من أجل الحرية في العالم، ومن أجل الدفاع عن المبادئ النبيلة، ووصفوه بأنه من "تكلم في حين سكت الآخرون".
26.06.1976 Der US-amerikanische Boxer Muhammad Ali im Schaukampf gegen den japanischen Ringkämpfer Antonio Inoki. Nippon Budoken Hall in Tokio. 26. Juni 1976. Photographie Copyright: picture alliance/IMAGNO

ماذا قال العالم حول رحيل محمد علي؟ 04.06.2016

الكل يعلم من هو محمد علي كلاي، وفاة البطل لم تكن مفاجئة لأحد فقد كان يعاني من مشاكل صحية منذ أكثر من ثلاثين عاما، ورغم ذلك خيم الحزن على العالم. شخصيات عالمية أبَّنت الراحل محمد علي ورصدنا إليكم بعضا منها.
1965 NEIL LEIFER, MUHAMMAD ALI REACTS AFTER HIS FIRST ROUND KNOCKOUT OF SONNY LISTON DURING THE WORLD HEAVYWEIGHT TITLE FIGHT AT ST. DOMINIC'S ARENA, LEWISTON, Maine 1965

نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي 04.06.2016

لم يكن الملاكم محمد علي أحد أشهر الرياضيين الذين عرفتهم الحلبة في القرن العشرين فحسب، بل كان "الأعظم" كما كان يصف نفسه، والملاكم الأكثر جاذبية في تاريخ رياضة الفن النبيل، وصاحب مواهب فريدة، ناهيك عن شخصيته المثيرة للجدل.
17.12.2005 Muhammad Ali bei der Verleihung der Otto-Hahn-Friedensmedaille in Gold der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Berlin, 17.12.2005 | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/Geisler-Fotopres/C. Niehaus

وفاة أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي 04.06.2016

توفى أسطورة الملاكمة محمد علي في مستشفى كان يعالج فيه من مضاعفات تنفسية وبعد معاناة طويلة من مرض الشلل الرعاش. سجل علي خلال مشواره في الملاكمة أرقاما قياسية وكان له حضور مميز بالإضافة إلى مواقفه المثيرة للجدل.
ARCHIV: Former Heavy-Boxing Champion Muhammad Ali from USA gestures for photographers in a hotel on the sidelines of the World Economic Forum WEF in Davos, Switzerland, Saturday 28 January 2006. Later today Ali will receive an award by the organizers of the WEF. EPA/LAURENT GILLIERON +++(c) dpa - Report+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/L. Gillieron

كلاي يدعو المسلمين إلى التصدي للأفكار الجهادية المتطرفة 10.12.2015

دعا بطل الملاكمة السابق محمد علي كلاي، أشهر المسلمين الأمريكيين، أتباع الدين الإسلامي إلى التصدي لمن يستخدمون الإسلام لتحقيق مآرب شخصية، مشددا على ضرورة مواجهة الأفكار الجهادية المتطرفة التي يروج لها البعض من المتشددين.
FILE - In this Dec. 17, 2005 file photo, boxing legend Muhammad Ali is watched by his wife, Lonnie, during the award ceremony for the Otto-Hahn-Peace-Medal 2005 of the German Society of the United Nations in Berlin.The three-time heavyweight boxing champion will celebrate a milestone birthday Tuesday, Jan. 17, 2012, when he turns 70. Ali will be surrounded by friends who are gathering Saturday evening, Jan. 14, 2012, for a birthday party at the Muhammad Ali Center in his hometown of Louisville. (AP Photo/Franka Bruns, File)

محمد علي كلاي يتعافى من التهاب المسالك البولية 07.01.2015

بعد تعافيه من جرثومة أدت إلى إصابته بالتهاب حاد في المسالك البولية خرج أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع ، ما سيسمح لكلاي بالاحتفال بعيد ميلاده الـ73 وسط أحبابه.
FILE - In this Dec. 17, 2005 file photo, boxing legend Muhammad Ali is watched by his wife, Lonnie, during the award ceremony for the Otto-Hahn-Peace-Medal 2005 of the German Society of the United Nations in Berlin.The three-time heavyweight boxing champion will celebrate a milestone birthday Tuesday, Jan. 17, 2012, when he turns 70. Ali will be surrounded by friends who are gathering Saturday evening, Jan. 14, 2012, for a birthday party at the Muhammad Ali Center in his hometown of Louisville. (AP Photo/Franka Bruns, File)

أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في المستشفى 21.12.2014

نُقل الملاكم السابق والأسطورة محمد علي كلاي إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي. وفي ما لم يفصح متحدث باسمه عن مزيد من التفاصيل، إلا أنه أكد أن حالته جيدة وفرص تماثله للشفاء كبيرة. وكلاي مصاب بالشلل الرعاش.
IBF, WBA, WBO and IBO champion Wladimir Klitschko from Ukraine, left, celebrates with his brother Vitali Klitschko after winning the heavyweight world title bout against his Australian challenger Alex Leapai in Oberhausen, western Germany, Saturday, April 26, 2014. (AP Photo/Frank Augstein)

الشقيقان كليتشكو – من هامبورغ بدأت رحلة الألقاب 13.12.2014

من قاعة ملاكمة متواضعة في كييف إلى أبطال العالم في الوزن الثقيل. حزم الشقيقان كليتشكو حقائبهما بعد اولمبياد اطلنطا 1996 وحطا في هامبورغ، ومن يومها احتكرا أحزمة الملاكمة بالوزن الثقيل واحترام وحب الاوكران والألمان معا.
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