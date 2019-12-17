أشهر ملاكم في التاريخ، كما أنه ناشط أثار الجدل في الحقوق المدنية. ولد أمريكيا مسيحيا، ثم اعتنق الإسلام، ورفض المشاركة في الجندية في حرب بلاده بفيتنام، وقد سحب لقب البطولة منه بسبب هذا الرفض. توفي عام 2016 بمرض باركنسن.

كاسيوس كلاي ولد عام 1942 لأسرة افريقية متوسطة عاشت بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1964 اختار اعتناق الإسلام وغير اسمه إلى محمد علي كلاي. أحرز بطولة العالم في الوزن الثقيل بالملاكمة 3 مرات . ومن أشهر مواقفه السياسية توسطه لدى الرئيس العراقي صدام حسين الذي غزا الكويت، لإطلاق سراح نحو 5 آلاف أجنبي احتجزهم كرهائن في بغداد عام 1990، وقد نجحت وساطته وأطلق سراح اغلب أولئك الرهائن. توفي في 3 حزيران/ يونيو 2016 بعد ان عانى من مرض باركنسن لأكثر من 3 عقود.